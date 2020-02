Южные соседи Китая смелеют от эпидемии коронавируса, - Е.Пустовойтова

13:36 24.02.2020

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 24.02.2020 |



По берегам Южно-Китайского моря складываются условия для proxy war

Пока власти КНР бьются c коронавирусом и возобновляют работу предприятий, закрытых из-за эпидемии нетипичной пневмонии, в южном подбрюшье Китая формируется новый "фронт". Беда под именем COVID-19 оказалась для некоторых стран помощницей в споре за акваторию Южно-Китайского моря. Став в начале года председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Вьетнам уже начал использовать это в борьбе против расширения китайского присутствия в регионе.

Недавно в порту Хайфона бросил якорь британский Enterprise Н88 – гидрографическое судно, пришедшее во Вьетнам, как говорит его капитан Сесил Лэдислоус, "скоординировать с партнерами морские патрули безопасности, чтобы продемонстрировать намерения Британии защищать свободу навигации". В Южно-Китайском море, конечно.

Как подчеркивает The Diplomat, "пока Вьетнам возглавляет на ротационной основе АСЕАН, он развивает связи с крупными мировыми державами, а Великобритания стремится укрепить свое присутствие в Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе".

И партнерство с Вьетнамом, и "оборонный аспект" визита гидрографического судна в Хайфон актуальны не только для Лондона. Новая демонстрация готовности защищать "свободу мореплавания" в Южно-Китайском море – предлог в борьбе за союзников Вашингтона и Лондона против Пекина. А странам региона такая демонстрация дает шанс усилить влияние на соседей.

К примеру, Филиппины две недели назад заявили Вашингтону, что расторгают договор Visiting Forces Agreement (VFA) о размещении американских военных сил на авиабазе Кларк (Clark Air Base). Госдеп не дал визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе, после чего президент Родриго Дутерте отказался впредь быть "вассалом Вашингтона". Утрата военной базы на Филиппинах серьезно ослабляет позиции США в регионе, но рассчитывать на то, что "упрямый Дональд" простит президента Дутерте, не приходится. Через полгода американские военные должны покинуть Филиппины, однако если их выталкивают в двери, они всегда входят в окно.

Несколько дней назад японское обозрение Asia Nikkei сообщило, что американская компания Federal Express, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги по всему миру, срочно десантировалась на Clark Air Base, чтобы создать там свой терминал по обработке почты. "Мы действительно в восхищении, FedEx один из самых крупных локализаторов производства, которого администрация Дутерте оказалась способна привлечь", – радостно сообщил советник президента Дутерте Винс Дизон (Vince Dizon).

Понятное дело – перенос мощностей американской компании дает филиппинцам новые рабочие места и налоги в бюджет. Поэтому американцам даже добавят новых площадей для развития. Дизон уверен, что инвестиции FedEx в авиабазу Clark подстегнут интерес и других американских компаний к тому, чтобы перенести свои производства из Китая на индо-тихоокеанские берега. Уже потратив на борьбу с коронавирусом больше 10 миллиардов долларов, Китай ослабит хватку на южном направлении своей внешней политики, главным аргументом которой были инвестиции. Это понимают по обе стороны Атлантики и спешат использовать момент.

Спешат не только США и Великобритания. С прошлого года Индонезия, Малайзия и Вьетнам тоже встали на "тропу войны". Вдохновленный решением Международного арбитража в Гааге по иску Филиппин, признавшему "незаконными" претензии Пекина на большую часть акватории Южно-Китайского моря (по так называемой 9-пунктирной линии), Ханой устами заместителя министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга объявил, что на основе международного права оспаривает претензии Китая на богатые энергетическими ресурсами воды в своей эксклюзивной экономической зоне и будет свои интересы защищать.

Голосу Ханоя вторят самые крупные экономики региона Индонезия и Малайзия, до чьих берегов также дотянулась "9-пунктирная линия" Пекина. Кроме того, у Вьетнама появилась возможность влиять на настроения в других странах Юго-Восточной Азии, занимая председательский стул в АСЕАН. А присоединившись к списку союзников США, ему проще взывать к международной поддержке в противостоянии "агрессии Пекина".

Вслед Вьетнаму заявила свои права на континентальный шельф и, в том числе на острова Спратли, Малайзия – давний и, казалось, верный Китаю друг, задолжавший Поднебесной уже около четверти триллиона долларов. Оспаривает китайскую "линию" и Индонезия, подтягивая свои вооруженные силы ближе к спорным островам Натуна. Эта страна, заинтересованная в коллективном отпоре Пекину, уже ввела политику "Потопить судно" применительно к "нелегально" плавающим средствам в своих водах.

Итак, есть три следствия обострения ситуации в Южно-Китайском море, связанные со снижением усилий Пекина в этом регионе. Первое – возрастающее давление государств-соседей по морю, требующих дать отпор Пекину. Второе – к концу 2020 года будет принят разрабатываемый в АСЕАН "Код поведения в Южно-Китайском море", ограничивающий претензии Поднебесной. И третье – ограничить влияние Китая в Юго-Восточной Азии всеми возможными способами постараются США с союзниками и, возможно, Индия. Им в этом помогут коронавирус и совместные со странами АСЕАН морские учения и патрули "по защите свободы мореплавания".

Любопытно, что с предостережениями по поводу формирования нового фронта борьбы с Китаем выступила малайзийская New Straits Times. Напомнив, что сегодня никакие границы не защищают государственную безопасность, газета пишет, что по берегам Южно-Китайского моря сложились идеальные условия для proxy war – войны чужими руками. Достаточно только одной из сторон применить силу и "США с союзниками пойдут на интервенцию при самых шатких основаниях", как это было в Ираке в 2003 году. А любопытно это выступление New Straits Times потому, что Малайзия – единственная страна, трибунал которой официально признал президента США Джорджа Буша-младшего виновным в совершении военных преступлений в Ираке. Единственная в мире!

Ситуация в теплых берегах Южно-Китайского моря становится действительно взрывоопасной.