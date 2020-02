Россия опять вмешивается в наши выборы. Есть ли у амеров мозг? - New York Times

11:41 24.02.2020 21 февраля 2020 г.

Адам Голдман, Джулиан Барнс, Мэгги Хаберман и Николас Фандос | The New York Times



Россия вмешивается в выборы с целью переизбрания Трампа, предупредили Конгресс США

"На прошлой неделе представители разведки предупредили законодателей Палаты представителей Конгресса США о том, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года, чтобы попытаться добиться переизбрания президента Трампа. Об этом заявили пять человек, знакомых с этим вопросом. Эта информация, переданная Конгрессу, разозлила Трампа, который жаловался на то, что демократы используют это против него", - передает The New York Times.

"На следующий день после брифинга 13 февраля, проведенного для законодателей, президент осудил Джозефа Магуайра, уходящего с поста исполняющего обязанности директора национальной разведки, за то, что он разрешил это, сообщили люди, знакомые с ситуацией. Трамп был особенно раздражен тем, что на брифинге присутствовал конгрессмен Адам Б. Шифф, демократ от штата Калифорния и руководитель процедуры импичмента", - говорится в статье.

"Во время брифинга в Комитете Палаты представителей по разведке союзники Трампа оспорили эти заключения, утверждая, что он был жестким по отношению к России и что он укрепил европейскую безопасность", - указывает газета.

"Некоторые сотрудники разведки расценили брифинг как тактическую ошибку, заявив, что эти заключения могли быть донесены менее подчеркнуто или могли совсем не доноситься до Конгресса, чтобы не злить республиканцев. Сотрудница разведки, которая проводила брифинг, Шелби Пирсон, является помощницей Магуайра и известна тем, что высказывается откровенно. Хотя сотрудники разведки и ранее говорили законодателям, что российская кампания по вмешательству продолжается, на брифинге на прошлой неделе была представлена новая информация: Россия намеревается вмешаться в демократические праймериз в 2020 года, а не только непосредственно в выборы", - сообщает The New York Times.

"В среду президент объявил, что он заменяет Магуайра Ричардом Гренеллом, послом в Германии и активным сторонником Трампа. И хотя некоторые нынешние и бывшие официальные лица предположили, что брифинг мог сыграть определенную роль в этом шаге, два представителя администрации заявили, что временное совпадение является случайным. Гренелл уже вел переговоры с администрацией о том, чтобы взять на себя новые роли, сказали они, а Трамп никогда не чувствовал родства с Магуайром".

(...)

"Трамп уже давно называет оценку разведывательного сообщества о вмешательстве России в 2016 году результатом заговора "глубинного государства", направленного на подрыв законности его выборов. Представители разведки чувствуют, что попали в трудное положение после того, как их работа стала предметом интенсивных политических дебатов и сейчас является предметом расследования Министерства юстиции", - говорится в публикации.

Присутствовавший на брифинге конгрессмен-демократ Адам Шифф "был ведущим критиком Трампа с 2016, упорно расследуя российское электоральное вмешательство, а затем возглавив расследование отношений президента с Украиной в рамках дела об импичменте", отмечает издание. "По словам человека, знакомого с брифингом, Трамп жаловался, что Шифф "превратит в оружие" разведданные о том, что его поддерживает Россия (...)".

"По словам чиновников, Пирсон представила заключение нескольких разведывательных агентств, а не свое собственное мнение. (...) В начале 2017 года разведывательное сообщество США обнародовало оценку, согласно которой президент Владимир Путин лично дал приказ о проведении кампании влияния на выборах предыдущего года и отдавал "явное предпочтение избранному президенту Трампу". Но республиканцы давно утверждали, что кампания Москвы была призвана сеять хаос, а не содействовать Трампу конкретно, - напоминает газета. - Некоторые республиканцы обвиняют разведывательные агентства в противодействии Трампу, но сотрудники разведки отвергают эти обвинения. Они яростно защищают свою работу как не поддерживающую ни одну партию, говоря, что это единственный способ обеспечить ее эффективность".

"На брифинге в Палате представителей конгрессмен Крис Стюарт, республиканец от штата Юта, кандидатуру которого рассматривали на пост директора разведки, был среди республиканцев, которые оспорили заключение о поддержке Россией Трампа. Стюарт настаивал на том, что президент активно противостоял Москве, предоставив Украине противотанковое оружие для ее войны против поддерживаемых Россией сепаратистов и укрепляя альянс НАТО с новыми ресурсами, сообщили два человека, знакомые с брифингом".

"Стюарт отказался обсуждать брифинг, но сказал, что у Москвы нет оснований поддерживать Трампа. Он указал на работу президента по противостоянию Ирану, союзнику России, и по поддержке энергетической независимости Европы от Москвы. "Я призываю любого, кто может, предоставить мне реальный аргумент в пользу того, что Путин предпочел бы президента Трампа, а не Берни Сандерса", - сказал в интервью Стюарт. (...)

"При Путине российская разведка издавна стремилась сеять беспорядки в мире, - полагает газета. - Соединенные Штаты и их ключевые союзники в четверг обвинили российскую военную разведку, группу, ответственную за большую часть вмешательства в выборы 2016 года в Соединенных Штатах, в кибератаке на соседнюю Грузию, которая была нацелена на веб-сайты и телевизионное вещание".

"Россияне готовились к выборам 2020 года - и проводили эксперименты, невзирая на американские усилия помешать им, но осознавая, что им нужен новый набор методов, которые пока еще необнаруживаемых, заявили американские чиновники. Они более креативно использовали Facebook и другие социальные сети. По словам чиновников, вместо того, чтобы выдавать себя за американцев, как это было в 2016 году, российские агенты работают над тем, чтобы заставить американцев повторять дезинформацию - эта стратегия обходит правила социальных сетей (...)", - отмечается в статье.

"И россияне работают с серверов в США, а не за границей, зная, что американским разведывательным агентствам запрещено работать внутри страны. (Это имеют право делать ФБР и Министерство внутренней безопасности с помощью спецслужб)", - добавляет газета.

"Российские хакеры также проникли в иранское подразделение по ведению кибервойны, возможно, с целью проводить атаки, которые будут выглядеть так, как будто они исходят от Тегерана, предупредило Агентство национальной безопасности. Некоторые официальные лица считают, что иностранные державы, возможно, в том числе и Россия, могут использовать атаки с целью вымогательства, как те, что подорвали некоторые местные органы власти, чтобы повредить или вмешаться в системы голосования или регистрационные базы данных", - указывает издание.

"Тем не менее, российская цель в значительной степени аналогична вмешательству в 2016 году, заявили чиновники: выискивать проблемы, которые вызывают противоречия в Соединенных Штатах, и использовать различные методы, чтобы разжигать разногласия. Одна из главных целей Москвы - подорвать доверие к американским избирательным системам, стремясь посеять сомнения по поводу выборов с почти равным числом голосов и по поводу пересчетов. Американские чиновники заявили, что хотят сохранить доверие к системам голосования в стране, поэтому противостоять этим российским усилиям сложно", - пишут авторы публикации.

"И республиканцы, и демократы попросили разведывательные агентства передать основные материалы, подкрепляющие их выводы о том, что Россия снова выступает за избрание Трампа. Хотя вывод разведки о том, что Россия пытается вмешаться в демократические праймериз 2020 года, является новым, в докладе специального прокурора Роберта Мюллера за 2019 год упоминается о стремлении России помочь Сандерсу в его избирательной кампании против Хиллари Клинтон в 2016 году. В докладе приводились внутренние документы Агентства интернет-исследований, фабрики троллей, спонсируемой российской разведкой, которое приказало своим сотрудникам использовать любую возможность критиковать Хиллари и прочих, за исключением Сандерса и Трампа - "мы поддерживаем их", - говорится в статье.

"Как скоро комитет Палаты представителей сможет получить эту информацию, неясно. После расследования по делу об импичменте между Управлением директора национальной разведки и комитетом возникла напряженность. По словам чиновников, пока чиновники лавируют в диспутах, разведка снизила количество материалов, которое она предоставляет Палате представителей. По закону разведывательные агентства обязаны регулярно информировать Конгресс об угрозах, - сообщается в статье. - Хотя республиканцы давно критикуют администрацию Обамы за то, что она не сделала достаточно для отслеживания и сдерживания российского вмешательства в 2016 году, нынешние и бывшие сотрудники разведки заявили, что партия рискует совершить аналогичную ошибку и сейчас. Трамп не горит желанием даже просто слышать о вмешательстве в выборы, и республиканцы не любят обсуждать это публично".

(...)

"Больше всего меня беспокоит, что разведывательное сообщество не проявляет расположения и не предоставляет анализ в преддверии следующих выборов", - отметила Андреа Кендолл-Тейлор, бывший сотрудник разведки, работающая в Центре новой американской безопасности. (...) Непомерная лояльность Гренелла явно важна для Трампа, но его кандидатура в целом, может быть, не является идеальной для поста шефа разведки, принимающего сложные решения о том, о чем информировать президента и Конгресс, указывает Кендолл-Тейлор".

"Трамп пытается побелить или переписать нарратив о вовлеченности России в выборы, - говорит она. - Назначение Гренелла предполагает, что он действительно серьезно относится к этому".

(...)



Источник: The New York Times

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582533660

