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|Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров
09:25 24.02.2020
24 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Директором государственного учреждения "Унаа" стал экс-глава Госфиннадзора
Директором государственного учреждения "Унаа" стал Марат Пирназаров.
Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение.
Марат Пирназаров в 2012-2017 годы занимал должность замглавы Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор). Он также был советником торага Дастанбека Джумабекова.
Напомним, предыдущий руководитель Алымжан Козубаев был отправлен в отставку 13 февраля по рекомендации Совбеза.