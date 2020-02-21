 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Штурм ломбардов: сотни казахстанцев попали в сети финансовой пирамиды
19:57 23.02.2020

В нескольких городах Казахстана отчаявшиеся люди штурмовали офисы ТОО "Гарант-24 Ломбард", создавшего финансовую пирамиду, в которой казахстанцы потеряли свои деньги. Руководители региональных филиалов компании задержаны.

В разных регионах страны люди стали приходить толпами в офисы ломбардной компании с требованием вернуть вложенные деньги. Кто-то плакал, кто-то рассказывал о потерянной недвижимости, другие признавались, что отдавали крохи с пенсии, третьи и вовсе брали в банках кредиты, чтобы инвестировать в пирамиду. Десятки обманутых казахстанцев одновременно начали штурм представительств ТОО "Гарант-24 Ломбард". Никто не пострадал, благодаря вмешательству полицейских. Те призвали людей успокоиться и официально написать заявления о причиненном ущербе.
По данным казахстанской полиции, 21 февраля два жителя Западно-Казахстанской области обратились к правоохранителям с заявлением, в котором говорилось, что они потеряли 13,5 млн тенге (2,3 млн российских рублей) по вине ТОО "Гарант 24 Ломбард". Полиция начала расследование по статье "Мошенничество" и задержала руководителя регионального филиала компании.

В Восточно-Казахстанской области к полицейским обратились 28 пострадавших, заявивших о потере суммарно 52,5 млн тенге (9 млн рублей). Директора филиала ТОО "Гарант-24 Ломбард" поместили в СИЗО.
В Павлодаре 35 человек пришли с жалобами в полицию. Сумма нанесенного ущерба не оглашается, но речь идет о "мошенничестве в крупном размере". Директор филиала также задержан.

В Мангистауской области дело завели не о мошенничестве, а о "создании и руководстве финансовой пирамидой". 70 обманутых вкладчиков требуют привлечь руководителей компании к уголовной ответственности, глава филиала уже в изоляторе временного содержания.
А в Алма-Ате задержаны руководители не только "Гарант 24 Ломбард", но и "Estate Ломбард". Их подозревают в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.

"По предварительным данным, эти финансовые организации промышляли с конца прошлого года, - прокомментировали в полиции. - Под предлогом получения хороших дивидендов, они предлагали гражданам „выгодно" вложить свои сбережения. В результате преступным путем завладели чужими денежными средствами".
Между тем, в соцсетях началась травля звезды смешанных единоборств Куата "Наймана" Хамитова, который принимал участие в рекламе финансовой пирамиды. Его люди тоже считают ответственным за то, что они потеряли миллионы.

Источник - eadaily.com
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