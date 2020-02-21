Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны

00:18 24.02.2020

Ташкент объявил о разработке плана, который обяжет Facebook, Google и российскую поисковую систему Yandex хранить личные данные узбекских пользователей на территории Узбекистана. Об этом сообщает Радио Азаттык.



План перекликается со спорным законом, введенным в действие в России в 2014 году, который требует, чтобы интернет-компании хранили персональные данные российских пользователей внутри страны.Реклама

Заместитель министра по развитию информационных технологий и связи Узбекистана Олимжон Умаров заявил 20 февраля, что "локализация серверного оборудования и многочисленных услуг" будет осуществляться "в сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями".

Умаров сказал, что размещение серверов в Узбекистане поможет увеличить скорость Интернета в Узбекистане "в 10 раз". Но критики говорят, что такие меры направлены на усиление контроля над пользователями Интернета и контентом, размещаемом в социальных сетях.

Компания Google в 2015 году перенесла некоторые из своих серверов в российские дата-центры, чтобы соблюсти требования российского закона. Но другие глобальные интернет-компании не согласились на такой перенос. 13 февраля московский суд оштрафовал компании Twitter и Facebook на более чем 60 тысяч долларов каждую за отказ переносить данные о российских пользователях на серверы, расположенные на территории России.