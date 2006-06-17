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Реорганизация узбекской махалли: было народное объединение – стал полицейский орган
00:02 24.02.2020

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛИ: БЫЛО НАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - СТАЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОРГАН

Воскресенье, 23 Февраля 2020

Споры по поводу образованного в Узбекистане указом президента от 18 февраля нового ведомства - Министерства по поддержке махалли (квартальной общины) и семьи - не прекращаются до сих пор. На сегодняшний день Комитет женщин РУз и Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан (РСКДОСГ), а также территориальные отделения фонда "Нуроний" считаются упраздненными.

При этом больше всего вопросов у людей вызвала юридическая подоплека новосозданного государственного органа (первой эту новость распространила пресс-служба Минюста, которая почему-то даже не посчитала нужным обратить внимание на юридические нестыковки). Забавными показались общественности также чрезмерная раздутость штата и профессиональный состав специалистов, относящихся исключительно к правоприменительно-надзорным структурам, пусть и с приставкой "экс". За исключением одного из замов - Эльмиры Баситхановой, ранее бывшей вице-премьером и возглавлявшей бутафорский Комитет женщин, о никчемности которого не раз говорил и сам президент Мирзиеев.

Первое, что приходит на ум после ознакомления с подобного рода сообщениями, - как могли допустить это депутаты Законодательной палаты парламента? Разве они не знакомы с основным законом республики и законом "Об органах самоуправления граждан"?

Вот, что гласит 58-я статья Конституции: "Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает им равные правовые возможности для участия в общественной жизни. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается".

Uzmetronom (из-за технических причин пока действует только в Фейсбуке) напоминает: министерство - это государственный орган, образуемый в приказном порядке, а махалля - общественно-регулируемое объединение. То есть, министра назначают сверху, а председателя махалли избирает общественность. По крайней мере, так должно быть, согласно закону. Но это, судя по всему, до осознания местными слугами народа не доходит. Вряд ли они понимают и то, что при такой постановке вопроса им теперь следует заново переписать Конституцию.

Меж тем, в статье 7-й закона "Об органах самоуправления граждан" говорится: "Органами самоуправления граждан являются сходы граждан поселков, кишлаков и аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов (далее - сход граждан). Органы самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти и осуществляют предоставленные им законом полномочия на соответствующей территории".

"…Мало того, что депутаты милиционера (точнее, милиционеров и прокуроров - ред.) назначили смотрящим за каждой семьей и органом самоуправления, так они, видимо, еще Конституцию решили переписать", - возмущается источник Uzmetronom.

А самое неприятное - по сей день нет никаких комментариев-пояснений от авторов-исполнителей этой абсурдной "инновации" с местным уклоном. Умолчал о серьезном факте нарушения Конституции и сам ее гарант. Допустим, что он не сведущ в юридических тонкостях вопроса, но как могли допустить подобный комичный правовой нигилизм профессиональные законописцы из Минюста? Не надо быть семи пяди во лбу, чтобы не разглядеть очевидность скорого провала работы новоиспеченного дармоедского учреждения. И это - за счет и без того трещащего по швам бюджета.

Итак, первым министром узбекской махалли стал экс-милиционер Рахмат Маматов, бывший начальник УВД Ферганской, а позже Хорезмской областей. Его замы - два бывших заместителя министра внутренних дел - небезызвестный Батыр Парпиев (позже печально прославившийся "геройствами" на налоговой ниве республики) и Азизбек Икрамов.

Совершенно очевидно, что власть создала еще одну полицейскую структуру - в дополнение к уже имеющимся прокуратуре, СГБ, МВД и Нацгвардии. К слову, Рахмат Маматов всего лишь месяц проработал первым замом председателя ликвидированного ныне за бесполезностью Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан - председателем благотворительного общественного фонда "Махалля" (долгие годы в принудительном порядке аккумулировавшего на своих счетах средства всех бюджетников страны - ред.). А председателем РСКДОСГ был непотопляемый "серый кардинал" 73-летний Батыр Парпиев. Выводы, что называется, налицо…

"По мнению аналитиков, создание министерства продиктовано обеспокоенностью чиновников все возрастающей общественной активностью населения, крайне нелестно отзывающегося о действиях должностных лиц всех эшелонов и ветвей власти. Обеспокоенность вызывают и участившиеся акции протеста в регионах, сопровождаемые элементами активного физического сопротивления административному произволу", - комментирует ситуацию Uzmetronom.

Со слов аналитиков редакция утверждает, что "одной из задач штатных сотрудников подразделений новообразованного ведомства на местах станет выявление неблагонадежных граждан, с последующей передачей информации на них в правоприменительные органы для принятия мер профилактического, административного или уголовного воздействия. Вполне вероятно, полагают они, что министерство по поддержке махалли и семьи будет решать (в недалекой перспективе - ред.), выдать ли гражданину загранпаспорт или признать его выезд за пределы страны нецелесообразным".

По мнению научного сотрудника Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона Алишера Ильхамова, изначально институт махалли, как самоуправляемой соседской общины, был необходим - таковым он еще оставался даже при "Советах". Ее суть извратили уже при покойном президенте Исламе Каримове, загрузив махаллю, которую считали "зачатком демократии с узбекским лицом", всякого рода поручениями сверху и превратив в безотказный инструмент полицейского государства на местном уровне.

"Если махаллинские комитеты являются, а точнее подаются как органы местного самоуправления, то зачем нужна над ними такая иерархическая бюрократическая надстройка во главе с целым министерством? Зачем спускаются такие подробные инструкции о том, какие должности должен иметь махаллинский комитет?" - не без основания задается вопросами Ильхамов.

И сам же отвечает: "Ответ прост: а кто будет сгонять население на сбор хлопка и разного рода "хашары" по благоустройству улиц? Кто будет стучать в органы на подозрительных лиц? Кто будет укрощать женщин, которые хотят подать на развод, потому что муж или свекровь обижает их? И, наконец, есть еще одно объяснение этой надстройке. Созданное министерство, по замыслу высшего руководства, видимо, задумано как отстойник, место ссылки для отработавших свой ресурс чиновников каримовской эпохи, за которыми самими нужен особый надзор. Короче, это своего рода кунсткамера, загон, куда собрали отобранных, хорошо откормленных и выхоленных динозавров узбекского палеолита".

Соб. инф.

******

Бахадыр Ф. Мусаев.

Тезисы. Институт махалли как генная клетка узбекского авторитаризма.

1. Махалля - традиционный социальный институт общинного типа или соседская (квартальная) форма организация общественной жизни. Внутри названного института доминируют и "работают" конкретные коды, матрицы культуры, мышления, поведения, стиля, образа и уклада жизни традиционного общества. Данное обстоятельство используется политической элитой Узбекистана в интересах закрепления властных позиций.

2. Установленный И. Каримовым политический режим представляет авторитарно -деспотическую власть с присущей ей узбекской спецификой абсолютизма, где главенствует семья президента и приближенные семьи.

3. Власть жестко и деспотично проецирует свою сущность на органы самоуправления. Махалля же, вернее сказать, махаллинский комитет как часть последнего воспроизводит и поддерживает эту власть, являющейся подобием ельцинской модели управления в феодальном исполнении.

4. Махалля с провозглашением независимости и установления режима. И. Каримова выступает как пафосная политическая мифологема. Согласно ей, махалля возрождена как часть органов демократического самоуправления и является якобы уникальным и неповторимым национальным институтом гражданского общества с адекватным выполнением своего функционально - целевого назначения в качестве такового института.

5. Миф о махалле очень удобен политикам для распространения ложной идеи, что государственная власть в Узбекистане устойчива, ибо имеет глубокие корни в народе и вытекает из самого принципа народовластия.

6. Формально - юридически в Узбекистане проводится государственная политика направленная на развитие и укрепление местного самоуправления, создаются условия, содействующие поднятию статуса и авторитета органов самоуправления, то бишь Кенгаша (махаллинских комитетов). Это проявляется: в правовом обеспечении деятельности органов самоуправления; формировании государственных и негосударственных структур, содействующих развитию деятельности Кенгаша.

7. Официально на органы самоуправления (в основном на махаллинские комитеты, избираемые на сходах граждан поселков, кишлаков, аулов и махаллей, входящих в состав кишлаков, поселков и аулов, а также махаллей городов) ныне возложены решение многих задач, начиная от развития и сохранения культурных и духовных ценностей, воспитания молодежи до пропагандисткой и профилактической работы, связанной с вопросами с вопросами религии, терроризма, наркомании, домашнего насилия, содействия органам внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка.

8. Махалля и другие органы самоуправления в условиях существующего политического режима не могут состояться и соответственно быть институтом местного самоуправления в общепринятом смысле понятия.

9. Фактически махалля как генная клетка узбекского авторитаризма есть первичная ячейка организации власти, но отнюдь не самоуправления. На социетальном уровне власть имитирует правовую регламентацию деятельности махалли. Это объективно ведет к этатизации махалли, упрочивая ее в качестве придатка органов исполнительной власти.

10. В исследовательской среде национальных экспертов существует точка зрении: сегодня махалля нуждается в модернизации с тем, чтобы соответствовать стандартам местного самоуправления, существующих в развитых демократических государствах. Это иллюзия, так как прежде требуется демонтаж не реформируемой авторитарной политической системы. Иного не дано.

17. 06. 2006

Источник - asiaterra.info
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