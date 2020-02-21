В Курдайской резне виновато плохое образование и низкий уровень культ-массовой работы, - аким-трайбалист Сапарбаев

09:09 23.02.2020

Сапарбаев о князьках-директорах школ и возможной причине кордайских событий

Вот где надо искать корень тех же кордайских событий – в отсутствии качественного образования и воспитания молодого поколения, отхода от национальных традиций, низком уровне организации культурно-массовых мероприятий, - Сапарбаев.



Аким Жамылской области Бердибек Сапарбаев встретился с работниками сферы образования региона, сообщает zakon.kz.

Он уделил немало времени критике некоторых директоров школ, которые чувствуют себя не менеджерами, а хозяевами учебных заведений.



Некоторые руководители учебных заведений начинают чувствовать себя удельными князьками, оперируя такими фразами, как "Моя школа", "Мои учителя", "Мои ученики". Школа - государственная, а директор – управленец, который должен быть сменяемой фигурой, - подчеркнул глава региона.



Директоры постепенно обрастают нужными связями, что в итоге приводит к коррупционным правонарушениям.

"Как директор может требовать качественной работы от учителя, который заплатил ему за трудоустройство? Затем этот горе-педагог начинает возвращать свои затраты через родителей и так далее, коррупционная цепочка продолжается", - сказал аким области.

Другое дело, если директор честно работает, обеспечивает порядок и высокий уровень образования в школе. В этом случае ротация не обязательна, отметил он.

Воспитание начинается в семье и школе, однако в последнее время утеряна связь между данными социальными институтами.



Родительские комитеты практически не работают, а педагоги занимают инертную позицию, не апеллируют к родителям в случае нарушения ребенком дисциплины, - акцентировал Бердибек Сапарбаев.



Руководитель областного родительского комитета Эльмира Мырза-Гали попыталась оправдаться проведением различных рейдов и объездов районов. Но кому нужна работа без результата, отметил аким.



Как можно было допустить, чтобы в одной школе в течение года произошло сразу два факта суицида среди подростков?



На вопрос главы региона последовал дежурный ответ руководителя отдела образования Рыскуловского района о том, что "директор уволен, проводится разъяснительная работа". Между тем продолжаются жалобы родителей на рукоприкладство со стороны учителей в школах данного района.

По мнению акима области, перед 40 тысячами педагогов области стоят три главные задачи: повышение уровня образования, воспитания и дисциплины. Да, есть успехи, о чем подробно доложила и.о. руководителя профильного управления Жамиля Бекбатырова. К примеру, 1891 учитель стал победителем республиканских и международных конкурсов, а ученики завоевали 132 медали на предметных олимпиадах, 10 школ вошли в число 100 лучших по республике.



Аким области напомнил, что одна из школ села Масанчи на протяжении десятилетий не воспитала ни одного обладателя звания "Алтын белгі" либо аттестата с отличием, лишь один выпускник поступил в вуз на грантовое обучение. Вот где надо искать корень тех же кордайских событий – в отсутствии качественного образования и воспитания молодого поколения, отхода от национальных традиций, низком уровне организации культурно-массовых мероприятий, - говорится в сообщении пресс-службы акима Жамбылской области.



В последнее время только и слышишь, что для учителя главное – набрать побольше часов, отработать и быстрее уйти домой. А где же ответственность за детей? Ведь это именно наши дети совершают правонарушения! Мы должны вспомнить национальные традиции, мудрую степную философию, труды Абая и Шакарима, - высказалась ветеран образования Камилаш Ахметова.

В свою очередь Ж. Бекбатырова в качестве основных проблем отметила низкую квалификацию педагогов, многие из которых, особенно на селе, заканчивали вуз заочно. Кроме того, не хватает более 100 школьных инспекторов.

Бердибек Сапарбаев в очередной раз подчеркнул, что государство предпринимает масштабные шаги по улучшению условий труда учителей, а от них общество вправе ждать качественного образования. Составление рейтингов школ – это хорошо, но главное в другом – учителям необходимо постоянно заниматься личностным и профессиональным ростом, внедрять современные методики, менять свое мышление в условиях глобализации.