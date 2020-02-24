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Аблайкит. Кто такие джунгары и что осталось от них в Казахстане?
13:41 25.02.2020

Все, с кем общались мы на лазурных Сибинских озерах, в один голос советовали нам сходить на Аблайкит, тем более что "там сейчас американцы" - международная археологическая экспедиция. Крайняя гора Сибинской гряды прекрасно видна из ближайшего аула Алгабаса:

Но начали путь мы по самой короткой тропе, которая вовсе не тождественна самой удобной. Проблема в том, что сразу за аулом начинаются рукава речки Сибинки. Первые два мы перешли по гатям и камушкам, а вот третий можно было, не замочив обувь, одолеть лишь вброд. Мне отчаянно не хотелось разуваться да мочить ноги в не самой чистой воде, но тут из аула, громыхая пустым кузовом, скатился ЗиЛ-сеновоз и помахав ему рукой, я крикнул людям в кабине "Перевезите через лужу!".

В кузов влезть было нереально, Оле нашлось место в кабине, ну а я повис на подножке, держась рукой за зеркальце и край двери. Казахи нас не только через лужу перевезли, но и подбросили практически до цели, однако километр навису я запомнил надолго, твердо решив в следующий раз на такое предложение не соглашаться. Мы покинули ЗиЛ посреди скошенного поля, над которым нависали горы, похожие на застывший огонь. Теперь оставалось найти переход через очередную речку, обогнуть скалу с туриком на мысу и увидеть руины дацана.

В Казахстане известен еще как минимум один буддийский монастырь в Кентских горах близ Каркаралинска да наскальные рисунки Тамгалы-Тас под Алма-Атой. И начиная рассказ о Казахском Алтае, не лишним будет вспомнить историю джунгаро-казахских войн. Или - казахско-монгольских: название "Джунгарское ханство" происходит от монгольского Зуун-гар, что значит Левая рука. Ее жители себя называли ойраты, а у русских и мусульман были известны калмыки: волжская Калмыкия была чем-то вроде дальней джунгарской колонии на благодатных и теплых землях.

В 1630-е годы в войне между несколькими монгольскими тайши (князьями), которую развязал князь племени чоросов Хара-Хула, образовался союз чоросов, торгутов, дербетов и хошеутов под властью Эрдэни-Батура, сына Хара-Хулы, заручившегося в Тибете поддержкой Далай-Ламы. В 1640 году на общем курултае тайши приняли Степное Уложение (свод законов нового государства), установили тибетский буддизм как свою общую религию, с помощью миссионера Зая-Пандиты приняли новый алфавит "тодо-бичиг", и начали делать то, что монголы умели лучше всех на свете - завоевывать мир.

Следующие сто с лишним лет Джунгария не давала покою всем своим соседям, от калмыцких набегов страдали и Китай, и русские остроги в Сибири, и среднеазиатские ханства, но более всего - другой хозяин Великой Степи, казахи. А тут стоит сказать, что "тюркская" и "монгольская" половины Великой Степи - это на самом деле два разных мира, сходства и различия которых напоминают разве что две Америки. Обе степи век за веком порождали кочевые народы, уходившие то на восток, то на запад, начиная со скифов и гуннов, и казахи с джунгарами были последними в этой цепи.

Их война шла с попеременным успехом. Казахи к тому времени не имели единого государства, поэтому чаще верх одерживали джунгары. Но затем в Джунгарии умирал очередной хан, его сыновья и братья начинали борьбу за престол, джунгары теряли единство - и казахи побеждали их. Достаточно сказать, что Семипалатинск возник на месте монгольского города Доржинкит, разрушенного казахами еще в 1660-е годы. Но междоусобицы заканчивались, и джунгары вновь брали верх. Одно из самых впечатляющих мест Великой Степи - Джунгарские ворота, через которые они и вторгались в тюркскую степь.

Вершины могущества Джунгария достигла в начале 18 века: взошедший на престол в 1697 году Цэван-Рабдан начал наступление по всем фронтам, при нем ойраты сжигали даже русские остроги, в 1715-20 годах удерживали Тибет, а в 1716 году, разгромив отряд казаков Ивана Бухгольца в районе нынешнего Павлодара, захватил очень ценного пленника: до этого уже плененный русскими шведский инженер Юхан-Густав Ренат стал "монгольским Архимедом", и проведя среди кочевников 12 лет, наладил им производство пушек и ружей. Но особенно активно Цэван-Рабдан воевал с казахами, без перерыва 27 лет, и этот период для казахов был чем-то вроде нашей Великой Смуты: джунгары брали Туркестан и Ташкент, удерживали Семиречье и Киргизию, били даже каракалпаков у Аральского моря.

Однако монголов сгубила слишком большая приверженность войне: в ханстве царил голод, регулярно бунтовали уйгуры, к 1720 году китайцы выбили джунгар с Тибета, а русские - с Иртыша. Цэван-Рабдан умер в 1727 году, в 1729-46 его дело успешно продолжил Галдан-Цэрэн - правда, с Россией воевать сил у него уже не было, войны с Китаем закончились дипломатическими уступками со стороны последнего, но не территориальными приобретениями, и лишь с казахами Галдан-Цэрэн бился столь успешно, что Младший жуз в 1743 году принял протекторат России.

В 1731 году крупный нойон Лозон-Цэрэн со своими людьми ушел на Волгу, а в 1733 Джунгарию покинул Юхан-Густав Ренат. Казахи под руководством хана Абылая вновь начали брать верх... и наверное они сражались бы до скончания веков, но в 1756 году Джунгарию захватил и уничтожил Китай под властью маньчжурской династии Цин, после чего и казахи, и остатки ойратов (в том числе последний царевич Амурсана, похороненный позже в Тобольске) обратились за помощью к России - так в ее составе оказался и Алтай. Джунгарии маньчжуры дали китайское название - Синьцзян, что значит "Новая граница".

Но еще до казахского хана Абылая был джунгарский тайши Аблай, зять Эрдэни-Батура, вместе с ним ходивший в 1643 году в первый поход на казахов. Еще Аблай подружился по переписке с Алексеем Михайловичем, установил с Россией дипломатические отношения, пропускал русских послов в Китай и даже пытался разыскать легендарный Панцирь Ермака, главную реликвию покоренной Сибири. В 1654 году он перенес свою резиденцию за Иртыш, к Сибинским озерам, и само название Аблайкит - ни что иное, как Аблай-Хийд, то есть Монастырь Аблая.

В кочевой стране монашеские обители были важнейшими оседлыми поселениями, и Аблайкит представлял собой по сути дела монастырь-замок в хорошо защищенном месте. Здесь был даже запас пресной воды - небольшое "висячее озеро" где-то в складках скал. Однако уже в 1671 году Аблайкит опустел после очередной междоусобной войны, в которой от Аблая отвернулась даже Россия - ее союзником неизбежно стал тайши Аюка, предводитель калмыков, поселившихся на Волге, и один из врагов Аблая. Однако разрушать монастырь было против правил, поэтому взяв Аблайкит, победитель той войны Галдан Бошогту просто увел отсюда монахов. Еще в конце 18 века Аблайкит сохранял цельный облик - вот тут слева храм, справа руины Аблаева дворца, так что можно предположить, что и не время его разрушило, а пожар или разбор на строиматериалы.

Ныне в Аблайките есть атрибуты туристической достопримечательности вплоть до информационных стендов на трех языках... вот только нормальной дороги нет. Мы надеялись пообщаться с археологами, однако и те снялись да уехали за пару дней до нас. Так и бродили мы одни по огромным (полкилометра в поперечнике) руинам - за воротами с позапрошлого кадра еще несколько десятков метров до бывшего храма. Он стоял на платформе 80 на 45 метров, большую часть которой занимал открытый двор на каменном фундаменте:

Собственно храм с "пеньками" колонн. Его размеры были примерно 45 на 20 метров - во всю ширину платформы, но лишь на четверть ее длины.

Паллас в 1770-х годах застал его почти целым. На его рисунке хорошо виден деревянный каркас - может быть, храм был разрушен пожаром? Как я понимаю, сведений о его разрушении не сохранилось.

От дворца Аблая не осталось и следа, а жилыми постройками обители скорее всего были юрты. Выше храма - остатки мастерских, где обжигали кирпичи и черепицу:

Находки из Аблайкита в усть-каменногорском музее - изразцы, фаянсы, лепнина и похожие на берестяные грамоты манускрипты джунгарским "ясным письмом":

Но как и раньше над обителью господстует естественная пагода:

Мы так и не дошли до озера, тем более точно не знали, где его искать. Подобное висячее озерцо дождевой воды на вершине скалы я видел в тех же Каркаралах. Стена опоясывает обитель и прямо по скалам, но мы спустились ко вторым воротам с 4 стелами по углам.

За воротами проехал стог на тракторе:

А по дороге в Алгабас нам повстречался всадник. Еще несколько всадников проходили вдалеке - в общем, место здесь совсем не глухое:

Под горой рядом с монастырем - целый скальный город. А тропа оказалась куда как более сухой - большинство ручьев удавалось перейти по камушкам, и только на последнем мы споткнулись - я в кроссовках прошел нормально, а Оле в босоножках пришлось разуваться.

Я поднялся к последнему дому Алгабаса с необычным для Казахстана каменным сараем, и где-то здесь же нас подхватила запоздалая машина в Усть-Каменогорск:

По дороге причудливых скал:

Источник - Субъективный путеводитель
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582627260
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