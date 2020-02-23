 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Государство решило законодательно защитить дольщиков в Кыргызстане
08:57 25.02.2020

25 февраля 2020, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Правительство Кыргызстана вносит поправки в Жилищный кодекс, касающиеся вопросов долевого строительства. Инициатором документа выступило Министерство экономики.
В ведомстве отметили, что институт участия граждан в долевом жилищном строительстве в стране востребован и постепенно получает широкое распространение.
В законодательстве республики понятия долевого строительства нет.
Кроме того, нет нормы и условий привлечения денег граждан в долевое строительство. Поэтому Минэкономики предлагает ввести в Жилищный кодекс понятия "долевое строительство" и "объект долевого строительства". Также устанавливаются условия для привлечения денег населения на стройку.
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Так, законопроектом предлагают прописать, что долевое строительство возможно при наличии положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации, государственной регистрации застройщиком права собственности земельным участком, где будут строить многоквартирный жилой дом. Кроме того, долевое строительство могут вести жилищно-строительные кооперативы, у которых есть в собственности участки, предоставленные из муниципальных или государственных земель.
Договор участия в долевом строительстве должен подлежать государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
"Законопроект будет регулировать правоотношения участников долевого строительства. Предлагается предусмотреть норму об открытии специальных счетов, на которых аккумулируют деньги дольщиков. Участники долевого строительства смогут отслеживать движение денег на счете", - говорится в справке-обосновании к законопроекту.
Кабмин хочет установить запрет на привлечение денежных средств граждан в долевое строительство с нарушением прописанных в законопроекте условий. Если стройкомпании не будут соблюдать правила, то их руководству грозит уголовная ответственность.
Одновременно с поправками в Жилищный кодекс принято постановление об утверждении порядка ведения реестра добросовестных организаций-застройщиков и баз данных договоров долевого строительства.
Депутаты Жогорку Кенеша с 2016 года требуют от правительства разработать закон, защищающий права дольщиков. И даже сами пытались его принять, но кабинет министров вынес отрицательное заключение по документу. Официальной статистики по числу обманутых дольщиков в КР нет. Однако, по подсчетам нардепов, их около 4 тысяч человек.

Источник - 24.kg
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