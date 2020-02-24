В КазАрмии опять ЧП. Арестован командир дивизии, из которой растащили оружие

12:47 25.02.2020

Командира дивизии взяли под стражу после побега контрактника с оружием

Трое должностных лиц, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нес службу, в настоящее время задержаны, арестованы.



Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что в рамках расследования побега контрактника с оружием из воинской части арестован командир дивизии, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, следствием возбуждены уголовные дела по ст. 291 - хищение оружия и 453 - халатность.

Всего, по информации следствия, сержант контрактной службы вместе со своими двумя гражданскими друзьями, 95 и 96 годов рождения, совершили хищение 29 автоматов, 28 пистолетов и 2 штык-ножей.



По горячим следам совместной следственно-оперативной группой КНБ и МВД, все лица, совершившие хищение, были задержаны, оружие изъято. В настоящее время министерством обороны проводится дополнительная инвентаризация оружия в воинской части, расположенной в Туркестанской области. Кроме того, трое должностных лиц, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нес службу, в настоящее время задержаны, арестованы за нарушение правил несения воинской службы, за совершение халатности, повлекшей хищение оружия, - заключил Санжар Адилов.



В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Беглеца поймали в тот же день.