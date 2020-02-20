Разбомбленные детишечки умирают от холода. Идлибский вой зап-прессы, - Le Monde

12:44 24.02.2020

20 февраля 2020 г.

Од Лажониас | Le Monde

В провинции Идлиб "люди больше не знают, где найти убежище, а дети умирают от холода"

"(...) Катастрофическая ситуация на северо-западе Сирии "достигла ужасающего уровня", встревожился в понедельник 17 февраля заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукк. По оценкам ООН, начиная с 1 декабря около 900 тыс. человек стали перемещенными лицами, большинство из них женщины и дети. В своем телевизионном выступлении президент Сирии Башар Асад пообещал продолжить наступление в провинции Идлиб, чтобы "освободить" последний крупный оплот, удерживаемый джихадистами и повстанцами. Такие воинственные заявления вызывают опасения по поводу гуманитарной трагедии", - пишет журналистка Le Monde Од Лажониас.

Обращение прозвучало на фоне продолжающегося военного наступления на северо-западе Сирии, которое вызвало гуманитарную катастрофу. Как предупредил глава ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, катастрофа "достигла ужасающего уровня". В своем заявлении он сказал, что, согласно подсчетам ООН, с 1 декабря 900 тыс. человек стали перемещенными лицами.

"(...) Нынешняя гуманитарная ситуация просто-напросто катастрофическая. Перед лицом бомбардировок со стороны сирийской армии и ее союзников, которые не щадят ни гражданских лиц, ни медицинских центров, жители массово бегут, взяв с собой подручные средства, чтобы не умереть. Речь идет о десятках тысяч перемещенных лиц каждый день", - говорит анестезиолог Зиад Алисса, президент медицинской неправительственной организации UOSSM France, в интервью Le Monde.

"Учреждения для приюта, где люди могут почувствовать себя в безопасности, переполнены. Лагеря беженцев создаются в спешке, из-за нехватки средств им не хватает самого необходимого: не хватает еды, нет одеял, невозможно лечить раненых... Многие мирные жители вынуждены спать на улице. Сейчас зима и погодные условия суровые: в последние дни дети умирали от холода", - указывает врач.

"Люди больше не знают, что делать, куда идти, где искать убежище. Мы, представители гуманитарных организаций, бессильны: число людей, которые каждый день приходят за помощью, намного превышает имеющиеся у нас средства. Важно напомнить, что в этой провинции на северо-западе Сирии больше нет правительства: Дамаск ее больше не контролирует, а местная исполнительная власть отсутствует. Поэтому ни один орган не управляет потребностями населения, обеспечить эту миссию должны только различные ассоциации", - поясняет собеседник издания.

"(...) Такой сценарий повторяется в течение нескольких лет, с тех пор, как армия отвоевала часть сирийской территории. Поступало немало предупреждений со стороны ООН, но сделано было мало или почти ничего. На последнем заседании Совбеза [20 декабря 2019 года] Россия и Китай использовали свое право вето, чтобы заблокировать продление на один год механизма оказания трансграничной гуманитарной помощи Сирии. К счастью, Франция и другие страны, близкие к Сирии, добились возобновления этого механизма на шесть месяцев, то есть до июня. Однако такие политико-дипломатические баталии мешают конкретным действиям на местах", - считает Зиад Алисса.

"(...) Кроме того, доставка гуманитарной помощи требует обеспечения безопасности дорог, чего не существует в Сирии. Не делается никакого различия между военными отрядами, медицинскими бригадами и гражданскими лицами... Мы даже видели, как бомбили конвои ООН! На этой войне не соблюдается ни одно из действующих правил. Гуманитарная помощь не в состоянии справиться с огромными потребностями, существующими на местах, особенно в плане аспектов обеспечения безопасности", - указывает собеседник издания.

"(...) Такое явление, как недавние авиаудары по больницам, наблюдается с начала конфликта, но, к сожалению, оно только усиливается. Тем не менее, проводились встречи с участием многих заинтересованных сторон, где давались гарантии со стороны Турции и России по поводу создания зон "деэскалации насилия" [частью которых являлась провинция Идлиб]. И медицинские гуманитарные ассоциации передали свои координаты GPS в ООН. Несмотря на это, бомбардировки продолжаются. В течение последних 48 часов мишенями авиаударов со стороны военных в западных пригородах Алеппо стали две больницы. Речь идет о политике выжженной земли", - продолжает врач.

"Когда удары нацелены на медицинские центры, конечно, увеличивается число жертв, поскольку выводятся из строя учреждения, предназначенные для помощи раненым. Но также посылается ужасный месседж людям, подрывающий их веру в устои повседневной жизни, которая должна быть освобождена от войны. Тем более, что напуганные мирные жители обычно бегут в спешке и оказываются еще более уязвимыми. В Сирии такая политика выжженной земли явно имеет психологическое измерение. Это общее наказание для всех тех, кто осмелился сказать "нет" режиму", - комментирует Заид Алисса.

"(...) Международное сообщество не выполняет свой долг перед сирийским народом. Мы не в состоянии положить конец войне путем режима прекращения огня или, по крайней мере, обеспечить соблюдение правил войны", - указывает представитель гуманитарной помощи.

"(...) Франция прилагает усилия: она боролась за возобновление трансграничной гуманитарной помощи. Это хорошо, но мы должны подготовиться к новому вето со стороны русских и китайцев в июне. Париж наряду с другими странами Европейского союза оказывает финансовую поддержку гуманитарным ассоциациям, что позволяет нам продолжать свою работу", - резюмирует собеседник издания.