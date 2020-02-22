 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 24.02.2020
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23:28  Коронавирус убил уже 50 иранцев
22:26  Помощь Всемирного банка разворовывается элитами стран-реципиентов
21:59  Тимур Ишметов назначен министром финансов, Джамшид Кучкаров - главой Минэкономпрома Узбекистана
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19:55  Чудеса в решете. Вице-министр Каз-пропаганды Оспанкулов выиграл в лотерею элитную квартиру в Нур-Султане...
19:52  Жену Мамая - главаря казахских уличных повстанцев - убрали из редакторов газеты "Жас Алаш"

17:48  Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед Кырвыборами, - 24.kg
17:19  Победителей не будет. Как "Брексит" переформатирует Евросоюз, - В.Агаев
14:59  Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
14:31  О дунганском этносе, кордайском конфликте и о том, как жить дальше, - Хусей Дауров
14:03  La Vanguardia: Возвращение Российской империи? А вдруг...
14:01  Как у сантехников... Казахстанцы негативно отреагировали на ребрендинг формы полиции
13:51  Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что очень рискует, - Кристиан Вайсфлог
13:47  Уханьский приговор украинской "соборности"
13:36  Южные соседи Китая смелеют от эпидемии коронавируса, - Е.Пустовойтова
12:44  Разбомбленные детишечки умирают от холода. Идлибский вой зап-прессы, - Le Monde
11:41  Россия опять вмешивается в наши выборы? - New York Times
10:36  Головная боль Запада от политики Эрдогана все сильнее, - Дм.Седов
09:52  Выпускник "Сколково" Рустам Журсунов назначен новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
09:49  В восточно-казахстанском Зайсане, после "вирусных" волнений, назначили нового-старого акима Зайнулдина
09:25  Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров
09:20  День сурка Кыр-премьера Абылгазиева , - Б.Осмоналиева
09:00  Департамент защиты прав потребителей Павлодарской области Каза возглавил дзюдоист-самбист Донбаев. И это правильно...
08:35  Посольство США милостиво разрешило: Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-кард
08:31  ООН запустил спец-проект по "предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии"
08:17  "Женщина на миллион". "Жена" Болата Назарбаева и ее наряды
00:31  Купол рухнул... Белая британская джихадистка Шейх готовилась взорвать лондонский Собор Святого Павла
00:23  "Прессуха" казнацпатактива. Конец "политической оттепели" Токаева? - А.Мамашулы
00:18  Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны
00:16  Ширин Айтматову (дочь) обвинили в мошенничестве
00:13  На Западе Казахстана заявили о себе еще одна экстрим туса - "Партия Коше/Улицы"
00:02  Реорганизация узбекской махалли: было народное объединение – стал полицейский орган
Воскресенье, 23.02.2020
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19:57  Штурм ломбардов: сотни казахстанцев попали в сети финансовой пирамиды
19:20  Казахские фашисты сами не угомонятся
16:14  Широко распиаренный американский пилот Хьюз разбился в самодельной ракете, пытаясь доказать, что Земля - плоская
16:12  Коронавирус вырвался из карантина в Южной Корее и Италии - десятки (если не сотни) зараженных, отменен Венецианский карнавал
15:34  Как РосИмперия и СовВласть поднимали Голодную степь, - Е.Летягина
15:30  На неразрешенных митингах в Алматы и Нур-Султане "винтят" протестующих "мамаевцев"
15:28  Мир однополярный, биполярный, многополярный или бесполярный? - И.Окунев
15:24  В Алтайских горах до сих пор лежит клад погибшего в 1920 году белоказачьего атамана Сатунина
15:23  Коронавирус по-украински: разбор полетов
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09:09  В Курдайской резне виновато плохое образование и низкий уровень культ-массовой работы, - аким-трайбалист Сапарбаев
08:55  Бестолкового экс-министра Дархана Калетаева трудоустроили послом Казахстана в Украину
08:51  Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла
08:48  В доме эксМИД Украины Кожара "застрелился" бизнесмен Старицкий. Из пистолета министра
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Суббота, 22.02.2020
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Коронавирус убил уже 50 иранцев
23:28 24.02.2020

Первое официальное сообщение о гибели пациента появилось 19 февраля.

Из Ирана приходят разрозненные данные по коронавирусу. Оба источника являются представителями официальных структур, сообщает Associated Press.

Депутат нижней палаты Ирана Ахмад Амрабади Фарахани подтвердил 50 смертей от COVID-19. Он утверждает, что "не видел конкретных действий по борьбе с коронавирусом в стране".
Ирадж Харирчи, глава минздрава, опровергает эти сведения. Он утверждает, что от коронавируса скончались 12 человек, еще 900 человек находятся под наблюдением врачей. По его словам, подтвержден только 61 случай заболевания.
Ранее казахстанцев призвали временно воздержаться от поездок в ряд стран.

Сергей Никитин

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582576080
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