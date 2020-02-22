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|Как у сантехников... Казахстанцы негативно отреагировали на ребрендинг формы полиции
14:01 24.02.2020
Ребрендинг формы полицейских проведут до конца этого года.
На правительственном часе по реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел РК на 2019-2021 г.г. в Сенате Парламента РК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о переносе сроков ребрединга полицейской формы, передает корреспондент zakon.kz.
С учетом негативной реакции общественности на начало ребрендинга полицейской формы в 2019 году, это мероприятие мы перенесли на конец текущего года, - сказал Тургумбаев.
В декабре 2018 года в МВД продемонстрировали проект новой формы полицейских. Было отмечено, что последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она уже не соответствует современным требованиям. В феврале 2019 года Тургумбаев сообщил, что вопрос формы был отложен. Первостепенной задачей на тот момент была аттестация и последующее повышение заработной платы за счет сокращения.
Оксана Скибан, Нур-Султан