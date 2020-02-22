Помощь Всемирного банка разворовывается элитами стран-реципиентов

22:26 24.02.2020

результаты исследования



Игорь Клевцов



Исследование экономистов "Элитный захват иностранной помощи: данные с офшорных банковских счетов", было передано Всемирному Банку еще в ноябре 2019. Однако на сайте международной финансовой организации появилось только на днях - после скандала, поднятого западной прессой.



Исследование трех экономистов, один из которых сотрудник Всемирного Банка (ВБ), доказывает, что от 5 до 15% иностранной финансовой помощи бедным странам выкачивается в офшоры элитами этих стран. Свои выводы исследователи предоставили Всемирному банку еще в ноябре 2019. Но сам банк опубликовал работу только 18 февраля 2020.



И случилось это после появления статей сначала в Economist, а затем в Financial Times.



В частности Economist связал увольнение главного экономиста ВБ Пенни Голдберг с исследованием проведенным ее отделом. Издание сообщило, что результаты исследования якобы заблокированы для публикации руководством ВБ. Причина - данный документ показывает, что



Всемирный Банк, вопреки своей миссии, борьбе с бедностью, наоборот помогает элитам бедных стран наращивать личные капиталы



В свою очередь Financial Times, сославшись на черновики исследования, тезисно описало почему экономисты пришли к подобному выводу. Всемирный Банк выложил исследование на своем сайте, и через Twitter сообщил, что задержка связана исключительно с проверкой некоторых выводов авторов работы.



Откуда идея?



Прежде, чем описать методы и инструменты, использованные в исследовании, авторы объяснили, почему вообще взялись за эту работу.



"Эффективность иностранной помощи остается противоречивой. Аналитические труды говорят нам как расходуется помощь, как она подпитывает экономику бедных стран, и в конечном итоге стимулирует рост, улучшая достижения в области развития и сокращение бедности.



В то же время тот факт, что



многие из стран, которые получают иностранную помощь, имеют высокий уровень коррупции



вызывает опасения, что потоки помощи попадают в карманы правящих политиков и их приспешников".



Кстати двое из авторов, Йорген Юэль Андерсен из Норвежской бизнес-школы BI и Нильс Йоханнесен из Копенгагенского университета, в последние годы изучали странную тенденцию -



как только на мировом рынке растут цены на нефть, то сразу из нефтяных стран увеличиваются потоки финансов в офшоры



Собственно поэтому они решили посмотреть, не происходит ли подобное с иностранной финансовой помощью бедным странам?



Кто попал под микроскоп



В исследовании используется ежеквартальная информация о выплатах помощи от Всемирного банка, охватывающая 22 страны. Эти данные авторы коррелируют со статистикой Банка международных расчетов (BIS ), которая показывает движение финансовых потоков между странами. В том числе и в офшорные зоны где высокий уровень секретности. Для сравнения рассматриваются и потоки между странами-получателями помощи и Германией, Францией и Швецией, где банковская тайна менее значима, и сложнее сохранить имя держателя счета. В этих направлениях активность денежных потоков после получения иностранной финансовой помощи не наблюдается. В отличии от офшоров.



Из постсоветского пространства в списке 22 стран-реципиентов только Кыргызстан и Армения. Как объясняют сами авторы, эти страны выбраны потому, что объем помощи относительно размеров их экономики значителен. При этом местная банковская система слабо развита, а то и вовсе отсутствует. Поэтому проще отследить отток средств в офшоры.



Для стран побогаче кредит Всемирного банка - капля в финансовом море, и сколько именно выводится из страны определить практически невозможно.



Какие выводы?



Как только эти страны получают помощь в существенном объеме - более 1% ВВП, почти немедленно из них начинается отток денег в офшоры. В среднем 7,5% полученного. Но возможно, что выводят намного больше.



"Такие масштабы - нижний порог, поскольку учитываются только средства, отправленные на зарубежные счета. Сюда не включены траты элит на недвижимость, предметы роскоши и так далее", - говорится в исследовании.



Если масштаб помощи увеличивается до 3% от ВВП страны, что характерно для предельно обнищавших стран ввиду микроскопического объема их экономики, доля оттока удваивается до 15%.



"Можно утверждать практически безошибочно, что выгодоприобретателями перетоков валюты в офшоры в периоды выделения помощи являются представители экономических элит.



Точный механизм превращения притока помощи в отток денег определить сложнее, но самой



очевидной и правдоподобной версией является присвоение выделенных средств политиками и чиновниками"



- приходят к выводу ученые.



Как признаются экономисты, исследование имеет свои ограничения. Например, они не могут сказать, кто выводит средства из страны, ведь статистика BIS учитывает только общие потоки за квартал между странами. Но не дает информации о юридических или физических лицах.



Почему сразу криминал?



Авторы объясняют, почему они не готовы принять версии законного происхождения финансов, которые выводятся из стран в офшоры.



Во-первых, периоды резкого увеличения финансовых потоков, совпадают по времени с выделением помощи Всемирного Банка. При этом, потоки идут в налоговые убежища и гавани банковской тайны - Цюрих, Люксембург, Сингапур, Каймановы острова и т.д. Никакого оживления на лондонском или нью-йоркском направлении не наблюдается, хотя именно они являются мировыми финансовыми центрами.



Во-вторых, деньги выводят не компании - подрядчики проектов, реализуемых на средства Всемирного банка. Авторы исследования использовали статистику Банка международных расчетов. Она учитывает приход таких денег не как перевод из определенной страны, а как прирост депозитов местной офшорной компании, например, на Бермудах.



В третьих, ребалансировка портфелей коммерческих и центральных банков в данном случае исключена. Исследование касается только переводов нефинансовых организаций и частных лиц.



Авторы также подчеркивают, что их выводы о нечистоплотности политических элит подкрепляют результаты прежних исследований. Существует достаточное количество научно-исследовательских работ доказывающих -



наиболее зависимые от зарубежных дотаций страны входят в число наименее развитых и наиболее коррумпированных в мире