 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.02.2020
17:48  Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед Кырвыборами, - 24.kg
17:19  Победителей не будет. Как "Брексит" переформатирует Евросоюз, - В.Агаев
14:59  Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
14:31  О дунганском этносе, кордайском конфликте и о том, как жить дальше, - Хусей Дауров
14:03  La Vanguardia: Возвращение Российской империи? А вдруг...
14:01  Как у сантехников... Казахстанцы негативно отреагировали на ребрендинг формы полиции
13:51  Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что очень рискует, - Кристиан Вайсфлог

13:47  Уханьский приговор украинской "соборности"
13:36  Южные соседи Китая смелеют от эпидемии коронавируса, - Е.Пустовойтова
12:44  Разбомбленные детишечки умирают от холода. Идлибский вой зап-прессы, - Le Monde
11:41  Россия опять вмешивается в наши выборы. Есть ли у амеров мозг? - New York Times
10:36  Головная боль Запада от политики Эрдогана все сильнее, - Дм.Седов
09:52  Выпускник "Сколково" Рустам Журсунов назначен новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
09:49  В восточно-казахстанском Зайсане, после "вирусных" волнений, назначили нового-старого акима Зайнулдина
09:25  Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров
09:20  День сурка Кыр-премьера Абылгазиева , - Б.Осмоналиева
09:00  Департамент защиты прав потребителей Павлодарской области Каза возглавил дзюдоист-самбист Донбаев. И это правильно...
08:35  Посольство США милостиво разрешило: Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-кард
08:31  ООН запустил спец-проект по "предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии"
08:17  "Женщина на миллион". "Жена" Болата Назарбаева и ее наряды
00:31  Купол рухнул... Белая британская джихадистка Шейх готовилась взорвать лондонский Собор Святого Павла
00:23  "Прессуха" казнацпатактива. Конец "политической оттепели" Токаева? - А.Мамашулы
00:18  Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны
00:16  Ширин Айтматову (дочь) обвинили в мошенничестве
00:13  На Западе Казахстана заявили о себе еще одна экстрим туса - "Партия Коше/Улицы"
00:02  Реорганизация узбекской махалли: было народное объединение – стал полицейский орган
Воскресенье, 23.02.2020
21:35  Мачо или Бача? В Ташкенте найден труп молодого итальянского актера и модели Гено Джорджо
19:57  Штурм ломбардов: сотни казахстанцев попали в сети финансовой пирамиды
19:20  Казахские фашисты сами не угомонятся
16:14  Широко распиаренный американский пилот-идиот Хьюз разбился в самодельной ракете, пытаясь доказать, что Земля - плоская
16:12  Коронавирус вырвался из карантина в Южной Корее и Италии - десятки (если не сотни) зараженных, отменен Венецианский карнавал
15:34  Как РосИмперия и СовВласть поднимали Голодную степь, - Е.Летягина
15:30  На неразрешенных митингах в Алматы и Нур-Султане "винтят" протестующих "мамаевцев"
15:28  Мир однополярный, биполярный, многополярный или бесполярный? - И.Окунев
15:24  В Алтайских горах до сих пор лежит клад погибшего в 1920 году белоказачьего атамана Сатунина
15:23  Коронавирус по-украински: разбор полетов
10:02  Британский косорукий боксер Т.Фьюри сенсационно уложил американского супер-чемпиона Уайлдера (1-е поражение в карьере)
09:09  В Курдайской резне виновато плохое образование и низкий уровень культ-массовой работы, - аким-трайбалист Сапарбаев
08:55  Бестолкового экс-министра Дархана Калетаева трудоустроили послом Казахстана в Украину
08:51  Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла
08:48  В доме эксМИД Украины Кожара "застрелился" бизнесмен Старицкий. Из пистолета министра
00:55  Что дали русские независимому Казахстану? - М.Магулов
Суббота, 22.02.2020
22:59  Фанфары "повторного брака" в Сирии, - С.Кожемякин
15:36  "Казахстану хотят устроить революцию...", - Б.Султанов
15:34  Солдаты в стиле ню: КазАрмию могут оставить без штанов, - А.Величко
15:30  Наука о войне. Природа, цели и многогранность вооруженных конфликтов будущего, - С.Чварков
15:29  Воздушно-стратегическая деменция дяди Сэма, - К.Душенов
15:18  Гордость КазСпорта фигуристка Элизабет Турсынбаева еще и певица! (видео)
15:16  "Зачем Казахстану нужна Золотая Орда. Это - бренд...", - Р.Темиргалиев
12:25  Водил меня Серега, на выставку... Саида Мирзиеева посетила музей Аль Шиндага в Дубае
10:33  Гарантия от "гаранта". Мирзиеев призвал турецкие компании "смелее инвестировать в Узбекистан"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
14:59 24.02.2020

Должностные лица заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте

На 1,89 миллиард сумов ($200 тыс) оштрафованы лица, ответственные за вырубку деревьев на улице Юнус Раджабий в Яккасарайском районе Ташкента.
Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело против заместителя главы Яккасарайского района и чиновников строительной компании, которые разрешили вырубать деревья.

По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, против тех, кто разрешил вырубку деревьев, возбуждено уголовное дело.

По данным комитета, компания-застройщик "Building and supplies" незаконно вырубила 81 дерево. На месте срубленных деревьев компания планирует построить элитный дом.
21 февраля Госкомитет обратился в Ташкентскую городскую прокуратуру по поводу вырубки деревьев.

22 февраля городская прокуратура создала специальную рабочую группу для контроля за вырубкой деревьев.

23 февраля компания "Building and supplies" была признана виновной в незаконной вырубке деревьев и оштрафована на 1 миллиард 891 300 сумов.

По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, вместо срубленных деревьев уже посажены новые.

Ранее в Узбекистане указом президента страны был объявил мораторий на вырубку лесов с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582545540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Совет по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрел вопросы налоговой политики
- Нурлан Нигматулин: решены дискуссионные вопросы проекта Кодекса о здоровье
- Кадровые перестановки
- Казахстан предложил конкретные меры по упорядочению взаимной торговли в рамках ЕАЭС
- О дунганском этносе, кордайском конфликте и о том, как жить дальше
- Запрос депутатов Мажилиса о Программе управления Государственным фондом недр
- На 11% сокращен штат МВД – Тургумбаев
- Запрос депутатов Мажилиса о модернизации социальной работы
- В Вооруженных Силах принимаются решительные меры по активизации борьбы с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  