 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КазАрмии опять ЧП. Арестован командир дивизии, из которой растащили оружие
12:47 25.02.2020

Командира дивизии взяли под стражу после побега контрактника с оружием
Трое должностных лиц, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нес службу, в настоящее время задержаны, арестованы.

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что в рамках расследования побега контрактника с оружием из воинской части арестован командир дивизии, передает zakon.kz.
Как сообщалось ранее, следствием возбуждены уголовные дела по ст. 291 - хищение оружия и 453 - халатность.
Всего, по информации следствия, сержант контрактной службы вместе со своими двумя гражданскими друзьями, 95 и 96 годов рождения, совершили хищение 29 автоматов, 28 пистолетов и 2 штык-ножей.

По горячим следам совместной следственно-оперативной группой КНБ и МВД, все лица, совершившие хищение, были задержаны, оружие изъято. В настоящее время министерством обороны проводится дополнительная инвентаризация оружия в воинской части, расположенной в Туркестанской области. Кроме того, трое должностных лиц, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нес службу, в настоящее время задержаны, арестованы за нарушение правил несения воинской службы, за совершение халатности, повлекшей хищение оружия, - заключил Санжар Адилов.

В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Беглеца поймали в тот же день.

Источник - zakon.kz
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