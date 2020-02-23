Головная боль Запада от политики Эрдогана все сильнее, - Дм.Седов

10:36 24.02.2020

Дмитрий СЕДОВ | 23.02.2020



Блок НАТО оказался в непростом положении

Угрозы турецкого президента Эрдогана начать войну против Сирии подкрепляются конкретными действиями. СМИ сообщают о колоннах турецких военных грузовиков и военной техники, следующих в провинцию Идлиб к местам боев сирийской армии с частями протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) и радикальных группировок.

Эрдоган требует от Дамаска вывести свои войска из зоны деэскалации до конца февраля, "иначе начнется военная операция турецкой армии". Однако Дамаск не намерен останавливать наступление на террористов запрещенной в России группировки ИГ*, бок о бок с которыми воюют турецкие ставленники. Господство российских ВКС в воздухе гарантирует продвижение правительственной армии.

Попытки Эрдогана договориться с Путиным о том, "чтобы Россия отошла в сторону от конфликта", ни к чему не приводят. В телефонном разговоре 21 февраля, состоявшемся по инициативе Эрдогана, президент РФ выразил глубокую озабоченность агрессивными действиями экстремистов и сфокусировался на ситуации, которая снова возникла в зоне деэскалации. Он подчеркнул "необходимость соблюдать независимость и территориальную целостность САР безо всяких предварительных условий". Никаких разговоров о прекращении "работы" ВКС не велось. Эта позиция российского президента продемонстрировала Эрдогану, что в Москве не забыли нарушенного им соглашения от 22 октября 2019 года по итогам турецкой операции "Источник мира". Тогда В. Путин и Р. Эрдоган подтвердили соглашение от сентября 2018 г. о зоне деэскалации в Идлибе, и Эрдоган согласился оставить свои войска в приграничной зоне шириной до 30 км. Радикальные группировки, сотрудничающие с Анкарой, должны были покинуть зону деэскалации, освободив ее для зачистки от террористов сирийской армией. Однако, когда сирийская армия начала операции против ИГ в Идлибе, в бои с ней включились протурецкие силы.



Угрозы Эрдогана начать войну против Сирии нельзя рассматривать как чистый шантаж. Внутриполитическая ситуация в Турции сложна. Успешное наступление сирийской армии подрывает неоосманский экспансионизм, включая намерение взять под турецкий контроль северную Сирию. Эрдоган зашел на этом пути так далеко, что военное поражение может стать концом его политического пути и тогда армия припомнит ему расправу над генералитетом в 2016 году во время попытки военного переворота. Эрдогану нужна в Сирии победа. Одним из условий такой победы является нейтрализация действий российских ВКС в зоне боевых действий. Попытки повлиять на президента Путина ничего Эрдогану не дали, и теперь он добивается поставок американских систем ПВО "Пэтриот". Однако Трампу нет резона вмешиваться в сирийский конфликт на стороне Эрдогана, что может плохо повлиять на ход его избирательной кампании. К тому же нет ясности, чем это обернется для Вашингтона в отношениях с Москвой. Наконец, Трамп аннулировал сделку стоимостью 3,5 млрд. долларов по закупке Турцией американских систем ПВО после того, как Эрдоган закупил российскую систему С-400.

Вашингтон, не вступая с Эрдоганом в диалог по данному вопросу, сделал следующий ход. Представитель по связям с общественностью возглавляемой американцами коалиции полковник Майлс Кэггинс, отвечая в интервью каналу Sky News на вопрос о "массированной бомбежке сирийцами и русскими гражданских целей и госпиталей", заявил: "Идлиб представляет из себя магнит для террористических групп, которые являются злом и угрозой для сотен тысяч гражданских лиц, пытающихся пережить зиму".

Это вполне однозначное (на сегодняшний день) пояснение позиции США. Пытаясь изменить ситуацию, Эрдоган санкционировал нарушение сирийского воздушного пространства турецкими истребителями. Однако все попытки окончились неудачей. Как только турецкие "фантомы" пересекали воздушную границу, с базы Хмеймим поднимались российские истребители и вытесняли их обратно.



Политика Эрдогана поставила блок НАТО в непростое положение. Государство – член альянса без согласования с союзниками высказывает намерение начать войну на чужой территории. Альянс не может это игнорировать, будучи связанным обязательством по коллективной обороне. И хотя оценки реальной готовности Турции к нападению могут быть разными, НАТО должен высказать свою позицию по данному поводу. Однако непонятно, чем может обернуться шантаж Эрдогана уже в ближайшем будущем, и внятного ответа на заявления турецкого президента нет. Брюссель молчит. Вместо официальной позиции появилась "утечка информации от высокопоставленного чиновника НАТО, пожелавшего остаться неизвестным". "Государства НАТО не поддерживают применение статьи 5 договора из-за гибели турецких солдат в начале февраля с. г. НАТО не рассматривает возможность предоставления Турции военной помощи в случае военной операции в регионе (Идлибе)". Источник заявил также, что смерть солдат – это трагедия, но она имела место во время операции на чужой территории, что исключает применение ст. 5. В качестве ответа на это турецкая сторона не нашла ничего лучшего, как запустить в Yuotube видеролик о своем членстве в НАТО под названием "Мы одна семья"".



В то же время Запад пытается ссылками на "гуманитарную проблему" остановить окончательный разгром боевиков в Идлибе. По сообщениям западных СМИ, волна беженцев из Сирии достигает почти миллиона человек (российские и сирийские СМИ опровергают эти цифры), и все они устремляются к турецкой границе. С призывами остановить боевые действия в Идлибе выступили ООН и Евросоюз. Сирийские СМИ тем временем публикуют репортажи, в которых население с радостью встречает правительственную армию. Однако проблема существует, и Россия изучает возможности проведения встречи с лидерами Турции, Франции и Германии для ее обсуждения. Позиция Москвы однозначна: шаг к миру можно будет сделать лишь тогда, когда Анкара прекратит боевые действия на территории Сирии.



Западу, чтобы утолить головную боль от действий Турции в Сирии, надо работать с Эрдоганом.