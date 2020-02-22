 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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День сурка Кыр-премьера Абылгазиева , - Б.Осмоналиева
09:20 24.02.2020

24 февраля 2020, Бишкек -Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
День сурка премьер-министра Абылгазиева

Торгово-логистического центра в Нарыне не будет. Активисты, а это в основном жители Ат-Баши, добились, что выгодный для Кыргызстана проект инвесторы вынужденно закрыли.

Президент договорился, премьер провалил

Впервые в новейшей истории Кыргызстана крупный инвестор пришел не в горнорудный сектор. Он захотел построить масштабный объект на территории дотационной области - в местности, где практически полностью отсутствует любая инфраструктура.
Соглашение о строительстве торгово-логистического центра - один из итогов визита в Кыргызстан летом 2019 года председателя КНР Си Цзиньпина.
В канун нового года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев торжественно заложил капсулу на месте будущего драйвера экономики Нарынской области. А уже 17 февраля, после очередной акции протеста местных жителей, компания "Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы" заявила о решении расторгнуть контракт на аренду 200 гектаров на 49 лет и потребовала у правительства Кыргызстана вернуть более 43 миллионов сомов, выплаченных в счет возмещения сельхозпотерь.
На встрече с представителями бизнес-структур и донорских организаций, совпавшей с заявлением неудачливых инвесторов о закрытии проекта логистического центра в Нарыне, Мухаммедкалый Абылгазиев вновь привычной риторикой демонстрировал беспомощность.

Дежурная риторика

"Правительство старалось", "к сожалению, из-за искусственного нагнетания отношений с местным населением", "особенно жаль, что большую часть тех, кто подвергся панике, составила молодежь", "сегодняшние усилия правительства столкнулись с серьезными последствиями ошибок в прошлом"...

Однако бизнесу и кыргызстанцам было важно услышать от премьера, что делает правительство для снижения конфликтов на местах между инвесторами и сельчанами.
Какие превентивные меры предпринимает исполнительная власть, что рекомендует бизнес-сообществу.
Но премьер привычно отсылал всех к химерам прошлого, виновным в возникшей ситуации.

Случай с торгово-логистическим центром действительно не уникален. Только за последние полгода и без того немногочисленных инвесторов трясло от реальных нерадужных перспектив.

В начале августа - скандал на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. Акция протеста продолжалась несколько дней. Посольство Китая выступило с резким заявлением, назвав произошедшее нападением на фирму. Под натиском толпы после бытового конфликта китайская компания вынужденно приостановила работы на руднике.
В феврале 2020 года алайцы, жители села Согонду, вышли на митинг против разработки угольного месторождения. Несмотря на то, что оно расположено не близко от населенного пункта, местные жители опасаются, что экологии нанесут ощутимый ущерб, и они не смогут выпасать скот на пастбищах.

Идите в народ и говорите

В Кыргызстане подобный конфликтный потенциал копился не один год и даже не десятилетие. За почти 30 лет независимости народ убедился, что власти не всегда находят добросовестных инвесторов, выполняющих обещания и учитывающих интересы нашей страны.
Народ в этом плане чиновникам не доверяет. А правительство, в свою очередь, ничего не делает, чтобы доверие вернуть.

С тем же логистическим центром недовольство населения назревало не один день. А ведь механизм снижения конфликтности в таких ситуациях давно придуман. Он называется "социальная лицензия" и представляет собой некую форму общественного соглашения между местными сообществами и инвесторами.
То есть помимо одобрения от правительства, бизнесменам надо получить благословение (бата) от уважаемых представителей народа на местах.
Готовых рецептов, что и как должно войти в эту самую социальную лицензию, нет. Каждый случай - особенный.
Главное, с народом необходимо разговаривать. И правительственным чиновникам, и бизнесу.
Это и высказали в требованиях митингующие в Ат-Баши - все решения о строительстве объектов принимать на народном курултае.

Никакой ответственности

Народ хочет быть услышанным, но правительство разговаривать с населением открыто и честно явно не готово. Сколько раз премьер был в Нарыне с тех пор, как ситуация начала выходить из-под контроля? Кто из чиновников выше уровня заместителя акима района в Ат-Баши вел диалог с населением? Где были сотрудники ГКНБ, обязанные своевременно выявлять провокаторов? Почему с атбашинцами не работали депутаты всех уровней, являющиеся лидерами мнений для своих избирателей? И, наконец, кто ответит за то, что страна лишилась $280 миллионов прямых инвестиций, свыше 15 тысяч рабочих мест и нескольких миллиардов сомов в бюджеты разных уровней за первые годы работы центра в виде налоговых поступлений и отчислений от зарплат?

Потерю выгодного экономического проекта в любом государстве расценивали бы как диверсию против национальных интересов с соответствующими кадровыми выводами и, возможно, уголовной ответственностью.
Это очень опасная тенденция, когда кабинет министров не в силах проявить мудрость, чтобы купировать зачатки конфликтов на местах, продемонстрировать хоть какую-то волю.
И никакой работы над ошибками...

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582525200
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