Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте

14:59 24.02.2020

Должностные лица заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте



На 1,89 миллиард сумов ($200 тыс) оштрафованы лица, ответственные за вырубку деревьев на улице Юнус Раджабий в Яккасарайском районе Ташкента.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело против заместителя главы Яккасарайского района и чиновников строительной компании, которые разрешили вырубать деревья.



По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, против тех, кто разрешил вырубку деревьев, возбуждено уголовное дело.



По данным комитета, компания-застройщик "Building and supplies" незаконно вырубила 81 дерево. На месте срубленных деревьев компания планирует построить элитный дом.

21 февраля Госкомитет обратился в Ташкентскую городскую прокуратуру по поводу вырубки деревьев.



22 февраля городская прокуратура создала специальную рабочую группу для контроля за вырубкой деревьев.



23 февраля компания "Building and supplies" была признана виновной в незаконной вырубке деревьев и оштрафована на 1 миллиард 891 300 сумов.



По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, вместо срубленных деревьев уже посажены новые.



Ранее в Узбекистане указом президента страны был объявил мораторий на вырубку лесов с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.