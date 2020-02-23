Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год "Сагаалган" в Кремле

05:28 25.02.2020

Объявлена программа празднования Восточного Нового года "Сагаалган" в Кремле



25 и 26 февраля в Государственном Кремлевском дворце впервые будет отмечаться Восточный Новый год – праздник Сагаалган. В течение двух дней (начало концертов в 19.00) перед гостями мероприятия выступят лучшие солисты и коллективы из Бурятии, мастера искусств из Калмыкии и Тывы.



В двух грандиозных представлениях будет отражена вся жанровая палитра искусства этих буддийских регионов России: музыкальный театр и эстрада, цирк и инструментальное народное исполнительство, этническое вокальное искусство и современная хореография. Кроме этого, Национальный музей Бурятии подготовил уникальную выставку, рассказывающую о культуре и быте народов Бурятии, а также экспозицию работ всемирно известных бурятских художников. В эти дни в Кремлевском дворце можно будет получить консультации врачей Восточной медицины и составить астрологические прогнозы.



Как сообщает пресс-офис мероприятия, на праздник в Кремль приглашены официальные лица: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, глава Республики Калмыкии Бату Хасиков, губернаторы регионов СФО и ДФО и др.



Праздник Белого месяца или Сагаалган – один из самых любимых и популярных в Бурятии. Новогодние торжества проходят в семьях, а в буддийских монастырях дацанах совершаются праздничные молебны. По словам режиссера постановки Леонида Ситова, для буддистов празднование в Кремле приобретает большую значимость.



– Годом Мыши открывается новый 12-летний цикл, новая эра! Именно поэтому мы решили придать особое значение пяти стихиям, которые считаются в буддизме основой мироздания. На впечатляющей по масштабам сцене Кремлевского дворца зрители увидят метафорическое изображение воды, дерева, огня, земли и металла, а концертная программа будет отражаться в соответствующих им пяти тематических блоках, – отмечает Леонид Ситов.



В праздничном шоу с использованием современных технологий и мультимедиа примут участие около 300 артистов. Театрализованное действо начнется с пролога, который посвятят великой защитнице учения Будды – Небесной богине Балдан Лхамо. Увертюру исполнит ансамбль морин-хуристов Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал". Представление откроют знаменитые на весь мир "гуттаперчевые девочки" из Бурятской республиканской цирковой школы. После "Благословения богини Лхамо" перед зрителями развернется великолепное зрелище, где каждая новая сцена станет отражением учения буддизма о пяти стихиях.



Хореографическую композицию "Стихия воды" (I часть) представят артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова. Зрители увидят фрагмент из спектакля "Красавица Ангара" – единственного в стране национального балета, удостоенного Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. Стихию воды поэтично передаст положенная в основу балета легенда о могучем богатыре Байкале, его дочери-красавице Ангаре, полюбившей синеглазого Енисея.



Стихия дерева (II часть) воплотится в выступлении артистов Национального театра песни и танца "Байкал". Московская публика погрузится в совершенно другой мир – мир таинственных тотемов: Хун-шубуун – праматери Лебеди, Буха-ноена – господина Быка, Буртэ-шоно – Синего волка. Зрители смогут почувствовать силу и красоту бурятской природы: от свиста ветра на необъятном пространстве степей и таежных лесов до протяжного воя волков, от топота копыт лошадей до безмолвия Вечного синего Неба.



Танец "Борцы", акробатическая сюита "Лучники" и горловое пение, представленное народным артистом Бурятии Балданцэрэнэй Баттувшином, покорят своей оригинальностью, огненным темпераментом, сильными эмоциями. В хореографической композиции "Стихия огня" (III часть) примут участие Театр современного танца г. Улан-Удэ "Угол Зрения", Тувинский музыкальный коллектив "Чиргилчин", Государственный цирк Бурятии и другие исполнители.



Вокально-хореографическая композиция "Стихия земля" (IV часть) объединит представителей многонациональной культуры Бурятии и исполнителей из других восточных регионов: Театр народной музыки и танца "Забава", Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан", Народный семейский ансамбль "Судьбинушка" и других. Настоящий калейдоскоп разнохарактерных танцев, плясовых, шуточных песен и старинных обрядов никого не оставит равнодушным.



Символом 2020 года по Восточному календарю является Белая металлическая Мышь, поэтому финал шоу (V часть) пройдет под знаком стихии металла. В заключительной части зрители познакомятся с шедеврами мировой классики, а также произведениями бурятских композиторов в исполнении солистов Бурятского театра оперы и балета, среди них народный артист Бурятии Мунхзул Намхай, народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, народная артистка Российской Федерации Дарима Линховоин. На сцену Кремлевского дворца выйдут популярные артисты бурятской эстрады.



Кроме этого, в Гербовом зале Кремля будет развернута обширная выставка, рассказывающая о культуре и быте бурятского народа и других народов, живущих в республике. Здесь же будет представлена экспозиция произведений всемирно известных бурятских художников, наших современников: скульптора Даши Намдакова, член-корреспондента Российской Академии Художеств, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры, заслуженного художника Республики Бурятии; живописца Зорикто Доржиева, заслуженного художника Республики Бурятия; ювелира Жигжита Баясхаланова, обладателя Гран-при международного фестиваля "Алтаргана-2012" в номинации "Серебряный Лебедь".



В восточной культуре настоящим искусством считается наука врачевания. В этот день москвичи и гости столицы смогут получить консультации у врачей Восточной медицины, на прием к которым можно будет попасть прямо в фойе Кремлевского дворца. Астрологические прогнозы на предстоящий год можно будет получить у настоящих буддийских лам-зурхайчи.



Для зрителей и гостей праздника организаторы проведут уникальную акцию – розыгрыш сертификата "Путешествие на двоих по Бурятии с посещением озера Байкал".



Информационными спонсорами Восточного Нового года "Сагаалган" в Кремле выступают: МИЦ "Известия", медиахолдинг "ФедералПресс", журнала "Отдых в России", портал Страна.ру.