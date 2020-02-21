 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.02.2020
14:03  La Vanguardia: Возвращение Российской империи? А вдруг...
14:01  Как у сантехников... Казахстанцы негативно отреагировали на ребрендинг формы полиции
13:51  Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что очень рискует, - Кристиан Вайсфлог
13:47  Уханьский приговор украинской "соборности"
13:36  Южные соседи Китая смелеют от эпидемии коронавируса, - Е.Пустовойтова
12:44  Разбомбленные детишечки умирают от холода. Идлибский вой зап-прессы, - Le Monde
11:41  Россия опять вмешивается в наши выборы. Есть ли у амеров мозг? - New York Times

10:36  Головная боль Запада от политики Эрдогана все сильнее, - Дм.Седов
09:52  Выпускник "Сколково" Рустам Журсунов назначен новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
09:49  В восточно-казахстанском Зайсане, после "вирусных" волнений, назначили нового-старого акима Зайнулдина
09:25  Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров
09:20  День сурка Кыр-премьера Абылгазиева , - Б.Осмоналиева
09:00  Департамент защиты прав потребителей Павлодарской области Каза возглавил дзюдоист-самбист Донбаев. И это правильно...
08:35  Посольство США милостиво разрешило: Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-кард
08:31  ООН запустил спец-проект по "предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии"
08:17  "Женщина на миллион". "Жена" Болата Назарбаева и ее наряды
00:31  Купол рухнул... Белая британская джихадистка Шейх готовилась взорвать лондонский Собор Святого Павла
00:23  "Прессуха" казнацпатактива. Конец "политической оттепели" Токаева? - А.Мамашулы
00:18  Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны
00:16  Ширин Айтматову (дочь) обвинили в мошенничестве
00:13  На Западе Казахстана заявили о себе еще одна экстрим туса - "Партия Коше/Улицы"
00:02  Реорганизация узбекской махалли: было народное объединение – стал полицейский орган
Воскресенье, 23.02.2020
21:35  Мачо или Бача? В Ташкенте найден труп молодого итальянского актера и модели Гено Джорджо
19:57  Штурм ломбардов: сотни казахстанцев попали в сети финансовой пирамиды
19:20  Казахские фашисты сами не угомонятся
16:14  Широко распиаренный американский пилот-идиот Хьюз разбился в самодельной ракете, пытаясь доказать, что Земля - плоская
16:12  Коронавирус вырвался из карантина в Южной Корее и Италии - десятки (если не сотни) зараженных, отменен Венецианский карнавал
15:34  Как РосИмперия и СовВласть поднимали Голодную степь, - Е.Летягина
15:30  На неразрешенных митингах в Алматы и Нур-Султане "винтят" протестующих "мамаевцев"
15:28  Мир однополярный, биполярный, многополярный или бесполярный? - И.Окунев
15:24  В Алтайских горах до сих пор лежит клад погибшего в 1920 году белоказачьего атамана Сатунина
15:23  Коронавирус по-украински: разбор полетов
10:02  Британский косорукий боксер Т.Фьюри сенсационно уложил американского супер-чемпиона Уайлдера (1-е поражение в карьере)
09:09  В Курдайской резне виновато плохое образование и низкий уровень культ-массовой работы, - аким-трайбалист Сапарбаев
08:55  Бестолкового экс-министра Дархана Калетаева трудоустроили послом Казахстана в Украину
08:51  Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла
08:48  В доме эксМИД Украины Кожара "застрелился" бизнесмен Старицкий. Из пистолета министра
00:55  Что дали русские независимому Казахстану? - М.Магулов
Суббота, 22.02.2020
22:59  Фанфары "повторного брака" в Сирии, - С.Кожемякин
15:36  "Казахстану хотят устроить революцию...", - Б.Султанов
15:34  Солдаты в стиле ню: КазАрмию могут оставить без штанов, - А.Величко
15:30  Наука о войне. Природа, цели и многогранность вооруженных конфликтов будущего, - С.Чварков
15:29  Воздушно-стратегическая деменция дяди Сэма, - К.Душенов
15:18  Гордость КазСпорта фигуристка Элизабет Турсынбаева еще и певица! (видео)
15:16  "Зачем Казахстану нужна Золотая Орда. Это - бренд...", - Р.Темиргалиев
12:25  Водил меня Серега, на выставку... Саида Мирзиеева посетила музей Аль Шиндага в Дубае
10:33  Гарантия от "гаранта". Мирзиеев призвал турецкие компании "смелее инвестировать в Узбекистан"
10:25  "Черносотенство" по-казахски: от раздражения до ненависти, - Мади Алимов
10:22  Ожидаемая трагедия: почему национальная политика в Казахстане потерпела крах? - САМ
10:16  КазАктивист Мамай арестован за призыв к несанкционированному митингу в Алматы
09:10  Китай объявил коронавирусу народную войну, - С. и Ф.Цыплаковы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что очень рискует, - Кристиан Вайсфлог
13:51 24.02.2020

В последнем оплоте сирийских повстанцев Идлибе Турция и Россия хотят избежать рисков войны друг против друга. Но вполне возможно, что дело идет именно к этому, хотя последствия для сторон были бы катастрофическими, пишет западный эксперт в полной антироссийских настроений статье.

Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что в борьбе за Идлиб он подвергает себе очень высокому риску
Кто будет восстанавливать Сирию?

Войну между Россией и Турцией на северо-западе Турции все еще трудно себе представить. Последствия для обеих конфликтующих сторон были бы катастрофическими. И тем не менее, никогда война не казалось такой неизбежной, как теперь. "Операция может начаться в любой момент, - предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду. - Мы делаем последние предупреждения".
За последние время Турция значительно увеличила свой воинский контингент в сирийской провинции Идлиб. С начала февраля Анкара послала туда еще 7000 солдат - такова оценка Сирийского наблюдательного центра по правам человека. По данным Международной кризисной группы до этого численность турецких войск в Сирии насчитывала 12 тысяч человек. Кроме того, Турция перебросила в удерживаемую исламистскими повстанцами провинцию 2500 бронетранспортеров, танков и тяжелых артиллерийских орудий.

Режим быстро продвигается вперед

Так Эрдоган отреагировал на быстрый захват все новых и новых территорий режимом Асада, произошедший с начала этого года. Наступление на последний оплот сирийских повстанцев длится с некоторыми перерывами уже десять месяцев. Но несмотря на массивную поддержку с воздуха со стороны России долгое время оно особых результатов не давало. Однако на прошлых неделях линии обороны повстанцев были буквально сметены. Контролируемая ими территория уменьшилась вдвое.

Всего за несколько дней войска Асада заняли оба самых важных города провинции - Марат-аль-Нуман и Саракеб - и вернули под свой контроль шоссе М5, ведущее из Дамаска и Алеппо. При этом войска режима захватили несколько наблюдательных пунктов турецкой армии и убили 13 турецких солдат. Эти пункты, окруженные сирийской армией, находятся теперь за линией фронта. Но Анкара не намерена убирать оттуда своих военных.

Наоборот: 5 февраля Эрдоган выдвинул ультиматум. Он пригрозил, что если войска Асада до конца месяца не возвратятся за линии, контролируемые турецкими наблюдательными пунктами, то Турция позаботится об этом сама. Он обосновал свое требование сочинским соглашением от 2018 года с Россией и соглашением о создании зон деэскалации от 2017 года. Оба документа возложили на Турцию роль державы-защитницы в регионе Идлиб.

Данные соглашения были призваны предотвратить дальнейшую эскалацию, но ни Россия, ни Турция их не придерживалась. Турция должны была создать вокруг Идлиба демилитаризованную зону. Для этого она должна была добиться отвода "групп радикальных террористов", прежде всего близкой к "Аль-Каиде"* (запрещена в России - прим. ред.) джихадистской коалиции "Хайат Тахрир аш-Шам". Но последняя год назад взяла под свой контроль практически весь Идлиб. Поэтому и не были открыты шоссе М5 и М4 между Алеппо, Дамаском и Латакией, как это было предусмотрено сочинским соглашением.

Эрдоган не в лучшем положении

Эрдоган знает об этих промахах. И знает, что сейчас он идет на очень большой риск. Россия, обладающая господством в воздухе над Идлибом, вряд ли будет безучастно смотреть, когда турецкая армия пойдет в наступление на солдат Асада. Если бы Эрдоган был уверен в себе, он бы не назначил трехнедельного срока для своего ультиматума. С учетом того, с какой скоростью его противник захватывает новые территории, это очень большой срок.
Правда, повстанцы уже получают прикрытие от турецкой артиллерии. Ими сбиты два сирийских вертолета предположительно с помощью поставленных Турцией переносных зенитно-ракетных комплексов. Но как кажется, пока это ни Москву, ни Дамаск не волнует. Прежде всего, к западу от Алеппо войскам Асада удалось отвоевать новые территории, благодаря чему аэропорт столицы северной Сирии вновь открыт для полетов пассажирских самолетов - пока только в Дамаск и Каир.

Кроме того, российские и сирийские ВВС продолжают интенсивные бомбардировки. В четверг предположительно во время налета сирийской авиации вновь погибли два турецких солдата. Министерство обороны в Анкаре тут же заявило, что армия как и раньше при нападениях на турецкие позиции отреагировала и уничтожила 50 бойцов Асада, а также пять их танков и другие средства передвижения.

Тем не менее, Москва, судя по всему, считает, что находится по отношению к Анкаре в более выгодном положении. Российский президент Владимир Путин еще в 2015 году после того, как был сбит российский истребитель над турецко-сирийским пограничным районом, преподал Эрдогану урок. Он ввел тогда санкции на ввоз турецких импортных продуктов, прекратил туристические поездки в Турцию и остановил работы над одним из газопроводов. Чтобы избежать дальнейших миллиардных убытков, Эрдоган полгода спустя выразил Путину сожаление по поводу сбитого истребителя.

Что будет после Идлиба?

Вопрос в том, может Эрдоган и на этот раз проявить слабость. Только с декабря 2019 года более 900 тысяч человек бежали от войск Асада к турецкой границе. Если же режим захочет занять одноименную столицу провинции город Идлиб, то еще несколько сот тысяч человек обратятся в бегство. Давление на Турцию с требованием открыть ее закрытые границы усилится. Анкара хочет этого избежать любыми средствами, потому что уже сегодня 3,6 миллионов сирийцев, находящихся в стране - серьезная нагрузка для нее.

Проблему беженцев можно было бы несколько ослабить, если хотя часть из них могла укрыться в контролируемых Турцией областях севернее Алеппо. А вот потеряв Идлиб, Анкара утратит контроль над основными путями сообщения и плодородными аграрными районами Сирии. А это означает, что Турция и сирийская оппозиция потеряет важное средство давления, которое давало бы им возможность влиять на ход переговоров при выработке новой сирийской конституции.

Компромиссы в Сирии недолговечны

Чтобы усилить давление на Москву, Анкара вновь пытается сблизиться с Вашингтоном. Согласно сообщениям средств массовой информации Турция попросила США поставить дополнительные зенитно-ракетные комплексы "Патриот", чтобы быть более надежно защищенной от возможных нападений из Сирии. Но смогут ли и захотят ли США помогать Турции в Идлибе, сомнительно. Для этого Эрдоган должен будет, как минимум, сначала законсервировать закупленные российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Если взглянуть на происходящее трезво, то сейчас самым вероятным и разумным решением проблемы может стать еще один компромисс между Москвой и Анкарой. Режим Асада смог бы помимо шоссе в Алеппо получить контроль и над транспортными путями в Латакию и районы южнее ее. Дамаск и Москва ради этого отказались бы от штурма города Идлиб и от дальнейшего продвижения вперед. Только проблема в том, что подобные компромиссы в прошлом оказывались крайне недолговечными.

Кристиан Вайсфлог (Christian Weisflog)
(Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Оригинал публикации: Кристиан Вайсфлог (Christian Weisflog)
21/02/2020

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582541460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Совет по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрел вопросы налоговой политики
- Нурлан Нигматулин: решены дискуссионные вопросы проекта Кодекса о здоровье
- Кадровые перестановки
- Казахстан предложил конкретные меры по упорядочению взаимной торговли в рамках ЕАЭС
- О дунганском этносе, кордайском конфликте и о том, как жить дальше
- Запрос депутатов Мажилиса о Программе управления Государственным фондом недр
- На 11% сокращен штат МВД – Тургумбаев
- Запрос депутатов Мажилиса о модернизации социальной работы
- В Вооруженных Силах принимаются решительные меры по активизации борьбы с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  