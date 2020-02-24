 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.02.2020
10:52  Умер последний маршал СССР и экс-комвойск Среднеазиатского округа Д.Т.Язов
10:50  В Узбе ужесточат наказание за саморуб деревьев
09:00  Америка захватывает мировой рынок микросхем, - Вл.Прохватилов
08:59  Тайна шифровки японского "короля разведки" Макото Онодэра (история), - А.Кошкин
08:57  Государство решило законодательно защитить дольщиков в Кыргызстане
08:44  Эти - нахимичат. Южно-корейцы создадут в Ташкенте новый НИИ Химии
08:43  Собачий помет как экономический фактор: история собак в Стамбуле, - Озан Демиркан

08:23  Коронавирус: уже пандемия или еще нет? - ВВС
08:19  Россия построит и оснастит пять русскоязычных школ в Таджикистане. На кой?!
08:16  Мирзияев приказал продать инвесторам гос-долю завода "Ферганаазот"
08:08  КазПолиция отловила и профилактически отпустила 53-х "протестантов"
05:28  Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год "Сагаалган" в Кремле
00:35  Тайный план Эрдогана в Сирии потерпел крах, - Вл.Васильев
00:32  Украина. Новые Санжары: понять можно, простить – никогда, - А.Ганжа
00:09  Как Старший жуз (Большая орда) казахов вошел в состав России (история), - М.Сатенова
Понедельник, 24.02.2020
23:37  Завершилась ли "эпоха Рухани" в Иране? - Ст.Тарасов
23:28  Коронавирус убил уже 50 иранцев
22:26  Помощь Всемирного банка разворовывается элитами стран-реципиентов
21:59  Тимур Ишметов назначен министром финансов, Джамшид Кучкаров - главой Минэкономпрома Узбекистана
20:07  Укравший 430 млн тенге родовитый шымкентский мажор Жамалбеков осужден на... штраф 4,5 млн!
19:55  Чудеса в решете. Вице-министр Каз-пропаганды Оспанкулов выиграл в лотерею элитную квартиру в Нур-Султане...
19:52  Жену Мамая - главаря казахских уличных повстанцев - убрали из редакторов газеты "Жас Алаш"
17:48  Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед Кырвыборами, - 24.kg
17:19  Победителей не будет. Как "Брексит" переформатирует Евросоюз, - В.Агаев
14:59  Чиновники заплатили штраф в $200 тысяч за вырубку деревьев в Ташкенте
14:31  О дунганском этносе, кордайском конфликте и о том, как жить дальше, - Хусей Дауров
14:03  La Vanguardia: Возвращение Российской империи? А вдруг...
14:01  Как у сантехников... Казахстанцы негативно отреагировали на ребрендинг формы полиции
13:51  Русская рулетка в Сирии: Эрдоган знает, что очень рискует, - Кристиан Вайсфлог
13:47  Уханьский приговор украинской "соборности"
13:36  Южные соседи Китая смелеют от эпидемии коронавируса, - Е.Пустовойтова
12:44  Разбомбленные детишечки умирают от холода. Идлибский вой зап-прессы, - Le Monde
11:41  Россия опять вмешивается в наши выборы? - New York Times
10:36  Головная боль Запада от политики Эрдогана все сильнее, - Дм.Седов
09:52  Выпускник "Сколково" Рустам Журсунов назначен новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
09:49  В восточно-казахстанском Зайсане, после "вирусных" волнений, назначили нового-старого акима Зайнулдина
09:25  Блатное КырГосучреждение "Унаа" (авто-услуги) возглавил очередной блатной "ошмяк" - экс-финнадзоровец Пирназаров
09:20  День сурка Кыр-премьера Абылгазиева , - Б.Осмоналиева
09:00  Департамент защиты прав потребителей Павлодарской области Каза возглавил дзюдоист-самбист Донбаев. И это правильно...
08:35  Посольство США милостиво разрешило: Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-кард
08:31  ООН запустил спец-проект по "предотвращению поставок оружия террористам в странах Центральной Азии"
08:17  "Женщина на миллион". "Жена" Болата Назарбаева и ее наряды
00:31  Купол рухнул... Белая британская джихадистка Шейх готовилась взорвать лондонский Собор Святого Павла
00:23  "Прессуха" казнацпатактива. Конец "политической оттепели" Токаева? - А.Мамашулы
00:18  Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны
00:16  Ширин Айтматову (дочь) обвинили в мошенничестве
00:13  На Западе Казахстана заявили о себе еще одна экстрим туса - "Партия Коше/Улицы"
00:02  Реорганизация узбекской махалли: было народное объединение – стал полицейский орган
Воскресенье, 23.02.2020
21:35  Мачо или Бача? В Ташкенте найден труп молодого итальянского актера и модели Гено Джорджо
19:57  Штурм ломбардов: сотни казахстанцев попали в сети финансовой пирамиды
19:20  Казахские фашисты сами не угомонятся
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Собачий помет как экономический фактор: история собак в Стамбуле, - Озан Демиркан
08:43 25.02.2020

24 февраля 2020 г.
Озан Демиркан | Handelsblatt

"В Стамбуле сегодня живут тысячи собак. Однако четвероногих держат не только из любви к животным: до недавнего времени они были необходимы для одной из отраслей промышленности", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Тот, кто поедет в Стамбул и окажется в центре города, может подумать: у этого города проблема с собаками. Четвероногие бегают повсюду или же лежат на обочине улиц, заполняют парки и автостоянки, - повествует журналист Озан Демиркан. - (...) Историей стамбульских собак занимаются даже ученые. Историки считают, что животные появились в городе вместе с османским полководцем и завоевателем Анатолии Мехмедом II в XV веке. Около трех столетий жители города держали собак в качестве домашних животных (...)".

"Когда в Европе началась модернизация, собаки внезапно стали считаться не западными и символизировать бедность. Необходимости в них больше не было, их перестали кормить, и они зачастую становились жертвами жестокого обращения. Когда в 1897 году Константинополь, как тогда назывался Стамбул, посетил Марк Твен, он отметил в своем дневнике, что еще никогда не видел таких "жалких животных", - говорится в статье.

"В 1911 году, на исходе Османской империи, султан Мехмед V распорядился о том, чтобы вывезти всех городских собак на близлежащий остров Сивриада в Мраморном море, где они должны были умереть голодной смертью. Говорят, это была попытка сделать город более западным", - повествует издание.

"Сообщалось, что на удаленном более чем на 10 км острове собаки лаяли так громко, что жители города не могли уснуть. В конечном итоге все 80 тыс. животных погибли. Большинство умерли от голода или утонули, а землетрясение, произошедшее спустя несколько дней после их высылки, убило остальных".

Жители города посчитали землетрясение наказанием Бога за поступок людей, и собаки вдруг превратились из виновников в жертв. Немногих оставшихся в городе четвероногих снова взяли домой, и вскоре они стали частью одной из развивавшихся тогда отраслей промышленности.
"С 1950-х годов Стамбул считается центром обрабатывающей текстильной промышленности страны, к которой относится в первую очередь обработка кожи. Чтобы сделать свежедубленные материалы более прочными, их натирали собачьим пометом. Определенные содержащиеся в нем ферменты препятствовали быстрому изнашиванию кожи. С помощью особой обработки она оставалась мягкой и прочной", - поясняет Демиркан.

"С тех пор работники кожевен стали прикармливать уличных собак, чтобы они находились поблизости от фабрики. Чем свежее был их помет, тем лучше. Существовали даже целые собачьи фермы и поставщики, максимально быстро доставлявшие биоудобрение. Даже сегодня жители Стамбула, говоря о людях, которые сильно спешат, используют поговорку: "Ты случайно не несешь собачий помет в кожевню?".

Сегодня в промышленности используются синтетические вещества, однако собаки в городе остались и в стране, на протяжении десятилетий переживающей общественный раскол, они стали одной из немногих социальных констант, пишет Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582609380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин обсудил с Председателем Коллегии ЕЭК актуальные вопросы развития ЕАЭС
- Д. Назарбаева: Казахстанский бизнес сталкивается с необоснованными ограничениями при ведении торговли в рамках ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития массового спорта
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии Мангистауской области
- Иволга-гейт: где логика?
- Министр сельского хозяйства провел встречу с птицеводами Казахстана
- Запрос депутатов Мажилиса об ускорении сроков начала газификации Акмолинской области
- 19 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  