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|В Алтайских горах до сих пор лежит клад погибшего в 1920 году белоказачьего атамана Сатунина
15:24 23.02.2020
Серебро атамана Сатунина
Декабрь 1919 года. Красные войска взяли Ново-Николаевск. Бийск в предгорьях Алтая окружен партизанами. Понимая, что город не удержать, белые войска оставили его. Они пытались поскорее эвакуироваться по железной дороге до Барнаула и дальше - с тем, чтобы покинуть край и Россию.
Но не все. Отряд под командованием штабс-капитана Дмитрия Сатунина отправляется на юг - на Кош-Агач. Взяв под контроль Чуйский тракт, он еще создавал проблемы новой власти.
.....
Студент Новороссийского университета, осенью 1914 года Дмитрий Сатунин поступает в Александровское военное училище. После ускоренного выпуска командир взвода подпоручик Сатунин отправляется на фронт. В апреле 1915 года награжден Орденом Святого Георгия.
Революцию и гражданскую войну встретил на Алтае. В 1918 году поднял антибольшевистское восстание в Кош-Агаче. И хотя его отряд был небольшой, около 100 сабель, но действовал умело и сумел вытеснить большевиков с территории Горного Алтая. При этом он не стал присоединяться к войскам Сибирского временного правительства, а потребовал признания Алтайской республики взамен на поддержку белых.
Признания не получилось. Меньшевистско-эсеровское правительство выслало отряд для подавления мятежа. Сатунин поступает на службу в войска Директории и становится первым атаманом образованного Алтайского казачьего войска. Но - ненадолго. Из окруженного Бийска Сатунин ушел на Кош-Агач, как написано выше. Конфисковав при этом серебряный запас местного отделения Казначейства. В начале 1920 года был убит в селе Иня в результате мятежа в отряде.
Командование отрядом перешло к есаулу Кайгородову.
А 8 тонн серебра до сих пор так и не найдено