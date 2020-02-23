 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 24.02.2020
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Воскресенье, 23.02.2020
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Суббота, 22.02.2020
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Пятница, 21.02.2020
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На Западе Казахстана заявили о себе еще одна экстрим туса - "Партия Коше/Улицы"
00:13 24.02.2020

В Уральске арестовали участника движения "Партия Көше"
Февраль 23, 2020

Асылбек Жумабаев, участник мирного митинга и участник незарегистрированного движения "Партия Көше" ("Уличная партия") решением административного суда арестован на трое суток за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции".
В суд Асылбека Жумабаева доставили после того, как он был задержан в центре Уральска в субботу, 22 февраля, в день митингов в Казахстане. О том, что на активиста был составлен протокол по административной статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", он сообщил Азаттыку по телефону.
- Сегодня около часа дня, когда я шел по проспекту в районе областного маслихата, ко мне подошли сотрудники полиции и показали повестку, потребовали, чтобы я проехал с ними. Когда я стал объяснять, что сейчас не могу, а приду, как будет возможность и указал сотрудникам полиции, что повестка не вручена мне по всем нормам закона - ее не вручили под подпись, а просто показали, полицейские начали тащить меня в машину насильно. При этом машина была не полицейская. Я потребовал, чтобы за мной приехали на служебном авто. Эти мои слова сотрудники полиции расценили, как сопротивление и в отделении полиции был составлен протокол "о неповиновении", - сообщил Жумабаев
После судебного заседания адвокат Асылбека Жумабаева Болат Имашев сообщил, что суд признал активиста виновным и назначил наказание в виде ареста на трое суток. Будет ли Жумабаев обжаловать решение суда, пока не известно.
Асылблек Жумабаев - участник незарегистрированного движения "Партия Көше", принимал участие в разрешенном мирном митинге.
Сторонники "Партии Көше" заявляют, что это независимое молодое движение, которое действует открыто и публично в рамках Конституции Казахстана и Международного пакта о гражданских и политических правах.
Незарегистрированную партию поддержал в социальных сетях живущий за рубежом беглый банкир и критик казахстанских властей, Мухтар Аблязов, лидер запрещенного в Казахстане и признанного судом экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана". В принятой в 2019 году Европарламентом резолюции ДВК назван "мирным оппозиционным движением".

Источник - rus.azattyq.org
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