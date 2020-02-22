Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров

09:25 24.02.2020

24 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Директором государственного учреждения "Унаа" стал экс-глава Госфиннадзора



Директором государственного учреждения "Унаа" стал Марат Пирназаров.

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение.

Марат Пирназаров в 2012-2017 годы занимал должность замглавы Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор). Он также был советником торага Дастанбека Джумабекова.

Напомним, предыдущий руководитель Алымжан Козубаев был отправлен в отставку 13 февраля по рекомендации Совбеза.