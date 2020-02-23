Россия построит и оснастит пять русскоязычных школ в Таджикистане. На кой?!

08:19 25.02.2020

Россия окажет помощь Таджикистану в строительстве и оснащении пяти русскоязычных школ. Это подтвердил 24 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Душанбе по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.



"Россия ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве и оснащении в Таджикистане пяти школ – в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, где обучение будет вестись на русском языке, – сказал российский министр. – Мы едины в том, что последовательное наполнение этого соглашения станет эффективным ответом на растущий запрос таджикистанцев на российское образование".



Заместитель министра образования и науки Таджикистана Рахматулло Мирбобоев ранее сообщал, что в каждой из этих новых школ смогут учиться до 1200 детей, а построят их в течение ближайших трех лет. Соглашение о строительстве пяти русскоязычных школ в Таджикистане было подписано в Москве еще в апреле 2019 года после переговоров российского президента Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.



Ранее в Таджикистане школы строились в основном на деньги Всемирного банка. Однако в начале 2019 года банк и другие международные доноры приостановили программы поддержки Таджикистана. Не исключено, что именно это подвигло власти страны обратиться за дополнительной помощью к России. Москва оказывает помощь школам Таджикистана уже более 12 лет: отправляет туда учебники и учителей.



Лавров в Душанбе заявил об успехе проекта отправки в школы Таджикистана преподавателей из России: "Этим начинанием, кстати, заинтересовались и другие страны Центральноазиатского региона", – сказал российский министр. Программа действует с августа 2017 года: тогда в Душанбе прибыли первые 30 учителей из России. Осенью 2018-го в 20 школ разных городов Таджикистана отправились на работу еще 48 педагогов из разных регионов России. Они учат таджикских школьников русскому языку, литературе, математике и физике. Сообщалось, что в Таджикистане они зарабатывают 74 тысячи рублей (примерно $1200), из которых 14 тысяч оплачивает таджикская сторона, а 60 тысяч – Минобрнауки России.