La Vanguardia: Возвращение Российской империи? А вдруг...

14:03 24.02.2020

По мнению аналитиков, Россия развивает новую империалистическую идеологию. Сейчас в ее культуре наблюдается сочетание элементов образа жизни Российской империи и Советского Союза. Все, кто следит за событиями в России, делают вывод, что россияне положительно относятся к обеим эпохам.



La Vanguardia (Испания): возвращение Российской империи?

Эрнесто Вале Карбальес (Ernesto Vale Carballes)



Как утверждает российский политик и депутат Государственной Думы Семен Багдасаров, Россия всегда была имперским государством как во времена Российской империи, так и во времена СССР, поэтому страна должна возродить "имперские ценности".



Как бы то ни было, говорить о России всегда очень сложно. Ее политика напоминает матрешку, знаменитую русскую деревянную игрушку, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Она может поставить в тупик кого угодно.



С другой стороны, как с российской, так и с западной стороны поступает слишком много ложной информации, из-за которой сложно предположить, какого курса придерживается Россия.



Некоторые аналитики считают, что страна развивает новую империалистическую идеологию, ведь, по их мнению, сейчас культура России объединяет элементы образа жизни Российской империи и Советского Союза. "С учетом того, что большинство россиян не жалеют о прошлом, все, кто следят за событиями русского мира, сразу поймут, что жители России положительно относятся к обеим эпохам".



И в этой связи нельзя не отметить главную роль, которую играет православная церковь. Однако это отдельная тема.



По мнению некоторых политологов и специалистов в области геополитики, главной ошибкой Запада стало расширение НАТО на Восток, так как подобными действиями западные лидеры нарушили обещание, данное в 1990 году президенту СССР и отцу перестройки Михаилу Горбачеву.



Вот почему политическая элита России националистического толка поменяла отношение к Европе и взяла курс на Китай.



Действительно, Россия - слишком сложная страна, чтобы быть уверенным в том, что там происходит или произойдет.



По крайней мере, как минимум, вызывает любопытство тот факт, что, например, Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, которую некоторые называют крайне правой, сидит рядом с главой Коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Случайно или нет, они практически всегда появляются вместе, когда президент России собирает всех депутатов Государственной Думы в Кремле.



"Кроме того, крайне удивительно то, что все больше молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по-настоящему восхищается СССР. По мнению социологов, странно, что они идеализируют эпоху, в которой не жили". Кстати, многих беспокоит подобная тенденция.



Однако, несмотря на эти любопытные факты, все же еще рано говорить об имперском скачке России. Очевидно, что ее влияние в мире, благодаря либо стратегическому партнерству с Китаем, либо собственной динамике внутреннего развития, или, возможно, и тому, и другому, продолжает расти и усиливаться.



Считается, что экономические санкции, введенные Бараком Обамой за аннексию Крыма, пошли стране на пользу, поскольку именно с тех пор политическое руководство решило восстанавливать большое количество промышленных предприятий, разрушенных в 90-е годы, начало их обновлять и создавать новые.



Кроме того, Россия развивает военно-промышленный комплекс и достигает впечатляющих результатов, особенно в области гиперзвукового оружия и ведения радиоэлектронной борьбы.



"Специалисты в области геополитики считают, что еще одна большая ошибка Запада заключалась в том, что после распада СССР у России оставались только сырье и ядерное оружие, поэтому западные страны решили, что ей не удастся восстановиться".



В любом случае, быстрое восстановление экономики России, ее достижения в области нанотехнологий, коммуникации, разработке новых материалов, использования ядерной энергии в мирных целях, создания искусственного интеллекта - просто лишь несколько примеров, почему менялось отношение к Западу.



Действительно, "Россия вернулась, чтобы остаться", так однажды заявил бывший министр Жозеп Боррелл. Стремительный взлет Китая и изменение Россией условий политической игры на мировой арене усложняют ситуацию для Запада. Наиболее пессимистически настроенные эксперты пророчат падение западного мира.



Однако некоторые отмечают, что Россия исчерпала свои возможности. Они убеждены в том, что красивая обложка - это скорее желание, а не действительность, потому что она не соответствует тому, что происходит на самом деле.



В любом случае, либо одно, либо другое подтвердится в ближайшее время.