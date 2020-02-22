Посольство США милостиво разрешило: Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-кард

08:35 24.02.2020

Кыргызстанцы имеют право на участие в очередной грин-кард лотерее, которая пройдет осенью 2020 года. Для этого необходимо следовать стандартным требованиям участия в розыгрыше грин-кард. Об этом сообщило посольство США в КР на своей странице в Facebook.



При этом диппредставительство не уточнило, дает ли выигрыш в лотерее право выезда в США. Некоторые комментаторы предположили, что визовые ограничения США могут быть временными, а грин-карта выдается спустя два года после участия.



31 января Белый дом ввел ограничения на иммиграционные визы и грин-карты, тем самым приостановив въезд кыргызских иммигрантов в США. Отмечается, что Соединенные Штаты обеспокоены по поводу "репутации кыргызских паспортов, а также процессом их выдачи". По словам посла США в Кыргызстане Дональда Лу, это не означает полного запрета на выдачу виз, их продолжат выдавать туристам, бизнесменам, рабочим и студентам.

В МИД Кыргызстана заявили, что "сожалеют о принятом администрацией США решении и полагают, что тем самым кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон".



Ранее в ГРС сообщали, что граждане Кыргызстана будут обеспечиваться биометрическими общегражданскими паспортами с 2021 года.

Очередной лотерейный период стартует в октябре, либо в ноябре 2020 года.