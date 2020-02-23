ООН запустил спец-проект по "предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии"

08:31 24.02.2020

ООН запустила новый проект по борьбе с терроризмом, в том числе по предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии.

Основными донорами программы, которая была презентована 21 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, являются Саудовская Аравия и Россия. Москва заявила, что выделила на реализацию первой фазы проекта 500 тыс долларов.



Заместитель генерального секретаря ООН и глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков отметил в ходе презентации проекта, что основной целью программы является предотвращение распространения оружия на территории Центральной Азии.

"Недостаточная международная реакция на незаконную контрабанду легкого и стрелкового оружия, проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены, а также уязвимые границы позволяют террористам перемещать больше легкого оружия из одной страны в другую", - добавил Воронков.



Новая программа по борьбе с терроризмом, оружием и преступностью разработана в рамках Стратегии ООН по борьбе с терроризмом во всем мире и в координации с другими учреждениями ООН, включая Управление по борьбе с наркотиками.

"Первая фаза проекта включает 17 пунктов сроком на 15 месяцев. Запланированы поездки в страны, проведение учебных тренингов, региональных конференций", - добавил Воронков.



Он не сказал, сколько по их информации незаконного оружия поставлено в страны Центральной Азии, но в прошлом власти Таджикистана заявляли, что незаконное оружие на руках у населения является наследием гражданской войны в стране. Последний раз власти призывали население добровольно сдать оружие после хорогских событий в 2018 году.



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на мероприятии, что Москва намерена также по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках реализации проекта. По его словам, 19 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании между Управлением ООН по контртерроризму и Региональной антитеррористической структурой ШОС.



В мероприятии приняли участие дипломаты из стран, непосредственно задействованных в проекте - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Созданная под эгидой России, эта региональная политическая организация, в которую также входят страны Центральной Азии и Китай, ставит своей целью, среди прочих, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Владимир Воронков в беседе с журналистами после презентации отметил, что целью программы является выявление источников доступа террористов к оружию.

Власти стран Центральной Азии, включая Таджикистан, заявили, что после разгрома "Исламского государства" на Ближнем Востоке, некоторые боевики перебрались в Афганистан. Наряду с такими долговременными угрозами, как незаконный оборот наркотиков и перемещение других экстремистских и террористических групп, "Исламское государство" представляет собой серьезную угрозу безопасности стран региона.



На сегодняшний день детали реализации проекта ООН по борьбе с терроризмом неизвестны. До настоящего времени власти Таджикистана сотрудничали с Соединенными Штатами, Россией, Европейским союзом, Китаем и другими странами в борьбе с экстремизмом и терроризмом и укреплении границы.



23 Февраль, 2020