Широко распиаренный американский пилот-идиот Хьюз разбился в самодельной ракете, пытаясь доказать, что Земля - плоская

16:14 23.02.2020

"Безумный Майк" разбился на ракете с паровым двигателем. Он хотел доказать, что Земля плоская



Майк Хьюз построил ракету меньше чем за 18 тыс. долларов (кадр с видео, снятого в 2018 году)

Американский пилот-любитель Майк Хьюз, известный как "безумный Майк", погиб во время полета на построенной им ракете с паровым двигателем.

64-летний пилот был сторонником теории, что Земля на самом деле плоская, и намеревался доказать это, поднявшись на своей ракете на высоту 1525 метров.



На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как ракета Хьюза поднимается в небо, а затем падает на землю неподалеку от места старта в пустыне в Калифорнии. Судя по этим кадрам, парашют раскрылся слишком рано, через несколько секунд после взлета.



Запуск ракеты снимали для серии документальных фильмов "Самодельные астронавты" ("Homemade Astronauts") о людях, которые строят ракеты у себя дома. Эта передача должна выйти в эфир американского Science Channel, ее бюджет был очень небольшим.



Шериф округа Сан-Бернардино в Калифорнии сообщил, что полицию вызвали на место запуска в субботу около 14.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу). "Мужчина был признан мертвым в результате падения ракеты в пустыне", - заявили в офисе шерифа.



Бывший агент Хьюза Дарен Шустер сказал в интервью каналу TMZ, что тот был уникальным человеком.

"Бог создавал Майка не по шаблону. Он был настоящим человеком и жил всегда на грани. И он бы не хотел какого-то другого конца! Покойся с миром!", - говорит Шустер.

"Безумный Майк" построил ракету с паровым двигателем у себя во дворе, потратив на проект около 18 тыс. долларов.

Это был уже не первый его полет в попытках доказать теорию, что Земля плоская. В марте прошлого года он поднялся на высоту 570 метров, а затем выпустил парашюты и совершил жесткую посадку.

После этого Хьюз сказал: "Доволен ли я, что сделал это? Думаю, да. Узнаю точно завтра утром: мне, наверное, будет трудно подняться с кровати. По крайней мере, сегодня я могу вернуться домой, поужинать и снова увидеть моих кошек".

В 2002 году Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда совершил самый длинный прыжок на лимузине. Разогнавшись на удлиненном "Линкольн Таун Кар", он пролетел больше 31 метра.