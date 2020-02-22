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|Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
14:59 24.02.2020
Должностные лица заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
На 1,89 миллиард сумов ($200 тыс) оштрафованы лица, ответственные за вырубку деревьев на улице Юнус Раджабий в Яккасарайском районе Ташкента.
Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело против заместителя главы Яккасарайского района и чиновников строительной компании, которые разрешили вырубать деревья.
По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, против тех, кто разрешил вырубку деревьев, возбуждено уголовное дело.
По данным комитета, компания-застройщик "Building and supplies" незаконно вырубила 81 дерево. На месте срубленных деревьев компания планирует построить элитный дом.
21 февраля Госкомитет обратился в Ташкентскую городскую прокуратуру по поводу вырубки деревьев.
22 февраля городская прокуратура создала специальную рабочую группу для контроля за вырубкой деревьев.
23 февраля компания "Building and supplies" была признана виновной в незаконной вырубке деревьев и оштрафована на 1 миллиард 891 300 сумов.
По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, вместо срубленных деревьев уже посажены новые.
Ранее в Узбекистане указом президента страны был объявил мораторий на вырубку лесов с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.