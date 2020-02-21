На неразрешенных митингах в Алматы и Нур-Султане "винтят" протестующих "мамаевцев"

15:30 23.02.2020

"Свободу Жанболату!" Митинги и задержания в Алматы



Петр ТРОЦЕНКО



На митингах в Алматы, Нур-Султане и других городах полиция задержала более сотни людей. Это первая массовая акция протеста в этом году. Репортер Азаттыка рассказывает о том, что происходило 22 февраля в Алматы, где прошли сразу две разные акции. Одну провели сторонники создаваемой Демократической партии Казахстана, а другую -? сочувствующие запрещенной в Казахстане организации ДВК.



Силовики задерживают пожилого мужчину в Алматы во время митинга. 22 февраля 2020 года.



Задержания начались как минимум за два часа до митинга, объявленного сторонниками создания Демократической партии, который был запланирован на 11 часов на площади Астана. В Алматы это место называют еще Старой площадью. С раннего утра полицейские оцепили площадь по периметру, не пропуская даже прохожих. Через дорогу, напротив небольшого торгового центра, собирались сторонники создания Демпартии, среди которых была Инга Иманбай, жена Жанболата Мамая, инициатора создания партии, а также член инициативной группы Толеген Жукеев. Самого Мамая минувшей ночью арестовали на трое суток. Среди сторонников Демпартии оказалось несколько активистов из регионов, которые сумели приехать в Алматы.



Несмотря на субботний день, торговый центр, возле которого собрались активисты, был закрыт, как и многие магазины и кафе в окрестностях площади.



Неподалеку от активистов стояли журналисты в ярко-желтых жилетах. К ним подошли трое полицейских, представились, попросили показать служебные удостоверения. Один из полицейских внимательно рассматривал журналистские корочки, другой фотографировал их на свой мобильник.



Сотрудник полиции проверяет документы у журналистов. Алматы, 22 февраля 2020 года.



- Такое ощущение, будто у нас тут полицейско-журналистский митинг, когда всех активистов разогнали, а мы собираемся вместе и показываем друг другу удостоверения, - съязвил один из репортеров, когда проверка документов дошла и до него.



Журналистка youTube-канала "За нами уже выехали" Асем Жапишева забыла служебное удостоверение в редакции, с минуты на минуту коллеги должны были его привезти. Полицейские окружили девушку и, по ее словам, едва не увели ее с площади.



Журналистка Асем Жапишева во время беседы с полицейскими. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Тем временем число к торговому центру продолжали стягиваться активисты. Их число дошло до двух десятков.



- Мы не скоты! - громко возмущался один из активистов Нурлан Боланбаев. - Долго это будет продолжаться?! Свободу Жанболату! Назарбаев, кет! ("Назарбаев, уходи!" в переводе с казахского. -? Ред.)



Собравшиеся слушали Нурлана, одобрительно кивали головами и время от времени выкрикивали хором слово "Бостанды?!" ("Свободу!").



Гражданский активист Нурлан Боланбаев выступает перед журналистами. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Через 15 минут группа активистов во главе с Ингой Иманбай и Толегеном Жукеевым двинулась с места в направлении площади: митинг планировали провести у памятника Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой. Полицейские сопровождали активистов, но никаких действий не предпринимали. Сторонники создания Демократической партии взялись за руки и выстроились в живую цепь, очевидно, чтобы полицейским было сложнее их разгонять, если дело дойдет до задержаний.



Сторонники Демократической партии Казахстана во время митинга. Алматы, 22 февраля 2020 года.



В руках у Инги Иманбай появился микрофон с усилителем. Люди выступали по очереди. Требовали освободить Жанболата Мамая, задержанных утром сторонников Демократической партии и политических заключенных, возмущались несправедливостью и произволом властей, требовали, чтобы экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сохранил широкие полномочия, окончательно отошел от управления страной и отправился в отставку.



Группу активистов плотным кольцом окружали полицейские. "Сейчас закончат выступление, и мы начинаем", - сообщил кому-то по рации один из силовиков. К памятнику подъехали два автозака.



Задержания участников антиправительственной акции в поддержку инициаторов создания оппозиционной Демократической партии. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Через 20 минут активисты снялись с места, чтобы пройтись маршем по улице Толе-би до здания полиции, где, по их словам, находились задержанные утром сторонники партии. Однако полицейские преградили им дорогу и не дали покинуть площадь. Люди возмущались, толкались, но полицейские не двигались с места. Группе активистов все-таки удалось продвинуться на несколько десятков метров, но тут их начали хватать и сажать в автозаки. Уцелевшие продолжили свое шествие по Толе-би. Их становилось все меньше: полиция расталкивала людей, кого-то оттесняя, кого-то сажая в автозак.



Журналист и редактор газеты "Жас Алаш" Инга Иманбай вместе со своими сторонниками. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Через пять минут осталась только Инга Иманбай с тремя сторонницами. Женщины шли по улице, крепко держась друг за друга и скандируя "Свободу Жанболату!". Вскоре находившихся рядом с Ингой женщин оттеснили полицейские и затащили в автозак. Иманбай продолжила свой путь в окружении журналистов и полиции. Примерно через сто метров ее схватили полицейские и насильно усадили в легковой автомобиль. Руководивший процессом человек в штатском сказал, что ее отвезут домой.



Полицейские насильно сажают в автомобиль журналистку Ингу Иманбай. Алматы, 22 февраля 2020 года.



На какое-то время в районе площади наступила тишина. Силовиков при этом стало в два раза больше. Они стояли цепью по периметру, останавливали прохожих, говорили, что площадь закрыта, и рекомендовали выбрать себе другой маршрут.



На 14 часов на той же Старой площади был запланирован еще один митинг: к нему призывал своих сторонников лидер движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов. В Казахстане движение ДВК признано судом "экстремистской" организацией, в резолюции Европарламента оно названо "мирным оппозиционным движением".



Сотрудники полиции во время митинга. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Примерно в это время на пешеходной улице Панфилова, в сотне метров от площади, начали собираться люди.



- Почему нам нельзя здесь находиться? - говорила невысокая женщина лет пятидесяти, возмущаясь тем, что полицейский попросил ее покинуть это место. - А вдруг я хочу здесь высказать свое недовольство в адрес власти и провести митинг?



- Дома митингуйте, - ответил женщине полицейский, оттесняя ее к пешеходному переходу, чтобы она перешла на другую сторону дороги.



- Почему я должна возвращаться домой? - озадачила женщина полицейского еще одним вопросом.



- Не знаю, у меня руководство есть, к ним обратитесь, - ответил сотрудник полиции, оттеснив наконец-то ее на другую сторону дороги.



Казахстан. Полицейские пытаются посадить мужчину в автозак во время митинга. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Через какое-то время задержания продолжились: полицейские задерживали активистов, которые появлялись на улице Панфилова и пытались выступать. Был задержан Эрик Жумабаев - активист из Уральска, прикованный к инвалидной коляске. Мужчину подняли вместе с коляской и усадили в карету скорой помощи.



Активист Эрик Жумабаев. Алматы, 22 февраля 2020 года.



В послеобеденное время на улице Панфилова было задержано не менее сотни людей. Они кричали, возмущались, многие не хотели садиться в автозаки и сопротивлялись как могли. Сотрудник прокуратуры с громкоговорителем в руках призывал граждан покинуть место проведения неразрешенного митинга и разойтись по домам, поскольку "митинг организован экстремистской организацией ДВК".



- Будьте людьми, будьте с народом! Вы же все сами прекрасно понимаете! - говорила полицейским одна из активисток.



- Да воры в законе они все! - заявил стоявший неподалеку мужчина.



Полицейские задерживают мужчину во время митинга. Алматы, 22 февраля 2020 года.



Задержания в окрестностях площади Астана продолжались до 16 часов, после чего на улице остались лишь полицейские и журналисты. Немногочисленные прохожие, озираясь на выстроившихся в ряд силовиков, ускоряли шаг или же вовсе меняли направление своего маршрута. Вскоре ушли и журналисты, оставив полицейских нести дежурство на безлюдной площади, с которой сегодня им удалось разогнать всех митингующих.



Полицейский ведет мужчину к автозаку во время митинга. Алматы, 22 февраля 2020 года.



22 февраля в Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана полиция задержала более сотни активистов. Накануне проведения акций генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в том, что она назвала "незаконными" собраниями.



Петр Троценко - корреспондент Азаттыка. Работал веб-редактором сайта Азаттык в Алматинском бюро. Выпускник филологического факультета Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова (2007 год). Начинал карьеру в газете "Уральская неделя", интернет-радио "Инкар-инфо". С 2007 по 2016 год работал в различных СМИ Алматы, Астаны, Уральска, Тараза и Актобе.