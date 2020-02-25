Америка захватывает мировой рынок микросхем, - Вл.Прохватилов

09:00 25.02.2020 Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 25.02.2020



Кому придется прыгать в космос на батуте

США намереваются взять под контроль весь мировой экспорт микросхем. Госдеп рассматривает вопрос о том, чтобы любые микросхемы, изготовленные с использованием американского производственного оборудования или программного обеспечения США (это, в частности, все сложные микросхемы, предназначенные для экспорта в Китай), были лицензированы в Соединенных Штатах, сообщает бельгийский IT-портал EENews Analog.



Как сообщает Reuters, этот шаг администрации Трампа направлен против тайваньской компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), поставщика чипов для китайского гиганта Huawei. Вопрос будет обсуждаться на ближайших заседаниях правительства США на самом высоком уровне.



Тайваньская госкорпорация TSMC является крупнейшим в мире производителем микросхем, занимая 55,9% мирового рынка. Американская GlobalFoundries Inc. с долей рынка 9,4% значительно отстает от нее.

Huawei сегодня в центре битвы между Америкой и Китаем за глобальное технологическое доминирование. США пытаются убедить союзников исключить китайское оборудование из сетей 5G следующего поколения на том основании, что оно может быть использовано китайцами для шпионажа. Huawei эти обвинения неоднократно отвергала.



Стремление США заставить иностранных производителей чипов запрашивать лицензию в США, прежде чем поставлять их Huawei, может разозлить союзников США по всему миру, отмечает Reuters. В администрации Трампа нет единодушия по этому вопросу; ряд советников президента обеспокоены тем, что новые ограничения подтолкнут конкурентов к инновациям, что нанесет ущерб Соединенным Штатам.



TSMC – всего лишь производитель чипов, а патенты на их разработку держит Huawei через свою дочернюю компанию HiSilicon, но попытка Huawei перейти на другого производителя чипсетов, например Samsung Foundries, вряд ли увенчается успехом, поскольку и эта компания использует американское оборудование для производства микросхем и американские санкции ей не обойти.



Обвинения США в адрес Huawei и в целом Китая как две капли воды схожи с претензиями в адрес Японии в 1980-х годах. Японцев тогда обвиняли в воровстве технологий и утечке рабочих мест, в манипуляциях курсом йены, в агрессивной промышленной политике, в торговом протекционизме… В 1987 году США обложили японских производителей микросхем 100-процентным налогом, затем ввели ограничения на другие японские промтовары. Эти санкции и кризис на рынке недвижимости остановили экономический рост Японии вплоть до конца 2000-х годов.

Санкции США испытали на себе и предприятия Роскосмоса. Впервые запрет на продажу в Россию электронной компонентной базы был введен в июне 2013 года на фоне скандала с Эдвардом Сноуденом. Госдеп США установил запрет на поставку элементной базы для российского геофизического спутника "Гео-ИК-2", приписав ему военное назначение. Тогда спутник пришлось оснастить микросхемами европейского производства, но появилась угроза, что подобные запреты могут коснуться спутников системы ГЛОНАСС.



Экспорт американских деталей и компонентов, в том числе прошедших проверку или наладку на территории США для систем военного и двойного назначения, регулируется ITAR (International Traffic in Arms Regulations) – набором правил, установленных правительством США для экспорта товаров и услуг оборонного характера. В соответствии с правилами ITAR экспорт в Россию электронной компонентной базы (ЭКБ) категорий military (для использования в военной технике) и space (радиационно стойкие комплектующие для космических аппаратов) возможен только с разрешения Госдепартамента США.



До 2014 года Госдеп практически не препятствовал продаже комплектующих для российских космических аппаратов гражданского назначения, но шесть лет назад положение изменилось, а на продажу России ЭКБ для военных систем был наложен полный запрет.



В Китай ЭКБ категорий space и military США не поставляют давно из опасений, что китайцы их скопируют. И Китай быстро перешел на свою элементную базу. Сейчас в китайских спутниках 98% комплектующих отечественного производства.



На Западе существуют четыре типа микросхем: commercial, industrial, military и space. К "коммерческим", предназначенным для использования в бытовой и офисной технике, предъявляются самые низкие требования по устойчивости к температуре, вибрациям и агрессивной среде. На устойчивость к радиации они вообще не проверяются. Cамые устойчивые – чипы класса space.

Агрессивной средой для микросхем космических аппаратов является космическое излучение, которое вызывает их постепенную деградацию. И если на низких околоземных орбитах можно обойтись чипами класса commercial, то на орбитах выше тысячи километров обычная микросхема откажет через несколько месяцев.



Практически на протяжении первого десятилетия ХХI века Россия закупала все микросхемы класса space на Западе. Однако даже тогда США не продавали нам самые современные и эффективные микросхемы и электронные комплексы. Так, просьбы российской стороны продать уникальный бортовой компьютер RAD750, стоящий на марсоходе Curiosity, всегда натыкались на отказ.

В 2007 году правительство РФ приняло федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2011 годы". В ней говорилось о создании собственного производства электронных компонентов для космических аппаратов. Затем в программе появились дополнения, сдвинувшие достижение космического импортозамещения в более отдаленное будущее, до 2015 года. Реальная же работа началось только в 2014 году после введения антироссийских санкций.



Определенные результаты достигнуты. На сегодняшний день ведущими российскими производителями радиационно устойчивых микросхем являются зеленоградские предприятия "Ангстрем-Т" и "Микрон". Они производят чипы класса space пусть и не такой эффективности, как американские, но пригодные для использования на российских спутниках.



Прогресс в импортозамещении стратегической электронной компонентной базы шел бы гораздо быстрее, если бы не присущие постсоветской экономике недостатки, которые настолько укоренились, что порой смахивают на вредительство.



Например, надежду российской микроэлектроники "Ангстрем-Т" строили так долго (почти десять лет!), что эта "надежда" безнадежно устарела. На предприятии делают чипы в 90-130 нанометров, тогда как сейчас востребованы чипы в 45-65 нанометров. В результате нехватка заказов, нехватка денег и невозможность платить по долгам. В октябре 2019 года "Ангстрем-Т" официально признали банкротом.



"Ангстрем-Т" создавался с помощью американских технологий и покупал лицензии у компаний США. В 2016 году завод попал в санкционный список Вашингтона, но главная причина возникших проблем не в этом. Когда стратегически важное предприятие строят так долго, оно устаревает без всяких санкций. Это напоминает те же санкции, только против самих себя.

Немало проблем накопилось и у "Микрона", несмотря на представленные государством обширные налоговые и прочие льготы.



Поэтому летом прошлого года госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" создали объединенную компанию в сфере микроэлектроники "Элемент", куда вошли почти два десятка предприятий, в том числе "Ангстрем-Т" и "Микрон". Этим фактически признано, что создание отечественной элементной базы, в первую очередь микросхем классов space и military, приходится начинать с нуля (по крайней мере на организационном уровне).



США взяли решительный курс на полный захват мирового рынка микроэлектроники, что обеспечит им монополию на всю продукцию высоких технологий. И Россия не может ограничиваться импортом китайских микросхем. Давно нужна своя конкурентоспособная электронная элементная база. Иначе в космос придется прыгать разве что на батуте, но не американцам, как легкомысленно предлагал Дмитрий Рогозин, а нам, русским. Источник - fondsk.ru

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