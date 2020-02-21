Ширин Айтматову (дочь) обвинили в мошенничестве

00:16 24.02.2020

Ширин Айтматова стала фигурантом дела о мошенничестве

21 февраля 2020 Азиз Осмонов



27 января в Ленинское РУВД поступило заявление о мошеннических действиях в отношении А. Амантуровой, которая арендовав помещение в Бишкеке под кафе и хостел, обманула арендодателя и не возвращает долг в 8 тысяч долларов. Хозяин имущества заявляет, что "нечестный бизнес" велся под руководством бывшего депутата Жогорку Кенеша.



В июне 2018 года Юрий Ким на основании гендоверенности по распоряжению имуществом заключил с некой Айданой Амантуровой (ранее Абдиевой) договор аренды на помещение в Бишкеке по улице Токтогула, 181. Вскоре, ИП Амантурова открыла здесь кафе Tavi и хостел.



Но, как говорится, бизнес не пошел. Видимо, тому виной плохой менеджмент, говорит VB.KG Юрий Ким, который обратился в СМИ "для справедливости расследования".

"В течении 2019 года сложилась такая ситуация, что они практически не платили за аренду и коммунальные услуги. В итоге их долг на октябрь 2019 года составил порядка 10 тысяч долларов. Каждый месяц я буквально выпрашивал арендную плату, а в ответ получал лишь просьбы подождать и пустые обещания".

При чем тут Ширин Айтматова

Дело в том, что Айдана Амантурова была только номинальным руководителем кафе и хостела. По словам Юрия Кима, смотреть помещение и договариваться об его аренде приходила экс-депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматова.

"Также в это время ко мне подходил мой знакомый Сыргак Кенжебаев (на тот момент еще супруг Айтматовой – ред.) Он попросил, чтобы я помог им с помещением, опекал их, помогал во всем. Я согласился. Были заключены договора аренды. При этом по вопросу оплаты я постоянно вел переговоры лично и по телефону именно с Ширин Айтматовой. Она только передавала деньги Айдане и говорила ей, что и как делать. Именно Ширин привозила в кофейню кофе из Таиланда, платила сотрудникам зарплату".

Его слова подтверждаются перепиской по WhatsApp (номер телефона, действительно, принадлежит Ширин Айтматовой), имеются также голосовые сообщения, которые без сомнения принадлежат экс-депутату.



фоты доков тут -

www.vb.kg/doc/385623_shirin_aytmatova_stala_figyrantom_dela_o_moshennichestve_foto.html