"Прессуха" казнацпатактива. Конец "политической оттепели" Токаева? - А.Мамашулы

00:23 24.02.2020 Давление на активистов - конец "политической оттепели" Токаева?



Генпрокуратура Казахстана предупреждает граждан об ответственности за участие в "незаконных собраниях". О планах провести разные митинги в один день заявили сторонники движения, запрещенного казахстанским судом, и активисты новой незарегистрированной партии. Еще до начала предполагаемых митингов полиция арестовала десятки активистов, некоторые отправлены под административный арест.



Накануне возможных митингов 22 февраля прокуратура Казахстана по традиции выступила с заявлением о том, что казахстанцам не стоит выходить на митинги. Заявление прокуратуры вышло после серий арестов сторонников "Демократического выбора Казахстана" (ДВК). Некоторые активисты по решению административного суда получили от пяти до 15 суток ареста (по состоянию на 18 февраля, арестовано около 20 человек).

Признанная казахстанским судом "экстремистской" организация ДВК в принятой в 2019 году Европарламентом резолюции названа "мирным оппозиционным движением". Ранее сторонников движения ДВК неоднократно задерживали накануне не санкционированных властями митингов.



В этот раз инициативная группа Демпартии, которая прошла первый этап подтверждения списка участников в министерстве юстиции (что дает право на проведение первого учредительного съезда. -​ Ред.) и планировавшая провести съезд, также подверглась преследованиям.

На этой неделе несколько активистов Демпартии, планировавших приехать на учредительный съезд из регионов Казахстана, не смогли выехать в Алматы из-за препятствий, которые, по их мнению, создали власти. После давления на членов группы Демпартия сообщила об изменениях в своих планах и заявила, что выйдет на митинги.



В "совете общественного доверия", созданном по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "для установления диалога между правительством и народом", также подвергли критике давление на Демпартию. Один из членов "совета общественного доверия"​ объявил о своем выходе из этого консультативного органа при президенте.



Учредительный съезд, запланированный на 22 февраля инициативной группой по созданию Демократической партии под руководством активиста и политика Жанболата Мамая, может перерасти в митинги. По словам Мамая, с приближением даты съезда на активистов из числа сторонников партии усилилось давление.



- Из Жанаозена на съезд планировали выехать около тридцати человек, их сняли с поезда, шестерых арестовали. Ночью подожгли автомобиль одного из активистов. Точно так же с активистами поступили в Атырау, Уральске и Семее. В отношении наших активистов в Костанае возбудили уголовные дела. Стало понятно, что наши сторонники, которые живут в близлежащих регионах, в день съезда подвергнутся такому же давление. У нас нет морального права проводить спокойно съезд в условиях таких репрессий и беспрекословно подчиняться требованиям закона. К чему создавать партию, если мы не можем поддержать своих сторонников? - говорит он.

По публикациям в соцсети можно заметить, что власти в регионах, используя различные методы, производят задержания активистов, которые планировали выехать на съезд Демократической партии. Активисты из Атырау рассказали, как их сняли с поезда перед отправкой в Алматы.



Правозащитник и журналист Сергей Дуванов, который сейчас находится в США, расценил его инициативу как "правильное решение".

"Если честно, то я не ожидал столь неумных действий от Акорды против активистов Демпартии. По сути, Токаев этими масштабными задержаниями делегатов на съезд похерил тщательно выстраиваемый им имидж прогрессивного реформатора. Ненадолго его хватило.

После этого, думаю, мало у кого повернется язык говорить о различиях политического курса Токаева от того, что делалось при Назарбаеве. Все один в один.

Собравшиеся делегаты, поставленные перед фактом срыва съезда, отреагировали абсолютно адекватно - решили выйти на митинг протеста. Это очень логично. Право на публичный протест заложено в Конституции страны, и граждане, возмущенные действиями властей, имеют на это полное моральное право. В этой ситуации дальнейшая ответственность за все, что может случиться в случае разгона мирного митинга, полностью лежит на власти и персонально на Токаеве", - написал он на своей странице в Facebook "е.



"ПОРУЧЕНИЯ ТОКАЕВА ИГНОРИРУЮТСЯ БЮРОКРАТИЕЙ"

Члены "совета общественного доверия", созданного по инициативе Токаева, также выступили против давления на сторонников Демократической партии.

20 февраля издатель Бахытжан Бухарбай объявил о своем выходе из состава НСОД. В заявлении он также критикует представленный министерством информации и общественного развития проект закона о мирных собраниях как "не отвечающий поручению президента" и "противоречащий интересам народа" и упоминает, что в Казахстане есть политические заключенные.



Бахытжан Бухарбай.

"Кроме того, я вижу, как Жанболату Мамаю всячески препятствуют в создании партии. Все это демонстрирует то, что поручения Токаева игнорируются бюрократией под ним. Также это означает то, что Национальный совет сегодня не является органом, способным влиять на политические реформы в нашей стране", - заявил он.

В своем заявлении Бахытжан Бухарбай говорит, что согласился стать членом "совета общественного доверия" "в надежде на то, что политические реформы, которые народ ждет уже тридцать лет, возможно, наконец станут реальностью", однако видит, что "власть не прислушивается к Национальному совету [общественного доверия] (НСОД)".

Член "совета общественного доверия" экономист Мухтар Тайжан массовые задержания активистов назвал "действиями государства, которое не слышит, но действует" и выразил возмущение в соцсети. Он пишет, что около месяца назад у него появилось ощущение того, что "идет сворачивание так и не начавшихся реформ".



Мухтар Тайжан.

"Судите сами, вот прошло уже два месяца с последнего заседания НСОД. Да, президент Токаев принял многие наши предложения, вроде дал поручения правительству, но как они исполняются? Нас, членов НСОД, к подготовке законов не привлекают. Мы так же, как и вы, получаем уже подготовленные правительством законопроекты. У нас на руках даже нет плана по исполнению поручения президента по нашим же предложениям. Считаю это ненормальным. За прошедшие два месяца президент не принял ни одного члена НСОД, хотя раньше такие встречи были почти каждую неделю", - пишет он на своей странице в Facebook "е.

По мнению Тайжана, "законопроект о митингах, подготовленный Мининформации, нужно просто отставить в сторону, и начать писать новый вариант".

Недавно власти вынесли на общественное обсуждение концепцию закона о мирных собраниях. Правозащитники и активисты раскритиковали проект, заявив, что "никаких существенных изменений в предложенной концепции нет". Согласно концепции, уведомительный порядок проведения мирных собраний будет предусмотрен для пикетов и митингов при условии участия менее 250 человек. Если после такого уведомления от местного исполнительного органа не будет ответа в установленный законом срок, акция будет считаться согласованной. Регламентированный порядок проведения мирного собрания будет предусмотрен при участии более 250 человек в определенном местным представительным органом специализированном месте.

Еще один член "совета общественного доверия", Арман Шораев, также выразил недовольство в связи с проектом закона о мирных собраниях, заявив, что выйдет из состава совета, если закон будет одобрен в таком виде.

Стоит отметить, что есть и те, кто продолжает верить в "совет общественного доверия". Член совета Айгуль Орынбек считает, что власти должны дать возможность создать новые партии. По ее мнению, есть чиновники, неохотно выполняющие поручения президента Касым-Жомарта Токаева.

- Акиматы областей и районов не хотят нас признавать. Представитель областного акимата однажды открыто сказал: "Вы из команды Токаева". Мы видим, что некоторые министры работают спустя рукава. Иногда мне звонят за 20 минут до заседания в Нур-Султане, а я нахожусь в Шымкенте, - говорит она.



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Вскоре после заявления Бахытжана Бухарбая о выходе из состава "совета общественного доверия" советник президента Касым-Жомарта Токаева Ерлан Карин, являющийся одним организаторов совета, написал в социальной сети, что, "вместо xайпа, нужно кропотливо работать над реформами и их продвижением".

"Национальный совет - это не политическая организация, не партия и не движение, а консультативно-совещательный орган. Соответственно, здесь нет устава, жестких требований по членству. Поэтому не стоит делать сенсацию из того, что кто-то вышел из состава совета, или, наоборот, кто-то присоединился к его работе. Между тем, работа Национального совета как раз вошла в новый этап - сейчас начались публичные обсуждения концепции новых законов. В целом, все идет по плану. На этой и на следующей неделе запланированы встречи главы государства с членами Нацсовета. Также началась подготовка к третьему заседанию Национального совета, который пройдет в апреле текущего года", - написал он.

Ерлан Карин, отвечая на "обиды" членов "совета общественного доверия", не стал комментировать преследование активистов, стремящихся создать политическую партию.

"ПОКА СУЩЕСТВУЕТ "БИБЛИОТЕКА", СЛОВА ТОКАЕВА НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ"

Политолог Шалкар Нурсеитов в комментариях Азаттыку говорит, что совпадение преследования активистов, стремящихся создать партию, и заявления членов "совета общественного доверия" стало еще одним фактором, выявляющим, в чьих руках на самом деле находится власть.

- Правительство не смогло придумать другой креативной технологии, кроме как создания Национального совета для успокоения протестующих, требовавших справедливые выборы. В то время уже говорили, что это имитация демократии. Еще раз было продемонстрировано, что органом, принимающим решения по политическим и экономическим вопросам, является Совет безопасности, то есть его председатель - бывший президент Нурсултан Назарбаев. Люди, желающие вступить в Демократическую партию, возможно, поверили в обещания, что "Национальный совет смягчит законы о мирных митингах и выборах". Преследование тех, кто хочет провести съезд согласно закону, безусловно, подталкивает их к выходу на митинги, - говорит он.

Директор Центральноазиатского фонда развития демократии политолог Толганай Умбеталиева также вспоминает концепцию "слышащего государства", предложенную Касымом-Жомартом Токаевым для сближения общества и власти.



Толганай Умбеталиева.

- Если люди поняли, что "государство должно слышать общество", возможно, власти решили, что "общество должно слышать государство"? Потому что давление, оказываемое на желающих создать партию активистов, говорит об этом. Основной задачей Национального совета было установление диалога между властью и обществом и решение проблем, связанных с проведением политических реформ. Пока никаких конкретных изменений не произошло, несмотря на то что Касым-Жомарт Токаев создал Национальный совет и предложил концепцию "слышащего государства". Новый закон еще не вышел, и верить только словам - неосмотрительно. Если не работать в соответствии с действующим законом, правоохранительные органы накажут. Местные власти будут продолжать оказывать давление, пока сверху не будет дан указ "не трогать". Такие политические вопросы решает "библиотека" (Нурсултан Назарбаев, который правил Казахстаном около тридцати лет, в 2019 году ушел в отставку, однако остался у власти в качестве пожизненного председателя Совета безопасности страны. Его резиденция находится в здании библиотеки первого президента. - Ред.). Пока существует "библиотека", слова Токаева не будут иметь политической силы, - говорит она.

Толганай Умбеталиева удивлена тем, что Жанболат Мамай отказался от проведения съезда и призвал к митингу. Она считает, что "Жанболат Мамай, который давно находится в политике, должен был понять, что правительство не допустит новой политической силы, и рассмотреть другие пути по обеспечению явки делегатов съезда".

Умбеталиева вспоминает циркулирующие в обществе мнения о том, что "Жанболат Мамай действует заодно с властями, и призыв на митинг без проведения съезда может быть игрой властей".

Разговоры о том, что Жанболат Мамай является проектом властей, возникли с момента, как он объявил о создании партии. В связи с этим также возник спор между критиком Нур-Султана, бывшим банкиром в изгнании Мухтаром Аблязовым, являющимся лидером запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана", и Жанболатом Мамаем, в ходе которого прозвучали взаимные обвинения. После того как Жанболат Мамай объявил о проведении съезда 22 февраля, Мухтар Аблязов призвал жителей выйти в этот день на митинги. Митинги двух организаций под руководством Мамая и Аблязова могут состояться в один день.



Активист Жанболат Мамай (в центре) и политик Тулеген Жукеев (третий слева) на "чрезвычайной пресс-конференции" "О съезде Демократической партии в условиях чрезвычайного давления". Алматы, 19 февраля 2020 года.

Репортер Азаттыка поинтересовался у Жанболата Мамая, было ли ему известно, что ему не дадут создать партию. Он говорит, что "такие препятствия и репрессии при создании партии стали для него неожиданностью".

- Я сразу сказал, что с приходом Токаева политической оттепели не будет. Также не поверил в создание Национального совета и политические реформы. Но авторитарная власть не исчезнет сама по себе. Мы не можем сидеть сложа руки, раз в Казахстане нет политической оттепели. Есть два способа создать политическую партию. Первый - это компромисс с властями, а второй - принуждение власти к регистрации партии через массовые митинги. Мы выбираем второй путь, - говорит он.

19 февраля, отвечая на вопрос репортера Азаттыка об участившихся задержаниях активистов, желающих создать Демократическую партию, заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сказал: "Где, в каких областях это произошло? Дайте мне конкретные сведения. Я поеду и разберусь. Я от вас сейчас это слышу".

Касым-Жомарт Токаев, избранный президентом Казахстана 9 июня 2019 года на фоне усилившихся антиправительственных протестов в стране, неоднократно говорил о необходимости политических реформ. О планах по созданию "совета общественного доверия" Токаев заявил в своей инаугурационной речи 12 июня в столице. На одном из заседаний совета было внесено предложение о необходимости пересмотра законов о выборах, политических партиях и мирных митингах.



Асылхан МАМАШУЛЫ

Асылхан Мамашулы является репортером Азаттыка в Алматинском бюро, пишет, в основном, на политические темы. Родился в апреле 1973 года. В 1994 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Коркыта-ата. В 1997-2000 годах учился в аспирантуре Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Работал в издательстве "Казахская энциклопедия", в газете "Ана тілі" и в центре ABDI-Press. С 2011 года работает в Азаттыке.

kaganat.bakir@gmail.com



21.02.2020

Асылхан МАМАШУЛЫ Источник - rus.azattyq.org

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