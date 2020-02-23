Мирзияев приказал продать инвесторам гос-долю завода "Ферганаазот"

08:16 25.02.2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел 24 февраля совещание по реформированию химической промышленности, сообщается на официальном сайте президента.



Согласно официальным данным, в целях повышения рентабельности предприятий отрасли внедрены рыночные механизмы и полностью пересмотрен порядок ценообразования. В результате отрасль закончила прошлый год прибылью в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

Как сообщается, в ходе встречи президент раскритиковал то, что отдельные виды химической продукции, которые не имеют сложного состава и можно производить в нашей стране, импортируются. Структура экспорта не диверсифицирована, изношено 60 процентов используемого оборудования, энергозатраты в 2-3 раза выше нормы.

После прозвучавшей критики президент затронул вопросы реализации инвесторам государственной доли в акционерном обществе "Ферганаазот", Кунградском содовом и Дехканабадском калийном заводах.



Даны указания по организации научно-исследовательского института совместно с Южной Кореей, совершенствованию системы обучения в Ташкентском химико-технологическом институте.



Продажа крупных объектов в нефтегазовой и химической промышленности в Узбекистане инвесторам, в частности зарубежным, часто подвергается критике со стороны независимых аналитиков из-за "непрозрачности" процесса.