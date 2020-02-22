 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Укравший 430 млн тенге родовитый шымкентский бабаеныш Жамалбеков осужден на... штраф 4,5 млн!
20:07 24.02.2020

В Шымкенте осужден сын депутата
Ему назначено наказание в виде штрафа 2 000 МРП (4 538 000 тенге).

Вынесен приговор в отношении бывшего директора коммунального государственного учреждения "Центр занятости города Шымкента" Асылжана Жамалбекова, передает zakon.kz.
Приговором Аль-Фарабийского районного суда Жамалбеков Асылжан признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 371 части 2 УК РК (Халатность), и ему назначено наказание в виде штрафа 2 000 МРП (4 538 000 тенге), с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на три года.
Жамалбеков обязан оплатить сумму штрафа в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.
Судья, учитывая, что действия Жамалбекова относятся к преступлениям небольшой тяжести, совершенным по неосторожности, совокупность смягчающих обстоятельств – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении троих малолетних детей, счел обоснованным назначить ему наказание в виде штрафа.
Приговор не вступил в законную силу.
В 2018 году стало известно, что сын депутата местного маслихата, бывший руководитель центра занятости Асылжан Жамалбеков скрылся от следствия по делу о крупных хищениях бюджетных средств - более 430 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку безработных. Прокуратура сообщала, что в ГКУ "Центр занятости" Шымкента была создана организованная преступная группа, состоящая как из сотрудников центра и полиции, так и самозанятых и безработных граждан. Жамалбекова объявили в розыск. В 2020-м году стало известно, что он сам явился в полицию.
В конце октября 2018 года по этому делу были осуждены 14 человек. Уголовный суд Туркестанской области приговорил их к лишению свободы сроком от 3 до 6 лет. Некоторые осужденные были амнистированы и освобождены из-под стражи в зале суда.

Жамалбеков А.Ш., работая на должности директора коммунального государственного учреждения "Центр занятости города Шымкента" с 2015-2017 года ненадлежаще исполнял свои обязанности, вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности тяжелые последствия охраняемые законом государственных интересам. Не соблюдая требования Постановления Республики Казахстан "Об утверждении программы "Жұмыспен қамту-2020", не осуществил должным образом проверку и контроль по целевому использованию трансферных средств, выделенных из республиканского бюджета, вследствие чего, допущен безосновательный перевод соответствующих средств на счета индивидуальных предпринимателей со стороны осужденной Джунусалиевой И.Т. и других лиц, - сказано в сообщении пресс-службы суда города Шымкента.

Осужденный - выходец из очень хорошей семьи Шымкента. На момент следствия его браться трудились в госорганах, а отец Шарипбек Жамалбек - депутат областного маслихата Туркестанской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582564020
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