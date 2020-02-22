 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жену Мамая - главаря казахских уличных повстанцев - убрали из редакторов газеты "Жас Алаш"
19:52 24.02.2020

Инга Иманбай покинула пост главреда "Жас Алаша"

Супруга Жанболата Мамая была вынуждена уйти из газеты "Жас Алаш".
Сегодня известная журналистка и экс-главред "Жас Алаша" подробно написала на своей странице в фейсбуке почему она больше не является руководителем газеты.

"Как вам известно, всего полтора месяца назад я была назначена главредом старейшей казахоязычной газеты "Жас Алаш".
Мы резко поменяли редакционную политику и начали печатать острые материалы о семье Назарбаева и о нем самом.
Это и то, что я являюсь супругой Жанболата Мамай стало причиной мощнейнешего наезда власти на семью Алтынбека Сарсенбайулы" - рассказала Иманбай.
По ее словам, в минувший четверг у нее состоялся разговор с Салтанат Атушевой, супругой Алтынбека Сарсенбаева, и Нурланом Сарсенбай, его племянником. Они сообщили, что на их близкого родственника завели уголовное дело и грозились закрыть, если они не выполнят одно условие, а именно, не снимут с должности главреда супругу Жанболата Мамая.
"В четверг к ним приезжали генералы одного ведомства, чтобы потребовать либо увольнения в тот же день, либо грозились арестовать родственника" - продолжила Инга Иманбай.
"Конечно же, Салтанат Атушева выбрала свободу родственника и в этом я ее не могу упрекать… Ни в чем не обвиняю Салтанат Атушеву, она сделала все, что смогла, чтобы оставить меня на посту руководства газеты. Но власть оказала на нее мощнейшее давление и вынудила так сделать. Остается только констатировать, что теперь "Жас Алаш" полностью переходиь под контроль власти" - уточнила Иманбай.
Стоит отметить, что Салтанат Атушева, вдова Алтынбека Сарсенбаева, является учредителем газеты "Жас Алаш".
Новым главным редактором газеты стал Кайрат Матреков.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - exclusive.kz
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