У казнацпатов появилась сакральная жертва - "акивист" Агадил умер в Нур-Султановском СИЗО

13:42 25.02.2020

Дулат АГАДИЛ скончался в столичном СИЗО

Гражданский активист Дулат Агадил умер в следственном изоляторе (СИЗО) в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП)

"В следственном изоляторе Нур-Султана скончался доставленный накануне гр. Дулат Агадил 1977 г.р. В отношении Д. Агадил были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания" - говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве уверяют, что "в январе текущего года он заочно признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".



"В связи с неявкой и уклонением от проведения следственных действий судом ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей. 24 февраля текущего года около 21.00 Д. Агадил был установлен у себя дома и в дальнейшем доставлен в следственный изолятор. В камере следственного изолятора, куда он был помещен, кроме него находилось еще четверо человек, которые дали показания, что фактов применения насилия в отношении гр. Агадил не было", - заверили в ДП Нур-Султана.

"Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительна причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Начато досудебное расследование", - резюмируется в сообщении.



Дулат Агадил был гражданским активистом, выступающим за соблюдение прав и свобод.

По информации ДП Нур-Султана