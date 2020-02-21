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Коронавирус вырвался из карантина в Южной Корее и Италии - десятки (если не сотни) зараженных, отменен Венецианский карнавал
16:12 23.02.2020

Вспышка коронавируса в Италии: карантин в городах, показ Армани без зрителей

Полиция дежурит в больнице Скьявони под Падуей, где проводятся анализы на коронавирус
Италия ввела чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: в этой стране заболело уже больше 100 человек.
Число заразившихся в северном регионе Ломбардия выросло до 89, о чем в воскресенье сообщил губернатор провинции Аттилио Фонтана. Таким образом, всего в Италии пока подтверждено более сотни случаев.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о новых мерах в субботу после того, как стало известно, что двое итальянских граждан скончались умерли этого заболевания: 78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умер в провинции Венето и 77-летняя женщина скончалась в Ломбардии, однако о том, что у нее был вирус, стало известно только после вскрытия.
Несколько десятков городов в этих двух северных провинциях теперь посажены на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей сидеть по домам.

Как пояснил премьер-министр, без специального разрешения отныне запрещено входить или покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус. В этих районах отменены занятия в школах, как и все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться в это воскресенье.
Следить за соблюдением карантинных мер поручено полиции и, в случае необходимости, армии.

Премьер-министр Джузеппе Конте подтвердил запрет покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус
Итальянские власти опасаются, что вирус уже вырвался за пределы изолированных очагов в Ломбардии и Венето, что затрудняет борьбу с его распространением.
"Степень заразности этого вируса очень высокая, он очень мощный", - отметил глава отдела здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Пока неясно, как в Италии возникла эта вспышка - без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.
Коронавирус на Неделе моды в Милане
Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, стоящий в графике на 16:00 по местному времени в воскресенье, пройдет при пустом зале, так как приглашенных просили не приходить.

Модели в нарядах пройдут по подиуму, а все действо будет доступно в стримминговом режиме на сайтах бренда Armani, на "Фейсбуке" и в "Инстаграмме".
"Это решение было принято с учетом безопасности самих гостей [Армани], чтобы им не пришлось находиться в чересчур людных местах", - говорится в пресс-релизе.

Ситуация в КНР
Вспышка нового коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, и теперь вирус распространился на 26 стран, за пределами Китая в общей сложности зарегистрировано 1 400 случаев заболевания и 11 летальных исходов.

Китайские власти между тем сообщили в субботу о снижении количества смертей и замедлении распространения вируса. В КНР установлено уже 76 392 случаев заболевания, из них 2 348 смертей.
Однако в других странах количество случаев заболевания коронавирусом продолжает увеличиваться - без видимых связей с китайскими носителями, что вызывает тревогу у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, теперь самую большую тревогу вызывают страны со слабо развитой системой здравоохранения, особенно в Африке.

Очаг в Южной Корее
Южная Корея стала самым крупным очагом распространения этого вируса после Китая и круизного лайнера "Даймонд Принцесс", где заболели более 600 человек.

По данным на воскресенье, в четвертом по величине южнокорейском городе Тэгу отмечено 90 новых случаев заболеваний, а всего заболевших в Тэгу 247 человек.
В Южной Корее зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса, а всего случаев заболевания в этой стране выросло до 550 человек - на 100 больше по сравнению с предыдущим днем.

Более половины из них связаны с тайной религиозной сектой "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", имеющей штаб-квартиру в Тэгу, или с больницей, куда поступили заболевшие.

Что происходит в других странах:

В субботу с борта круизного лайнера "Даймонд принцесс" в Россию вернулись восемь россиян, из них трое зараженных. Все эвакуированные, а также те, кто занимался эвакуацией, в течение 14 дней будут находиться в карантине в Казани в специализированном учреждении.

32 британца и гражданина других европейских стран, прибывших с борта круизного лайнера "Даймонд Принцесс", находятся на карантине на севере-западе Англии.
Израиль отказался разрешить сойти с самолета 200 не-израильтянам, прибывшим из Южной Кореи, отправив их обратно в Сеул; 12 израильтян с этого борта посажены на карантин.

Иран объявил в воскресенье о закрытии школ, университетов и культурных центров в 14 провинциях после того, как, по уточненным данным, там зарегистрирована восьмая смерть от коронавируса, а общее число заболевших достигло 43-х человек.

Источник - bbc.com
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