Британский косорукий боксер Т.Фьюри сенсационно уложил американского супер-чемпиона Уайлдера (1-е поражение в карьере)

10:02 23.02.2020

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал новым чемпионом мира

Уайлдер потерпел первое поражение в карьерах при 42 победах.



Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе, который прошел в Лас-Вегасе, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Британец нокаутировал соперника в седьмом раунде и одержал 30-ю победу на профессиональном ринге.

Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру, британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 побед (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

До этого боксеры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг перед боем за титул WBC.