КазПолиция отловила и профилактически отпустила 53-х "протестантов"

08:08 25.02.2020

Сколько человек задержали после митингов в Нур-Султане и Алматы

Большая часть из задержанных были отпущены после профбеседы с сотрудниками правоохранительных органов.



Более 50 человек было задержано после митингов в Нур-Султане и Алматы, сообщил в кулуарах правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.



Некоторые граждане вышли на несанкционированный митинг в городах нашей страны. Полицией было задержано 53 человека. Десять участников несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности. 43 гражданина в ходе профбеседы были отпущены. Митинги в основном в городах Нур-Султан, Алматы, - сообщил Тургумбаев.



22 февраля в Алматы и Нур-Султане прошли митинги в поддержку ДВК - движения бывшего банкира Мухтара Аблязова, которое признали экстремистским. За день до этого Генпрокуратура призывала казахстанцев "не вестись на провокации членов запрещенной в стране экстремистской организации".

В тот же день прошли митинги в поддержку активиста Жанболата Мамая. Его задержали 21 февраля за призывы к участию в несанкционированном митинге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан