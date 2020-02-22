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|"Женщина на миллион". "Жена" Болата Назарбаева и ее наряды
08:17 24.02.2020
Молодая женщина, которая называет Болата Назарбаева, младшего брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, "мужем" и "отцом" ее детей, выкладывает на своей страничке в Instagram’е свои фото и видео в дорогих нарядах. На ее страничке в социальной сети мелькает и особняк с большой прилегающей территорией. Где живет эта особа и сколько стоят ее вещи?
видео тут -
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bolat-nazarbayev-wife/30445844.html