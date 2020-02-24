 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фастфуд убивает мозг, - Daily Mail
13:35 25.02.2020

Всего неделя фаст-фуда вызывает повреждение части мозга, ответственной за память

Ванесса Чалмерз и Колин Фернандез | Daily Mail

"Всего одной недели нездорового питания оказалось достаточно, чтобы повредить часть мозга, которая мешает нам есть больше, когда мы уже сыты. Участники исследования, которые поглощали большое количество фаст-фуда и молочных коктейлей с высоким содержанием жиров, столкнулись с усилением навязчивого желания есть такую пищу всего через семь дней", - передает Daily Mail.

"Участники исследования продемонстрировали более низкие результаты в когнитивных тестах, и эти результаты указали на то, что повреждена область мозга, называемая гиппокамп. Гиппокамп обычно не дает нам продолжать поглощать пищу, когда мы уже насытились, подавляя воспоминания о том, насколько она вкусная, - поясняет газета. - Исследователи полагают, что когда гиппокамп не функционирует должным образом, эти воспоминания становятся более сильными, и мы оказываемся не в состоянии устоять перед еще одним куском торта, еще одной шоколадкой или чипсами, которые лежат перед нами. Это открытие проливает свет на то, почему люди тянутся к пачке печенья по привычке, а не потому, что голодны, и почему так трудно выбраться из порочного круга плохого питания".

"Эксперименты на животных ранее показали, что плохое питание быстро повреждает гиппокамп - область серого вещества, которая регулирует память и аппетит. Теперь этот феномен был впервые продемонстрирован на людях", - говорится в статье.

"Когда мы видим, например, торт, шоколад или чипсы, мы вспоминаем, как они вкусны, - поясняет ведущий автор исследования, профессор Ричард Стивенсон из Университета Маккуори в Австралии. - Когда мы насыщаемся, гиппокамп обычно подавляет эти воспоминания, уменьшая наше желание есть. Мы обнаружили, что у стройных здоровых молодых людей, на протяжении одной недели питавшихся нездоровой пищи, возникает нарушение функции гиппокампа и развивается намного большее желание есть нездоровую пищу, когда они уже насытились. Тем самым нездоровая пища может подрывать самоконтроль, вызывая рост желания".

"В исследовании 110 студентов мужского и женского пола из университетского кампуса разделили на две группы. Половину испытуемых, отобранных случайным образом, обязали питаться пищей западного образца в течение семи дней. Они начинали день с "лабораторного" завтрака из сэндвича с тостами и молочного коктейля с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара. Затем их ежедневный рацион предполагал вафли и основное блюдо, десерт и напиток из популярного ресторана быстрого питания всего на 4 тыс. калорий. Им выдавали деньги для того, чтобы они могли купить все это", - передает газета.

"Остальные выступали в качестве контрольной группы, начиная с завтрака, состоящего из сэндвича с тостами и молочного коктейля с низким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара. Затем в течение дня они питались согласно своей обычной диете", - пишет издание.

"До исследования и после него участники оценили, насколько им нравится и насколько им хочется вкусных сладких хлопьев, таких как Coco pops и Frosties, которые заливают молоком, и снэков типа Vegemite или Nutella на тостах. Рейтинги этих продуктов повысились среди тех, кто ел нездоровую пищу - даже когда изображения им демонстрировались тогда, когда они уже были сыты", - сообщается в публикации. - Они также показали более низкие результаты в тестах на память и запоминание, нацеленных на проверку функции гиппокампа".

"Интересно, что когда эти тесты повторились через три недели после того, как участники эксперимента вернулись к своему обычному режиму питания, эти способности вернулись к норме - заставляя предположить, что нанесенный ущерб можно обратить вспять", - подчеркивает газета.

"Поскольку поврежденная часть мозга также участвует в процессах памяти, по словам исследователей, это добавляет доказательств к идее о том, что нездоровое питание повышает риск болезни Альцгеймера. Профессор Стивенсон, психолог, специализирующийся на вопросах пищевого поведения, указывает, что ряд исследований показал, что гиппокамп особенно уязвим для внешних воздействий, к которым принадлежит нездоровое питание".

"Возможно, по этой причине диета западного образца - наряду с другими факторами - является известным коррелятом болезни Альцгеймера. Напоследок стоит сказать, что, согласно большому списку литературы о животных, диета в западном стиле отрицательно влияет на гиппокамп. Нынешнее исследование говорит о том, что нечто подобное происходит и у людей, когда недельное следование западному типу питания вызывает снижение памяти и успеваемости, не говоря об изменениях в контроле над аппетитом (...)", - заявил он.

"Исследование, опубликованное в журнале Open Science Королевского общества, следует за исследованием, в ходе которого было обнаружено, что крысы, в питании которых было 25% сахара, впадали в состояние тревожности, когда им переставали давать сахар. У них стучали зубы и их потряхивало - эти симптомы похожи на те, которые наблюдаются у людей, отказывающихся от никотина или морфина, заявила команда американских исследователей", - пишет Daily Mail.

"Другие исследования на грызунах показали, что сладкая пища стимулирует выработку опиоидов или "веществ удовольствия" в мозге, что говорит о том, что и люди могут впадать в чрезмерную зависимость от них", - заключает газета.

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582626900
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