Коронавирус по-украински: разбор полетов

15:23 23.02.2020

Андрей Лубенский



Украина медленно приходит в себя после ожесточенного отказа принимать своих же граждан, эвакуированных из Уханя в связи с эпидемией коронавируса, в результате чего официальные дни "достоинства" (Украина отмечает годовщину евромайдана) мгновенно превратились в дни "национального позора"



В телеэфирах и на страницах блогов ищут виновных и пытаются уяснить, как страна могла так быстро скатиться в средневековье. Хотя - чему удивляться?



Прибывших из Китая украинцев наотрез отказались принимать в западных регионах страны, и не только там. А когда, наконец, для эвакуированных нашли место в Новых Санжарах Полтавской области, там их встретили камнями и проклятиями. Произошли серьезные столкновения местных жителей с правоохранителями, есть пострадавшие, 24 человека были задержаны.



В субботу, 22 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары для ознакомления с ситуацией. Как сообщили в пресс-службе СНБО, этот визит совершается по поручению президента Владимира Зеленского. Сам же Зеленский призвал народ к единению, которое в нынешних условиях вряд ли вообще возможно.



Страх и ненависть



Случившееся в Полтавской области - результат общей деградации общества после евромайдана, результат строительства президентом Порошенко "политической нации", считает экс-главред РИА Новости Украина, бывший политзаключенный Кирилл Вышинский. По его словам, он может понять страх людей: "коронавирус, больные, умирают, все это тиражируется в СМИ - но проблема заключается в том, что, кроме страха, у них в душе только ненависть".



"Они же ненавидят президента, который сюда этих людей послал, ненавидят чиновников, которые приняли такое решение, и, в конце концов, они этих людей - потенциальную опасность - воспринимают через ненависть", - сказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 1". Он добавил: "Самое страшное, что это жители Полтавской области, в Украине это - мейнстримовский украинец, радушный… и эти "щирые" украинцы за пять-шесть лет превратились в запуганных, ненавидящих людей, даже гипотетическую опасность".



О многом говорят выкрики протестующих, требовавших отправить эвакуированных из Китая в Чернобыль или на Донбасс. Журналист отметил: получается, "в их представлении есть две мертвые зоны, где можно все - или Чернобыль - безжизненная земля, а второе - Донбасс, там тоже, по их представлению, людей нет, либо не те люди".



Не удивляется коронамайдану политолог Ростислав Ищенко. Он напомнил в видеоинтервью изданию Украина.ру, что даже поклонники Майдана называют его "революцией", а любая революция - это переворот и гражданская война. "И мы видим гражданскую войну на Юго-Востоке, причем в состоянии квази-гражданской войны находится и вся остальная страна", - сказал эксперт, добавив, что эта война началась задолго до 2014 года, просто шла как война "холодная". А на войне - как на войне…



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О том же говорит экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко: сегодня украинец не видит в украинце собрата и соотечественника, общество разделено, и все пафосные разговоры о патриотизме и достоинстве - это всего лишь слова, не наполненные никаким смыслом.



"Шесть лет ненависти превратили людей в зверей. Голодных, злых и безжалостных. Предполагаю, что зачинщиками этих беспорядков стали те, кто с таким же остервенением бегал на майдан/ майданы", - написала политик на своей странице в Facebook.



При этом, по ее словам, истерика вокруг событий в Новых Санжарах наталкивает на мысль, что украинцев, быть может, просто отвлекают от настоящей угрозы: с 1 марта на Украине закрывают психдиспансеры и туберкулезные диспансеры. "Вот где настоящая катастрофа - психически нездоровые на улицах и больные туберкулезом в общественных местах", - предостерегает политик.



Будут новые аресты и… отставки



Тем временем полиция ищет в Новых Санжарах подстрекателей беспорядков. "Мы физически устанавливаем каждого человека, который участвовал в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения", - заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, чьи слова приводит пресс-служба МВД.



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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что среди участников столкновений 20 февраля "были люди, которые к Санжарам не имеют отношения". Однако по информации журналистов, работающих на месте происшествия, пока сведений о "варягах" нет.



Всех задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах на данный момент отпустили (кроме одного). Однако глава МВД Украины Арсений Аваков заявил в пятницу в эфире программы Савика Шустера, что полиция будет добиваться ареста шестерых особо отличившихся активистов.



"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями и т.д. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые находятся потенциально на карантине. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их работе. Это те, кто кричал: "мы всех сожжем!". И еще там были крики в адрес иностранцев. И еще были призывы. Часть пьяные, а часть трезвые", - сказал глава МВД.



Он также сообщил, что "активные созвоны шли между вчерашними активными митингующими и людьми, которые устроили соответствующую акцию в Тернопольской области".



"Конечно, это случайность, вы подумаете. А, может, и нет? Мы тоже внимательно на это посмотрим", - заявил Аваков. Ранее министр заявлял, что он усматривает за протестами торчащие "уши" политического и безнесового свойства"… Нельзя исключать поэтому, что и разбирательство может стать инструментом борьбы с политическими и бизнесовыми конкурентами.



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Политические последствия уже есть: в субботу, 22 февраля, Зеленский принял отставку главы Тернопольской облгосадминистрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в регионе из-за возвращения "уханьских" украинцев. Возможно, последуют и другие отставки. Как предположил в комментарии изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов, президент решил устроить публичную порку, чтобы попытаться компенсировать репутационный ущерб, нанесенный фактическим провалом операции по эвакуации украинцев из КНР: все увидели, что он не контролирует ситуацию на местах. По мнению эксперта, Зеленский теперь будет "пересматривать губернаторскую вертикаль".



За всеми этими разборками лишь изредка в дискуссиях возникает вопрос: готова ли страна встретить настоящую эпидемию, если оказалась не готовой к встрече с бегущими от нее здоровыми, к счастью, согражданами? Вопрос открытый… Елена Бондаренко в связи с этим напомнила о том, что на Украине ликвидирована санэпидемслужба (и новую власть этот вопрос, кажется, совсем не беспокоит), Институт вирусологии недофинансируется ("вы его собираетесь совсем закрыть?").



При этом, по словам политика, в стране со времен президентства Ющенко действуют 15 бактериологических лабораторий, имеющих спецрежим и финансируемых Министерством обороны США. Что там происходит, какие проводятся исследования, никто не знает, даже специалисты Минздрава Украины не имеют туда доступа. Вопрос интересный, отметила Бондаренко, добавив, что почему-то и при новой власти на Украине "никто эти темы не поднимает".