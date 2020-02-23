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В Узбе ужесточат наказание за саморуб деревьев
10:50 25.02.2020

Госкомэкологии предложил ужесточить наказание за вырубку деревьев
Госкомэкологии предложил ужесточить наказание за вырубку деревьев и расширить посадки новых деревьев. Комитет также поблагодарил неравнодушных соотечественников, в том числе журналистов и блогеров, за привлечение внимания к проблеме вырубки деревьев.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды выступает за ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев, сообщает пресс-служба комитета.
Согласно подготовленным комитетом поправкам в Уголовный кодекс, которые скоро будут представлены в компетентные инстанции, за повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений (статья 198) планируется увеличить сумму штрафов (сейчас - до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне - до 360 часов) и исправительных работ (сегодня - до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время - до 3 лет).
"Госкомэкологии полностью разделяет озабоченность узбекистанцев вопиющими случаями нарушения моратория на вырубку деревьев и выступает за усиление уголовной ответственности в отношении виновных", - говорится в сообщении.
В комитете назвали беспрецедентной ситуацию с незаконной вырубкой сразу 81 дерева в Яккасарайском районе Ташкента 20 февраля. "Едва получив сигнал о ней, разобраться в происходящем выехали не только сотрудники городского управления по экологии и охране окружающей среды, но и руководство Госкомэкологии Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

"Коллектив Госкомэкологии осознает, что подобные незаконные вырубки - огромная невосполнимая потеря для растительного мира и окружающей среды в целом. В связи с этим важно, с одной стороны, расширять информационно-просветительскую работу, разъясняя населению и предпринимателям значение деревьев в нашей жизни. С другой, формирование ответственного отношения к этому вопросу связано с усилением законодательно закрепленной ответственности за допускаемые нарушения", - считают в комитете.
Чтобы восполнить страдающий из-за вырубок зеленый покров страны Госкомэкологии предлагает расширить посадки новых деревьев. Этому должны способствовать общереспубликанские акции "Яшил Ватаним", "Один миллион деревьев" и другие подобные инициативы.
Комитет поблагодарил "неравнодушных соотечественников, в том числе журналистов и блогеров, за привлечение внимания к имеющимся в сфере проблемам". "Убедительно просим всех узбекистанцев как можно скорее сообщать о вырубке деревьев или иных нарушениях природоохранного законодательства, о которых вам стало известно, по телефонам „горячей линии" Госкомэкологии: 71−236−26−66 и 71−207−11−07. Телефоны работают круглосуточно и без выходных. Чем быстрее наши инспекторы узнают о таких случаях, тем оперативнее смогут остановить правонарушителей и спасти как можно больше деревьев", - говорится в сообщении.

Фото: ГУВД Ташкента.
Напомним, вырубка рощи из 40−50-летних деревьев с целью строительства многоэтажного жилья вызвала бурный резонанс среди жителей столицы и неожиданно оперативную реакцию со стороны властей. Чиновники и предприниматель, причастные к вырубке, привлечены к ответственности, а на месте рощи в течение суток было высажено 150 деревьев, в том числе 39 чинар, по 37 каштанов, шаровидных акаций и розовых деревьев высотой 3,5−4 м. Власти пообещали, что строительства не будет, а в новой зеленой зоне появятся места для прогулок и детские площадки.
В Госкомэкологии напомнили хронологию событий, предшествовавших вырубке.
16 апреля 2018 года было подписано решение бывшего хокима столицы №608, согласно которому ООО Building and Supplies был выделен в постоянное пользование участок площадью 0,5 га между домами №№ 66/1, 66/2, 66/3, 66/4 и 72 по улице Юнуса Раджаби для строительства многоэтажного жилья. 4 июля того же года прокуратура опротестовала это решение ввиду нарушения градостроительных норм. Однако компания успешно опротестовала отмену документа в административном суде Бектемирского района.
После этого жители обратились с иском в административный суд Чиланзарского района, чтобы признать недействительной передачу земли застройщику. Однако суд 11 декабря 2019 года принял решение не в их пользу. Аналогичный вердикт вынесла 27 января 2020 года апелляционная инстанция Ташкентского городского административного суда. Жителям дали время для дальнейших юридических действий, а использование участка подпало на этот период под судебный запрет.
Несмотря на это, 4 февраля 2020 года заместитель хокима Яккасарайского района Абдувосилхон Саттаров подписал разрешения за №№ 03−06/35 и 03−06/40 на вырубку 70 деревьев. При этом введенный с 1 ноября 2019 года указом президента мораторий на вырубку деревьев прямо запрещает выдачу новых подобных документов до конца 2020 года.
Компания "восприняла фактически недействительное разрешение как карт-бланш" и 20 февраля "устроила самовольную вырубку еще большего количества деревьев по улице Юнуса Раджаби".
По словам жителей, которые приводит Госкомэкологии, "все произошло очень быстро - группа рабочих одновременно начала расправу над насаждениями с разных концов участка. Им хватило получаса, как с сожалением убедились оперативно прибывшие на место представители Госкомэкологии, других структур и общественности". Под топор попали 24 ясеня, 14 тутовников, 11 айлантов, 10 софор, 9 бруссонетий, 6 карагачей, по 3 дуба и клена, а также 1 акация.
По заключению прокуратуры Ташкента, незаконно осуществившая вырубку 81 дерева компания нанесла растительному миру ущерб на сумму 630,4 млн сумов. Столичное ГУВД сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении заместителя хокима Саттарова - по пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), а в отношении учредителя компании Абдурахима Кадирова - по части 2 статьи 198 ("Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений").
Обвиняемые возместили ущерб, предусмотренный статьей 198 УК, в трехкратном размере - 1,891 млрд сумов, что позволило им избежать наказания в виде ограничения или лишения свободы. Они также внесли залог в размере 53 млн и 55,7 млн сумов соответственно. Дальнейшую их судьбу определит суд.
Наказание понесли и представители органов правопорядка. Объявлен выговор прокурору Яккасарайского района Н. Аллабергеновой, начальникам районного УКД ОВД подполковнику Х. Хайдарову и территориального отдела ОВД Х. Уринбоеву, а инспектор профилактики махалли имени Юнуса Раджаби С. Сафаров освобожден от занимаемой должности.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582617000
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