Выпускник "Сколково" Рустам Журсунов назначен новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана

09:52 24.02.2020

Назначен Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана

Им стал Рустам Журсунов.



Президент Казахстана назначил нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, передает zakon.kz.



Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана, - сообщается на сайте Акорды.



Палымбетов Болат Абылкасымович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.

Журсунов Рустам Манарбекович родился в 1976 году в Усть-Каменогорске. Окончил Казахский государственный юридический университет - правоведение, Казахскую государственную академию управления - финансы и кредит, Московскую школу управления "СКОЛКОВО".

Трудовой стаж:

· Младший юрист аппарата президента ОАО "Казцинк" (1996-1997);

· Специалист по ценным бумагам ТОО "Имантау", юрист по налогам "Агентства по финансам и налогам" (1997-1998);

· Юрист юридической фирмы "GRATA" (04.1997-1999);

· Заместитель начальника отдела правовой экспертизы Министерства госдоходов Республики Казахстан (1999-2000);

· Начальник отдела спорных вопросов и разъяснений Министерства госдоходов Республики Казахстан (2000-2001);

· Начальник управления законодательства Министерства госдоходов Республики Казахстан (2001-2002);

· Заместитель директора юридического департамента Министерства госдоходов Республики Казахстан (2002);

· Партнер юридической фирмы "GRATA" (06.2001-01.2002);

· Заместитель Директора Департамента правового сопровождения проектов ЗАО "МНК "КазМунайТениз" (04.2003-09.2003);

· Исполнительный директор по правовому консалтингу АО "КазМунайГаз-Консалтинг" (02.2003-12.2005);

· Генеральный директор ТОО "КМГ-Консалтинг" (12.2005-01.2007);

· Председатель Правления (Совета Партнеров) ТОО "Olympex Advisers" (02.2007-12.2009);

· Управляющий директор по правовым вопросам АО "РД "КазМунайГаз" (12.2009-04.2011);

· Руководитель юридического департамента АО ФНБ "Самрук-Казына" (28.04.2011-01.2012);

· Исполнительный директор по правовым вопросам Объединения юридических лиц "Ассоциация "KAZENERGY" (07.2012-01.2015);

· Заместитель Председателя Правления - Член Правления НПП РК "Атамекен" (с 20.01.2015)