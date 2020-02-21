 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахские фашисты сами не угомонятся
19:20 23.02.2020

В чем разница между Советским и нынешним байским Казахстаном? Прежде всего, в спокойствии и комфортном проживании на его территории людей различного этнического происхождения.

В годы СССР считалось, что Казахская ССР – самая интернациональная союзная республика, где мирно и дружелюбно уживались представители всех народов Советского Союза. Конечно, бывали отдельные случаи проявления бытового национализма на местах (не только русского, как представляют сейчас казахи, но и казахского), но они жестко пресекались коммунистическими властями, и не поддерживались, а осуждались подавляющим числом населения.

Что дало Казахстану обретение независимости?

За почти 30 лет выросло несколько поколений молодых представителей титульной нации, подогреваемые националистическими речами и мыслями более старших "учителей", ведут себя крайне агрессивно к людям другого происхождения, заявляют о своем превосходстве, причисляя себя к "великим тюркам", принижают заслуги других наций в построении городов, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры в Казахстане.

В прошлом выпуске канала мы уже упоминали имена казахских неофашистов Манаса Бистаева, угрожавшего вырезать всех русских, и Шерхана Байзенова – учителя, одобрившего убийство фигуриста Дениса Тена, но последние события в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана подталкивают всех здравомыслящих граждан снова поднять эту ужасную тему – становления и укрепления казахского шовинизма.

Напомним, 7 февраля 2020 года из-за бытового конфликта на дороге между казахами и дунганами (дунгане – малочисленный мусульманский народ Казахстана, проживающий на его территории с 19 века с разрешения русского императора) на юге страны произошли кровопролитные погромы дунганского населения казахскими фашиствующими молодчиками, переросшие в межнациональный конфликт. По официальным данным нападавших было от трехсот до тысячи человек. В результате совершенного массового насилия погибло не менее 10 граждан РК, многие оказались в больнице, сожжено 30 домов, принадлежащих дунганам, пострадали автомобили и другое имущество. На следующий день начался отток дунганского населения в Киргизию. Примечательно, что казахские правоохранительные органы в этой ситуации почти сутки бездействовали, тем самым, дав погромщикам время на учинение расправы над мирными жителями (в том числе детьми, стариками, женщинами).

Сразу после этого на просторах сети Интернет некоторыми пользователями-казахами началось оправдание этого чудовищного побоища, дескать, дунгане сами виноваты, и они плохие. Но спрашивается, если даже виноват один из дунган, то накажите его, привлеките его к ответственности по закону, причем здесь весь дунганский народ?

Адольф Гитлер, примеру которого следуют некоторые казахи, тоже считал целые отдельные нации недостойными существовать на планете, и закончил этот военный преступник известно как.

Теперь, когда дунгане изгнаны из Казахстана, кто из нацменьшинств станет следующей жертвой агрессивных реакционных сил? Кто станет плохим и недостойным для проживания на Великой казахской земле?

Относительно обвинений редакции канала в предвзятости и "выдумках" про казахский фашизм достаточно вспомнить события начала 2019 года, когда из-за убийства армянами казаха в Караганде, все армяне (и женщины, и дети) были объявлены врагами казахов, или жестокое избиение арабов-рабочих на месторождении Тенгиз из-за глупой выходки одного дурака, также достаточно просмотреть многочисленные ролики на YouTube.com, наглядно демонстрирующие проявление оголтелого казахского национализма в отношении представителей других национальностей.

Вот некоторые из них:

Горе-педиатр



Казахская девушка, находясь в Москве, пользуясь тем, что продавец не знает казахского языка, оскорбляет его и глумится



Пожилая казашка по националистическим мотивам оскорбляет русскоязычных людей



В заключении хочется пожелать казахскому народу, тому некогда доброму и гостеприимному бывшему советскому этносу, избавиться от идей национального превосходства и нетерпимости к другим нациям, подумать о дальнейшей судьбе единого и многонационального Казахстана, подумать о своих родственниках-казахах, проживающих в Астрахани, Оренбурге, Омске, Москве, других российских и не только городах, не подвергать их возможному ответному негативу.

Вас возмущают репрессии Правительства КНР против казахов в Китае? Тогда почему вы (отдельные фашисты) сами угнетаете свои нацменьшинства в Казахстане? Чем вы отличаетесь от них?

На любую силу найдется другая сила, на любое действие последует противодействие. Насилие порождает насилие. Мир лучше войны.

P.S. Редакция канала состоит из людей различных национальностей и не ставит перед собой цели разжигания межнациональной розни, но также активно выступает против проявления различных форм расизма, фашизма, нетерпимости, где бы и с кем бы это не происходило.

Источник - СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582474800
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