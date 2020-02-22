Коронавирус убил уже 50 иранцев

23:28 24.02.2020

Первое официальное сообщение о гибели пациента появилось 19 февраля.



Из Ирана приходят разрозненные данные по коронавирусу. Оба источника являются представителями официальных структур, сообщает Associated Press.



Депутат нижней палаты Ирана Ахмад Амрабади Фарахани подтвердил 50 смертей от COVID-19. Он утверждает, что "не видел конкретных действий по борьбе с коронавирусом в стране".

Ирадж Харирчи, глава минздрава, опровергает эти сведения. Он утверждает, что от коронавируса скончались 12 человек, еще 900 человек находятся под наблюдением врачей. По его словам, подтвержден только 61 случай заболевания.

Ранее казахстанцев призвали временно воздержаться от поездок в ряд стран.



Сергей Никитин