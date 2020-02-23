 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эти - нахимичат. Южно-корейцы создадут в Ташкенте новый НИИ Химии
08:44 25.02.2020

НИИ химии организуют совместно с Южной Кореей
Шавкат Мирзиеев поручил организовать научно-исследовательский институт химии совместно с Южной Кореей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил организовать научно-исследовательский институт химии совместно с Южной Кореей и улучшить систему обучения в Ташкентском химико-технологическом институте, сообщила пресс-служба главы государства.
Совещание по планам реформирования химической отрасли под председательством президента состоялось 24 февраля. На мероприятии отмечалось, что в сфере имеется множество проблем и еще не задействованных возможностей. В частности, отдельные виды химической продукции, которые не имеют сложного состава и можно производить внутри страны, все еще импортируются.
Структура экспорта не диверсифицирована, в ней все еще велика доля минеральных удобрений. Изношено 60% используемого оборудования, энергозатраты в 2−3 раза выше нормы, пишет пресс-служба по итогам совещания.

Президент поручил критически проанализировать деятельность каждого отраслевого предприятия, повысить качество продукции, снизить ее себестоимость за счет сокращения энергозатрат. Он подчеркнул важность внедрения цифровых технологий и повышения уровня автоматизации вредного производства.
Глава государства дал указания по скорейшему выведению на проектную мощность комплекса производств поливинилхлорида предприятия "Навоиазот" и проектированию его второго этапа.
Кроме того, Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что необходимо расширить производство малотоннажной химической продукции, организовав для этого малую промышленную зону на базе неиспользуемых площадей "Навоиазота".
На совещании отмечена "исключительная важность" развития химического образования и науки и подготовки современных кадров. Президент напомнил о необходимости усилить интеграцию науки и производства и обеспечить созвучность исследований потребностям предприятий отрасли.

Источник - gazeta.uz
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