 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.02.2020
05:28  Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год "Сагаалган" в Кремле
00:35  Тайный план Эрдогана в Сирии потерпел крах, - Вл.Васильев
00:32  Украина. Новые Санжары: понять можно, простить – никогда, - А.Ганжа
00:09  Как Старший жуз (Большая орда) казахов вошел в состав России (история), - М.Сатенова
Понедельник, 24.02.2020
23:37  Завершилась ли "эпоха Рухани" в Иране? - Ст.Тарасов
23:28  Коронавирус убил уже 50 иранцев
22:26  Помощь Всемирного банка разворовывается элитами стран-реципиентов

21:59  Тимур Ишметов назначен министром финансов, Джамшид Кучкаров - главой Минэкономпрома Узбекистана
20:07  Укравший 430 млн тенге родовитый шымкентский бабаеныш Жамалбеков осужден на... штраф 4,5 млн!
19:55  Чудеса в решете. Вице-министр Каз-пропаганды Оспанкулов выиграл в лотерею элитную квартиру в Нур-Султане...
19:52  Жену Мамая - главаря казахских уличных повстанцев - убрали из редакторов газеты "Жас Алаш"
17:48  Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед Кырвыборами, - 24.kg
17:19  Победителей не будет. Как "Брексит" переформатирует Евросоюз, - В.Агаев
14:59  Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
14:31  О дунганском этносе, кордайском конфликте и о том, как жить дальше, - Хусей Дауров
14:03  La Vanguardia: Возвращение Российской империи? А вдруг...
14:01  Как у сантехников... Казахстанцы негативно отреагировали на ребрендинг формы полиции
13:51  Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что очень рискует, - Кристиан Вайсфлог
13:47  Уханьский приговор украинской "соборности"
13:36  Южные соседи Китая смелеют от эпидемии коронавируса, - Е.Пустовойтова
12:44  Разбомбленные детишечки умирают от холода. Идлибский вой зап-прессы, - Le Monde
11:41  Россия опять вмешивается в наши выборы? - New York Times
10:36  Головная боль Запада от политики Эрдогана все сильнее, - Дм.Седов
09:52  Выпускник "Сколково" Рустам Журсунов назначен новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
09:49  В восточно-казахстанском Зайсане, после "вирусных" волнений, назначили нового-старого акима Зайнулдина
09:25  Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров
09:20  День сурка Кыр-премьера Абылгазиева , - Б.Осмоналиева
09:00  Департамент защиты прав потребителей Павлодарской области Каза возглавил дзюдоист-самбист Донбаев. И это правильно...
08:35  Посольство США милостиво разрешило: Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-кард
08:31  ООН запустил спец-проект по "предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии"
08:17  "Женщина на миллион". "Жена" Болата Назарбаева и ее наряды
00:31  Купол рухнул... Белая британская джихадистка Шейх готовилась взорвать лондонский Собор Святого Павла
00:23  "Прессуха" казнацпатактива. Конец "политической оттепели" Токаева? - А.Мамашулы
00:18  Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны
00:16  Ширин Айтматову (дочь) обвинили в мошенничестве
00:13  На Западе Казахстана заявили о себе еще одна экстрим туса - "Партия Коше/Улицы"
00:02  Реорганизация узбекской махалли: было народное объединение – стал полицейский орган
Воскресенье, 23.02.2020
21:35  Мачо или Бача? В Ташкенте найден труп молодого итальянского актера и модели Гено Джорджо
19:57  Штурм ломбардов: сотни казахстанцев попали в сети финансовой пирамиды
19:20  Казахские фашисты сами не угомонятся
16:14  Широко распиаренный американский пилот Хьюз разбился в самодельной ракете, пытаясь доказать, что Земля - плоская
16:12  Коронавирус вырвался из карантина в Южной Корее и Италии - десятки (если не сотни) зараженных, отменен Венецианский карнавал
15:34  Как РосИмперия и СовВласть поднимали Голодную степь, - Е.Летягина
15:30  На неразрешенных митингах в Алматы и Нур-Султане "винтят" протестующих "мамаевцев"
15:28  Мир однополярный, биполярный, многополярный или бесполярный? - И.Окунев
15:24  В Алтайских горах до сих пор лежит клад погибшего в 1920 году белоказачьего атамана Сатунина
15:23  Коронавирус по-украински: разбор полетов
10:02  Британский косорукий боксер Т.Фьюри сенсационно уложил американского супер-чемпиона Уайлдера (1-е поражение в карьере)
09:09  В Курдайской резне виновато плохое образование и низкий уровень культ-массовой работы, - аким-трайбалист Сапарбаев
08:55  Бестолкового экс-министра Дархана Калетаева трудоустроили послом Казахстана в Украину
08:51  Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год "Сагаалган" в Кремле
05:28 25.02.2020

Объявлена программа празднования Восточного Нового года "Сагаалган" в Кремле

25 и 26 февраля в Государственном Кремлевском дворце впервые будет отмечаться Восточный Новый год – праздник Сагаалган. В течение двух дней (начало концертов в 19.00) перед гостями мероприятия выступят лучшие солисты и коллективы из Бурятии, мастера искусств из Калмыкии и Тывы.

В двух грандиозных представлениях будет отражена вся жанровая палитра искусства этих буддийских регионов России: музыкальный театр и эстрада, цирк и инструментальное народное исполнительство, этническое вокальное искусство и современная хореография. Кроме этого, Национальный музей Бурятии подготовил уникальную выставку, рассказывающую о культуре и быте народов Бурятии, а также экспозицию работ всемирно известных бурятских художников. В эти дни в Кремлевском дворце можно будет получить консультации врачей Восточной медицины и составить астрологические прогнозы.

Как сообщает пресс-офис мероприятия, на праздник в Кремль приглашены официальные лица: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, глава Республики Калмыкии Бату Хасиков, губернаторы регионов СФО и ДФО и др.

Праздник Белого месяца или Сагаалган – один из самых любимых и популярных в Бурятии. Новогодние торжества проходят в семьях, а в буддийских монастырях дацанах совершаются праздничные молебны. По словам режиссера постановки Леонида Ситова, для буддистов празднование в Кремле приобретает большую значимость.

– Годом Мыши открывается новый 12-летний цикл, новая эра! Именно поэтому мы решили придать особое значение пяти стихиям, которые считаются в буддизме основой мироздания. На впечатляющей по масштабам сцене Кремлевского дворца зрители увидят метафорическое изображение воды, дерева, огня, земли и металла, а концертная программа будет отражаться в соответствующих им пяти тематических блоках, – отмечает Леонид Ситов.

В праздничном шоу с использованием современных технологий и мультимедиа примут участие около 300 артистов. Театрализованное действо начнется с пролога, который посвятят великой защитнице учения Будды – Небесной богине Балдан Лхамо. Увертюру исполнит ансамбль морин-хуристов Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал". Представление откроют знаменитые на весь мир "гуттаперчевые девочки" из Бурятской республиканской цирковой школы. После "Благословения богини Лхамо" перед зрителями развернется великолепное зрелище, где каждая новая сцена станет отражением учения буддизма о пяти стихиях.

Хореографическую композицию "Стихия воды" (I часть) представят артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова. Зрители увидят фрагмент из спектакля "Красавица Ангара" – единственного в стране национального балета, удостоенного Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. Стихию воды поэтично передаст положенная в основу балета легенда о могучем богатыре Байкале, его дочери-красавице Ангаре, полюбившей синеглазого Енисея.

Стихия дерева (II часть) воплотится в выступлении артистов Национального театра песни и танца "Байкал". Московская публика погрузится в совершенно другой мир – мир таинственных тотемов: Хун-шубуун – праматери Лебеди, Буха-ноена – господина Быка, Буртэ-шоно – Синего волка. Зрители смогут почувствовать силу и красоту бурятской природы: от свиста ветра на необъятном пространстве степей и таежных лесов до протяжного воя волков, от топота копыт лошадей до безмолвия Вечного синего Неба.

Танец "Борцы", акробатическая сюита "Лучники" и горловое пение, представленное народным артистом Бурятии Балданцэрэнэй Баттувшином, покорят своей оригинальностью, огненным темпераментом, сильными эмоциями. В хореографической композиции "Стихия огня" (III часть) примут участие Театр современного танца г. Улан-Удэ "Угол Зрения", Тувинский музыкальный коллектив "Чиргилчин", Государственный цирк Бурятии и другие исполнители.

Вокально-хореографическая композиция "Стихия земля" (IV часть) объединит представителей многонациональной культуры Бурятии и исполнителей из других восточных регионов: Театр народной музыки и танца "Забава", Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан", Народный семейский ансамбль "Судьбинушка" и других. Настоящий калейдоскоп разнохарактерных танцев, плясовых, шуточных песен и старинных обрядов никого не оставит равнодушным.

Символом 2020 года по Восточному календарю является Белая металлическая Мышь, поэтому финал шоу (V часть) пройдет под знаком стихии металла. В заключительной части зрители познакомятся с шедеврами мировой классики, а также произведениями бурятских композиторов в исполнении солистов Бурятского театра оперы и балета, среди них народный артист Бурятии Мунхзул Намхай, народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, народная артистка Российской Федерации Дарима Линховоин. На сцену Кремлевского дворца выйдут популярные артисты бурятской эстрады.

Кроме этого, в Гербовом зале Кремля будет развернута обширная выставка, рассказывающая о культуре и быте бурятского народа и других народов, живущих в республике. Здесь же будет представлена экспозиция произведений всемирно известных бурятских художников, наших современников: скульптора Даши Намдакова, член-корреспондента Российской Академии Художеств, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры, заслуженного художника Республики Бурятии; живописца Зорикто Доржиева, заслуженного художника Республики Бурятия; ювелира Жигжита Баясхаланова, обладателя Гран-при международного фестиваля "Алтаргана-2012" в номинации "Серебряный Лебедь".

В восточной культуре настоящим искусством считается наука врачевания. В этот день москвичи и гости столицы смогут получить консультации у врачей Восточной медицины, на прием к которым можно будет попасть прямо в фойе Кремлевского дворца. Астрологические прогнозы на предстоящий год можно будет получить у настоящих буддийских лам-зурхайчи.

Для зрителей и гостей праздника организаторы проведут уникальную акцию – розыгрыш сертификата "Путешествие на двоих по Бурятии с посещением озера Байкал".

Информационными спонсорами Восточного Нового года "Сагаалган" в Кремле выступают: МИЦ "Известия", медиахолдинг "ФедералПресс", журнала "Отдых в России", портал Страна.ру.

Источник - Республика Бурятия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582597680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин обсудил с Председателем Коллегии ЕЭК актуальные вопросы развития ЕАЭС
- Д. Назарбаева: Казахстанский бизнес сталкивается с необоснованными ограничениями при ведении торговли в рамках ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития массового спорта
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии Мангистауской области
- Иволга-гейт: где логика?
- Министр сельского хозяйства провел встречу с птицеводами Казахстана
- Запрос депутатов Мажилиса об ускорении сроков начала газификации Акмолинской области
- 19 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  