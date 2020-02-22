Чудеса в решете. Вице-министр Каз-пропаганды Оспанкулов выиграл в лотерею элитную квартиру в Нур-Султане...

19:55 24.02.2020

Чудеса случаются-2



Заместитель Абаева рассказал подробности своего выигрыша элитной квартиры в столице.

Вице-министр информации и общественного развития Габидулла Оспанкулов сообщил, что не намерен отдавать только что выигранную квартиру на благотворительные цели.



И объяснил почему. По словам чиновника, у него большая семья: семь человек – супруга, трое детей и родители-пенсионеры. "Сейчас без квартиры, живу у родственников. Я не из богатой семьи, обычный гражданин, который идет своим трудом из низов. Мои родители медработники, проработавшие 40 лет на селе. Поэтому я не могу с кем-то поделиться" - рассказал Оспанкулов.



Он также отметил, что никто не запрещает ему участвовать в лотереях, "это право имеет каждый казахстанец". А этика госслужащего запрещает участвовать в азартных играх.

Как признался вице-министр он выиграл однокомнатную квартиру в 36 квадратных метров. Но решил в нее не вселяться, а попросил компанию-застройщика забрать в счет ипотеки другой квартиры. Ранее он приобрел у этой строительной компании 4-комнатную квартиру, за которую платит ежемесячно платит 300 тысяч тенге по ипотечному кредиту (при зарплате чуть более 600 тысяч тенге).

"Все думают, вот, коррупционер, подговорил. Абсолютно такого не было. Я призываю людей быть справедливее. Там был стеклянный прозрачный лототрон" - уточнил Габидулла Оспанкулов.

Напомним, ранее стало известно, что столичная строительная компания провела ежегодный розыгрыш среди своих клиентов. В нем приняли участие свыше двух тысяч человек.

Главный выигрыш - квартиру в одном из новых жилых комплексов столицы выиграла семья вице-министра информации и общественного развития Казахстана.