Тимур Ишметов назначен министром финансов, Джамшид Кучкаров - главой Минэкономпрома Узбекистана

21:59 24.02.2020

Министром финансов назначен Тимур Ишметов, работавший первым замглавы Минфина. Джамшид Кучкаров сохранил должность вице-премьера и стал министром экономики и промышленности. Ботир Ходжаев назначен советником премьер-министра по промышленности и кооперации.



Тимур Аминджанович Ишметов назначен министром финансов Узбекистана, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве. Об этом стало известно на селекторном совещании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.

Тимур Ишметов (1979 г. р.) окончил факультет "Финансы и кредит" Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета по направлению International Money and Banking (2005) и факультет правоведения Ташкентского юридического университета (2007).

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка, где работал на различных должностях, в том числе руководил Департаментом монетарных операций, Департаментом управления международных резервов, Департаментом операций на внутреннем валютном рынке и Департаментом валютного регулирования и контроля ЦБ. В 2017-2019 года работал первым заместителем председателя Центрального банка. С мая 2019 года занимал должность первого замминистра финансов.



Джамшид Анварович Кучкаров, работавший с ноября 2017 года заместителем премьер-министра - министром финансов, сохранил должность вице-премьера и стал министром экономики и промышленности. Он будет отвечать за финансы, экономику и сокращение ббедности в стране.

Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) окончил Ташкентский институт народного хозяйства (1985) и Экономический институт штата Колорадо (1996 году). Кандидат экономических наук. Занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997), заместителя министра финансов - начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005), заместитель министра финансов (2005−2016), первого замминистра финансов (до 2017 года).



Предыдущий глава Минэкономики с ноября 2017 года Ботир Асадиллаевич Ходжаев стал советником премьер-министра по промышленности и кооперации.

Ботир Ходжаев (1956) - окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта (1979). В разные годы работал государственным советником президента по социально-экономическим вопросам (2005−2006), дважды министром экономики (2006−2009 и 2017−2019), заместителем премьер-министра - председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству (2009−2011), первым заместителем министра экономик (2011−2016) , министр финансов (2016−2017).



Бывший советник премьер-министра по промышленности и кооперации Нодир Собирович Отажонов сохранил должность председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг".