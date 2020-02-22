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Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед Кырвыборами, - 24.kg
17:48 24.02.2020

Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед выборами

Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Выборы - 2020

О разборках с криминальной подоплекой между чемпионом ММА Тологоном Рахманберди уулу и главой Ошского спорткомитета Кылычбеком Саркарбаевым общественность узнала еще в сентябре 2019-го. Тогда появилась информация о том, что в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, в которой пострадал Рахманберди уулу. Позже спортсмен опроверг, что в него стрелял местный чиновник.

Спустя полгода в социальных сетях появилось новое видео. В нем Тологон Рахманберди уулу заявил, что давний друг Кылычбек Саркарбаев все-таки стрелял в него, а затем угрожал.

24.kg решило разобраться, что произошло между спортсменами и причем тут бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Родственные узы

До большого спорта Тологон Рахманберди уулу служил в милиции. Он работал в управлении внутренних дел южной столицы, но недолго - около года. Затем его перевели в ОВД Араванского района.

В 2016 году Рахманберди уулу получил бронзовую медаль на чемпионате Азии по смешанным единоборствам.

С Кылычбеком Саркарбаевым бывший милиционер бок о бок занимался в клубе "Мухаммед Умар". Там они подружились и стали названными братьями. Первые регалии и успехи они завоевали благодаря своим тренерам, в числе которых был Улукбек Омурзаков.

Улукбек Омурзаков - родной брат заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова. Клуб "Мухаммед Умар" принадлежит их семье.

Спустя несколько лет Кылычбек Саркарбаев ушел из "Мухаммед Умара" в клуб другого влиятельного человека Райымбека Матраимова EREM. Вместе с собой он забрал Тологона Рахманберди уулу.

В видеообращении спортсмен утверждает, что в него из травматического пистолета стрелял Нурбек Раимбеков, а спустя несколько месяцев в него стрелял Кылычбек Саркарбаев.

Заявление потерпевший не писал, объяснив это тем, что ему угрожали. Однако стоит отметить, что ранее в спортивных кругах появилась информация о ссоре Саркарбаева с Рахманберди уулу. Причиной называли расхождение в политических взглядах. Подтверждением этому стало заявление Рахманберди уулу, где он сказал, что он сам случайно выстрелил себе в ягодицу.

Позже в социальных сетях написали о связях потерпевшего с криминальным миром, где, как известно, обращаться в правоохранительные органы не принято.

Нурбек Раимбеков приходится братом Мунарбеку Сайпидинову, который возглавляет Савайский айыл окмоту в Кара-Суйском районе

О Мунарбеке Сайпидинове в СМИ немного информации. Известно лишь то, что в его кабинете на стене висел портрет Райымбека Матраимова. В январе пользователи социальных сетей опубликовали видео, где чиновник якобы ездит на дорогом внедорожнике в Дубае. По некоторым данным, он приходится посаженным сыном (окул бала) Райымбеку Матраимову. Еще о Сайпидинове известно, что ранее он носил фамилию Райымбеков и не так давно ее сменил.

Загадочное исчезновение

Тологона Рахманберди уулу объявили в розыск. Спортсмен проходит по резонансному уголовному делу об избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева Автандила. Последний работал заместителем начальника таможни "Северная". Еще одним фигурантом дела является бывший таможенник Эмильбек Кимсанов.

Сам Автандил Конгантиев в прошлом году написал встречное заявление.

Эмильбек Кимсанов подозревался в избиении депутата местного кенеша Ошской области. В 2018-м милиция возбудила уголовное дело, однако чем оно закончилось, неизвестно.

Где сейчас находятся Тологон Рахманберди уулу и Эмильбек Кимсанов, неизвестно. Брат Кимсанова Эмирбек опубликовал видеообращение к президенту, где заявил, что из-за Матраимовых его брат якобы вынужден был покинуть страну.

Дружба с Матраимовым

Тологон Рахманберди уулу дружил с Кылычбеком Саркарбаевым больше 10 лет. Последний утверждает, что никаких разногласий между ними не было.

По факту стрельбы в милиции меня допрашивали, я сказал, что ни в кого не стрелял.

Кылычбек Саркарбаев

Чиновник ошской мэрии не понимает, на чем основаны обвинения в его адрес. По его словам, незадолго до видеообращения Рахманберди уулу он разговаривал с ним и даже планировал встретиться.

Саркарбаев не отрицает знакомства с семьей Матраимовых. По его словам, до того как сесть в чиновничье кресло, он занимался в клубе EREM, теперь там тренируется его дочь.

"Ош - маленький город. Все знают Райымбека Матраимова, он поддерживает спорт. Ничего плохого сказать не могу", - отмечает Кылычбек Саркарбаев.

Предвыборные гонки

МВД, комментируя видеообращение чемпиона ММА, сообщило, что по обращению Тологона Рахманберди уулу проводится проверка. В милиции подчеркивают, что спортсмена неоднократно допрашивали. В своих показаниях он указывал на то, что ни о какой перестрелке не слышал и телесных повреждений не получал.

Более того, в ведомстве рассказали, что подозреваемые в избиении спортсмена задержаны и водворены в СИЗО. При этом в ходе следствия выяснилось, что сам Рахманберди уулу фигурирует в деле по избиению Автандила Конгантиева.

В МВД считают, что чемпион ММА вводит общественность в заблуждение и хочет уйти от уголовной ответственности.

Представитель интересов семьи Матраимовых Канатбек Азиз называет подобные высказывания грязными манипуляциями.

"Они несостоятельны. Накануне парламентских выборов Матраимовыми будут пугать даже детей", - сказал он.

Очевидно, что разборки между спортсменами перед предвыборной гонкой кандидатов в депутаты местных кенешей и парламент происходят неспроста. Определенные силы заинтересованы перетянуть на свою сторону авторитетных спортсменов и электорат, который за ними стоит.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582555680
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