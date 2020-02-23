Украина. Новые Санжары: понять можно, простить – никогда, - А.Ганжа

00:32 25.02.2020

Фото министра здравоохранения Украины в костюме бактериологической защиты, беседующей с врачом и санитаркой в простых марлевых "намордниках", только увеличило недоверие и панику населения. Ведь если все привезенные из Уханя являются "здоровыми людьми", как убеждают представители власти, то чего же Вы, милочка, в прорезину-то запаковались?



Я не хочу повторять хронологию событий 20 февраля в Новых Санжарах. Как там "встречали" граждан Украины, вывезенных из охваченного коронавирусом китайского Уханя - на эту тему излились уже все, кому не лень, и тошнота в горле не позволяет повторяться: блокада территории медицинского центра, баррикады, горящие костры, камни в стекла автобусов и истошный бабий вопль "Підпалимо вместе з ними, на !!!". Этот позор еще долго будет преследовать и новосанжарцев, и Украину. Но. В первую очередь, саму Украину.



Потому что жители Новых Санжар - что с них возьмешь? Это обычная толпа, в меру испуганная компьютерными баснями о коронавирусе и не в меру подогретая алкоголем и "профессиональными активистами", завезенными неизвестно откуда. Так, во всяком случае, на следующее утро оправдывались сами новосанжарцы.

И их можно понять. Потому что у санжарских мужиков совсем не маникюр на пальцах, а чаще грязные ободки под ногтями. И подванивают совсем не VERSACE MAN, а, скорее, устойчивым перегаром. Но телевизор есть в каждом доме, и барабанить по компьютерной клавиатуре они могут не хуже столичных бойцов, раненых на политических фронтах. И что им оставалось делать, когда они:

узнали, что Боинг из Ухани нарезал то ли 32, то ли 35 кругов в воздухе где-то над Днепропетровской областью, пока его не посадили в Харькове. Ведь было понятно, что в это время шел ожесточенный торг между регионами: куда посадить борт с потенциальными носителями вируса, и что именно санжарцы оказались "самыми дешевыми" в этом торге. "И что, именно мы оказались теми самыми козлами, которых не жалко?" (это фраза из разговора);

узнали, как вели себя их соплеменники из "колыбели Революции Достоинства". Когда львовский экс-губернатор и нынешний народный депутат Олег Синютка "криком писал" у себя в ФБ, что вариант завоза "украинских уханьцев" во Львов - это "банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", а львовские врачи из госпиталя в Винниках, узнав, что во Львове посадки не будет, на радостях кинулись петь "Ще не вмерла…". Или когда Тернопольский облсовет решение поселить в области эвакуированных из Китая назвали "геноцидом украинского народа". "Там народ, а мы г… на палочке? Нас геноцидить можно?" (из разговора, оригинал фразы намного более груб);

сообразили, что "зона обсервации" (хотя и слова-то такого они не знают) в Санжарах может иметь продолжение, и если коронавирус все-таки прорвется на Украину, то "всих хворых попруть сюды". И эта "смекалистость" появилась не на ровном месте. Ведь кто-то же начал рассылать сообщения с электронной почты Министерства охраны здоровья: "По данным на этот момент в Украине 5 лабораторно подтвержденных случая covid-19 (Киев - 2, Львов - 2, Харьков - 1) … Сообщите об угрозе своим родным и коллегам". Кто-то пытался убедить украинцев, что вирус УЖЕ ПРОРВАЛСЯ? И ведь основания для опасений есть, поскольку не секрет, что, как минимум, однажды, 30 января, на Украину прилетал борт из китайского Хайнаня (рейс PQ314 компании SkyUp Airlines), а из карантинных мер использовали только измерение температуры.

Все это не освобождает жителей Новых Санжар, принявших участие в блокировании медцентра, от моральной вины, и позор теперь будет сопровождать их очень долго. Но их можно понять: нищета, безработица, безденежье и постоянная телевизионная ложь последние шесть лет уверенно заталкивали население поселков и небольших городов в скотское состояние. А основное желание скота - "выжить", об этом вам скажет работник любой скотобойни. Но это тот случай, когда "Ему отмщение и Он воздаст".



А вот государство Украина понять значительно сложнее, начиная с самой эвакуации граждан, которую провели только во второй половине февраля. Ведь первый случай COVID-19 (так теперь называют коронавирус) был зафиксирован в Ухани в конце декабря! И уже месяц, как Ухань закрыт на карантин.



12 февраля премьер Гончарук убеждал, что "Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней". Провели, твою мать… "Правда? - хочется спросить у этого киндер-сюрприза в премьерском кресле, - а что тогда делать с той девушкой, которая в январе вернулась из Китая и спустя несколько дней "поставила на уши" весь "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины?" COVID-19 у нее не нашли, но сам факт свидетельствует о том, "ворота для инфекции" были широко открыты до конца января. Ведь девчонку отловили не в аэропорту, там только температуру измерили. А она сама пришла с респираторным осложнением.

И позор будет преследовать Украину гораздо дольше. И не только потому, что страна не готова к нашествию вируса, "ни морально, ни физически, ни по оборудованию". Это мнение генерального директора "Института сердца МОЗ Украины", профессора Бориса Тодурова. И ему я верю больше, чем убеждениям "менеджера от медицины", дипломированного фельдшера "Скорой помощи" Михаила Радуцкого, председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, радующегося 5772-м койкам интенсивной терапии.



А потому что страна мало что делает даже для объяснения новосанжарского инцидента. 20 февраля силовиками в Новых Санжарах было задержано 24 наиболее активных блокировщика центра обсервации. На следующий день всех, кроме одного, отпустили. Не так уж трудно определить отправителей вышеупомянутого сообщения из МОЗ Украины. Но публичных результатов нет. Тайна следствия, говорите? Но, господа, если вы публично обгадили свои штаны, то отмытую задницу тоже следовало бы демонстрировать публично. Иначе дерьмовые ароматы будут преследовать вас всю жизнь.



И никакая самоотверженность нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой не поможет. 20-го пани Зоряна браво заявила, что проведет следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая и в тех же условиях. Трогательно, конечно, но, во-первых, несколько истерично для министра, а, во-вторых, "нема ума - считай калека": фото министра, размещенное ресурсом "Украинская правда", в костюме бактериологической защиты, беседующей с врачом и санитаркой в простых марлевых "намордниках", только увеличило недоверие и панику населения. Ведь если все привезенные из Уханя являются "здоровыми людьми", как убеждают представители власти, то чего же Вы, милочка, в прорезину-то запаковались?



23 февраля 2020

Андрей Ганжа