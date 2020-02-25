Уханьский евротур: В Россию COVID-19 может прибыть из Узбекистана или Таджикистана

11:40 25.02.2020

Уханьский евротур: новый коронавирус идет на ЕС со стороны Италии. В Россию COVID-19 может прибыть из Узбекистана или Таджикистана, считают эксперты

25 февраля 2020,

Ярослава Костенко



Распространение нового коронавируса за пределами Китая стремительно набирает обороты. Европа оказалась под угрозой эпидемии, однако ВОЗ не исключает и возможность пандемии. Пока рекорды среди стран ЕС по числу зараженных бьет Италия - там уже 203 случая, из которых четыре - смертельных. Для России большую опасность может составить миграция из Таджикистана и Узбекистана - инфекция, по мнению ученых, может попасть к нам именно оттуда. В Госдуме считают, что сейчас целесообразно ввести проверку на COVID-19 пассажиров всех прибывающих в Россию самолетов.

Заразный период

В воскресенье, 23 февраля, число людей, заразившихся коронавирусом за пределами Китая, достигло 1769, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На следующий день счетчик газеты South China Morning Post показывал, что в мире зафиксировано 79439 случаев заболевания COVID-19, из них 77150 - в материковой части КНР, 838 - в Японии, 833 - в Южной Корее.



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- На данный момент мы не являемся свидетелями неконтролируемого глобального распространения этого вируса и крупномасштабных смертей, - заявил 23 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вместе с этим он признал, что все большее число случаев коронавируса выявляется за пределами Китая.



- Использование слова "пандемия" не соответствует действительности, - добавил глава ВОЗ. - Но мы должны сосредоточиться на сдерживании эпидемии, готовясь к потенциальной пандемии.

По последним доступным данным, инфекция унесла уже 2625 жизней, и подавляющее большинство из них - в Китае (2592).

- Средний возраст заболевших - 47 лет, в 80% случаев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, 15% - в тяжелой, 4% - в особо тяжелой, около 1% - бессимптомно, - отметили в посольстве России в КНР.

При этом в Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения COVID-19. South China Morning Post сообщила, что местные власти ввели дополнительный 14-дневный карантин для всех уже выздоровевших пациентов. Вновь актуален вопрос и длительности инкубационного периода коронавируса - власти провинции Хубэй утверждают, что у одного из пациентов симптомы появились лишь на 27-й день после контакта с носителем, передает агентство Reuters.

- Инкубационный период более 14 дней для вирусных инфекций встречается не так уж и редко: это справедливо для таких вирусов, как ВИЧ, гепатит C, гепатит B. А вирус бешенства, который передается через укусы больных собак, вообще может проявить себя почти через год - такие случаи описаны, - рассказал "Известиям" профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.



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Он также предположил, что длительный инкубационный период COVID-19 может быть связан с исходно малой дозой, полученной человеком, а проявившийся у него в конце концов вирус может оказаться ослабленным. Но ученый подчеркнул, что подобные предположения должны быть экспериментально доказаны.

- Если такой длительный инкубационный период выявлен, то на это есть методы проверки наличия в организме оставшегося вируса, и перед выпиской из карантина стоит повторить ПЦР-тест, чтобы быть уверенными в том, что человек носителем не является, - добавил он.



Опасное соседство



Опасная тенденция сложилась в Италии, где за выходные произошел резкий скачок распространения COVID-19. В стране, по данным местных СМИ, сейчас 212 подтвержденных случаев заражения, три человека скончались (по данным South China Morning Post, заболевших в этой стране 152, а умерших - шесть). Это самый высокий показатель в Европе. В ряде регионов введены жесткие карантинные меры.

Об эпидемии в Европе говорить рано, но риск ее ощутимо возрос, считают эксперты.

- Идет стабильный рост числа заболевших за пределами Китая, в среднем на 10–15% в день, - рассказал "Известиям" Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского Университета.

Пока сложно судить о зависимости скорости распространения коронавируса от климата - такой статистики никто не публиковал, отметил он. Кроме того, у есть данные не из всех стран - о ситуации в развивающихся государствах остается только догадываться, так что о поведении вируса, например, в жару практически ничего не известно.



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Врач считает, что жителей России больше всего должна беспокоить ситуация в Таджикистане и Узбекистане. Эффективность системы надзора в этих странах и надежность информации из них невысоки, а масштаб миграции огромен.



По данным министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, на 13 февраля на карантине по подозрению на новый коронавирус находятся 967 человек, прибывших из КНР. В Узбекистане карантины уже закончились, и местный минздрав утверждает, что инфицированных в стране нет.

Первый случай заражения COVID-19 подтвердили вчера и власти Ирака. В тот же день Афганистан и Турция заявили, что закрывают границы с Ираном, где может насчитываться порядка 60 инфицированных. Причем Афганистану это уже не помогло - там 24 февраля выявили первого зараженного. Чуть менее категоричной оказалась Армения - она на две недели перекроет въезд из Ирана для всех, кроме водителей грузового транспорта.

В связи с оборотами, которые набирает в мире распространение COVID-19, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина считает целесообразным проверять пассажиров, прибывающих в Россию не только из Китая, но и из других стран. Об этом она заявила в беседе с "Известиями".